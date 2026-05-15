/NEET Re-Exam साठी कधी येणार नवं हॉलतिकीट? कसा होणार रिफंड? विद्यार्थ्यांसाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांच्या मोठ्या घोषणा

NEET Re-Exam Rules: वैद्यकीय शिक्षणासाठीची सर्वात महत्त्वाती प्रवेशपरीक्षा असणाऱ्या NEET UG परीक्षा काही दिवसांपूर्वीत पेपरफुटी प्रकरणामुळं रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. ज्यामुळं विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड तणावाचं वातावरण पाहायला मिळालं. पालकांमध्येसुद्धा चिंतेची लाट दिसून आली. याच परीक्षेबाबत केंद्र सरकारनं महत्त्वाची भूमिका जाहीर करत शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी काही गोष्टी स्पष्ट केल्या. विद्यार्थ्यांनी काय करावं आणि काय करु नये याबाबतचं मार्गदर्शन त्यांनी केलं. शिवाय नवं हॉलतिकीट केव्हा जारी केलं जाणार आहे आणि पुढील वर्षापासून परीक्षेत नेमके कोणते बदल केले जातील यासंदर्भातील माहितीसुद्धा त्यांनी दिली.
नीट परीक्षेसंदर्भातील माहितीमध्ये शिक्षणमंत्र्यांनी 14 जूनसाठीच्या परीक्षेसाठीचे हॉलतिकीट 21 जून रोजी मिळणार असल्याचं सांगितलं. याशिवाय विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रांपर्यंत पोहोचण्यासाठी मगत केली जाईल आणि त्याच्या पूर्ततेसाठी राज्य शासनांशी चर्चा करत प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल असं स्पष्ट केलं. विद्यार्थ्यांना जवळचच परीक्षा केंद्र निवडण्याची मुभा