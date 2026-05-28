/NEET Exam : नीट पेपरफुटीनंतर केंद्र ‘वॉर मोड’ वर; परीक्षेच्या सुरक्षेसाठी आर्मी-एअरफोर्सची एंट्री

NEET Exam : संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी आगामी नीट परीक्षेच्या तयारीसंदर्भात उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला.
देशातील सर्वात मोठ्या आणि प्रतिष्ठेच्या वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेभोवती निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व वादानंतर केंद्र सरकार आता पूर्णपणे ‘वॉर मोड’मध्ये आल्याचे चित्र दिसत आहे. नीट पेपरफुटी, एनटीएवरील प्रश्नचिन्ह, सीबीएसईच्या ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रक्रियेतील गंभीर तांत्रिक गोंधळ आणि लाखो विद्यार्थ्यांचा वाढता मानसिक तणाव या सर्व पार्श्वभूमीवर आता थेट पंतप्रधान कार्यालय अर्थात PMO स्वतः परीक्षा प्रक्रियेवर लक्ष ठेवत असल्याची माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांकडून समोर आली आहे.
गुरुवारी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी आगामी नीट परीक्षेच्या तयारीसंदर्भात उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान , केंद्रीय मंत्री ज्योतीरादित्य सचिनडिया , राष्ट्रीय चाचणी संस्था अर्थात NTA चे महासंचालक अभिषेक सिंह, शिक्षण मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच PMO मधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या बैठकीत प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून ते छपाई, पॅकिंग, वाहतूक, साठवणूक आणि परीक्षा केंद्रांवरील सुरक्षेपर्यंत प्रत्येक टप्प्याचा स्वतंत्र आढावा घेण्यात आला. भविष्यात कोणतीही पेपरफुटी अथवा गैरप्रकार घडू नयेत यासाठी बहुस्तरीय सुरक्षा आराखडा तयार करण्यावर भर देण्यात आला.
सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः आगामी नीट परीक्षेच्या तयारीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. परीक्षा प्रक्रियेतील प्रत्येक घडामोड PMO पर्यंत पोहोचत असून कोणतीही त्रुटी राहू नये यासाठी थेट मॉनिटरिंग सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. 3 मे रोजी देशातील 551 शहरांमध्ये आणि विदेशातील 14 शहरांमध्ये नीट परीक्षा घेण्यात आली होती. तब्बल 22 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली होती. मात्र पेपरफुटीच्या आरोपांनंतर केंद्र सरकारने 12 मे रोजी परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभाग अर्थात CBI कडे सोपवण्यात आला. राजस्थान, हरियाणा ते महाराष्ट्रापर्यंत या रॅकेटचे धागेदोरे सापडल्याने केंद्र सरकारवर प्रचंड दबाव निर्माण झाला होता. आता 21 जून रोजी फेरपरीक्षा घेण्यात येणार असून जवळपास २३ लाख विद्यार्थी या परीक्षेला बसणार आहेत. त्यामुळे यावेळी कोणतीही चूक होऊ नये यासाठी केंद्र सरकार कमालीचे सावध झाले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात मोठी आणि धक्कादायक बाब म्हणजे भविष्यातील परीक्षा प्रक्रियेत भारतीय लष्कराची मदत घेण्याबाबत केंद्र सरकार गांभीर्याने विचार करत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. प्रश्नपत्रिकांच्या गोपनीयतेत कोणतीही तडजोड होऊ नये, वाहतुकीदरम्यान पेपर सुरक्षित राहावेत आणि स्थानिक पातळीवरील हस्तक्षेप टाळावा यासाठी लष्कराच्या सुरक्षा प्रोटोकॉलचा वापर करण्याचा पर्याय चर्चेत आहे.
याशिवाय, देशभरातील संवेदनशील परीक्षा केंद्रांपर्यंत प्रश्नपत्रिका वेळेत आणि सुरक्षित पोहोचवण्यासाठी भारतीय हवाई दल अर्थात एअरफोर्सच्या लॉजिस्टिक सपोर्टचाही विचार सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. सरकारी सूत्रांच्या मते, “परीक्षा व्यवस्थेला आता केवळ शैक्षणिक विषय म्हणून नाही, तर राष्ट्रीय विश्वासार्हतेचा विषय म्हणून पाहिले जात आहे.” त्यामुळेच संरक्षण यंत्रणेची मदत घेण्याचा पर्याय गांभीर्याने विचाराधीन असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
नीट पेपरफुटी वाद सुरू असतानाच दुसरीकडे CBSE च्या ऑन-स्क्रीन मार्किंग अर्थात OSM प्रणालीवरून देशभरात विद्यार्थ्यांचा संताप उफाळून आला आहे. सर्व्हर क्रॅश होणे, उत्तरपत्रिकांच्या स्कॅन कॉपी ब्लर दिसणे, पुनर्मूल्यांकन शुल्कात मोठे तांत्रिक घोळ, पेमेंट गेटवे फेल होणे, काही उत्तरे तपासली न गेल्याच्या तक्रारी आणि पोर्टल सतत बंद पडणे अशा अनेक अडचणींमुळे दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना मोठा मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी प्रथमच सार्वजनिकरीत्या जबाबदारी स्वीकारली. दिल्लीत CBSE अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतल्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटले की, “काही तांत्रिक त्रुटी आमच्या निदर्शनास आल्या आहेत आणि त्याची जबाबदारी मी स्वीकारतो. एकाही विद्यार्थ्याची तक्रार दुर्लक्षित केली जाणार नाही. गैरप्रकार आढळल्यास कुणालाही सोडले जाणार नाही.” प्रधान यांनी सांगितले की, यंदा प्रथमच मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल मूल्यमापन प्रणाली वापरण्यात आली. जवळपास 17 लाख विद्यार्थ्यांच्या 98 लाख उत्तरपत्रिकांमधील सुमारे 40 कोटी स्कॅन पानांचे मूल्यमापन OSM प्रणालीद्वारे करण्यात आले.
त्यांच्या मते, “ही जागतिक स्तरावर वापरली जाणारी प्रगत प्रणाली आहे. मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरील अंमलबजावणीदरम्यान काही तांत्रिक अडचणी समोर आल्या.” या समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी शिक्षण मंत्रालयाने IIT मद्रासची मदत घेतली असून चार प्रमुख बँकांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबतही चर्चा करण्यात आली आहे.
नीट पेपरफुटी आणि CBSE OSM गोंधळ या दोन्ही मुद्द्यांवरून विरोधकांनी केंद्र सरकारला जोरदार घेरायला सुरुवात केली आहे. काँग्रेससह विविध विरोधी पक्ष, विद्यार्थी संघटना आणि सामाजिक संघटनांनी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. एनटीए बरखास्त करून स्वतंत्र आणि तटस्थ परीक्षा प्राधिकरण स्थापन करण्याची मागणी आता रस्त्यापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचली आहे. सोशल मीडियावरही विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी पाहायला मिळत आहे. विशेष म्हणजे 2024 मध्येही नीट पेपरफुटीचा वाद निर्माण झाला होता. त्यावेळी काही केंद्रांवर फेरपरीक्षा घेण्यात आली होती आणि धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी झाली होती. मात्र केंद्र सरकारने त्यांना कायम ठेवले होते.
दरम्यान, केंद्र सरकारच्या संभाव्य मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या चर्चांमध्ये आता धर्मेंद्र प्रधान यांच्या शिक्षण खात्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. केंद्र सरकारला दोन वर्ष पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर लवकरच मंत्रिमंडळ विस्तार होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यात काही मंत्र्यांची खाती बदलली जाऊ शकतात, तर काही नवीन चेहऱ्यांना संधी मिळू शकते. नीट पेपरफुटी, NTA वरील प्रश्नचिन्ह आणि CBSE OSM गोंधळामुळे निर्माण झालेला जनक्षोभ लक्षात घेता धर्मेंद्र प्रधान यांच्याकडून शिक्षण मंत्रालय काढून घेतले जाऊ शकते, अशी चर्चा राजकीय पातळीवर रंगू लागली आहे. मात्र याबाबत अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही.
नीट पेपरफुटीपासून ते CBSE च्या डिजिटल गोंधळापर्यंतच्या घटनांनी देशातील शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वासाला मोठा धक्का बसला आहे. लाखो विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच आता केंद्र सरकार परीक्षा प्रक्रियेला ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ पातळीवरील संवेदनशील विषय मानून हाताळताना दिसत आहे. PMO ची थेट देखरेख, संरक्षण मंत्र्यांच्या निवासस्थानी झालेली उच्चस्तरीय बैठक, आर्मी-एअरफोर्सच्या मदतीचा विचार आणि शिक्षण मंत्र्यांची जबाबदारी स्वीकारणारी भूमिका या सर्व घडामोडी आगामी नीट परीक्षा देशातील सर्वात जास्त मॉनिटर होणारी परीक्षा ठरू शकते, याचे स्पष्ट संकेत देत आहेत.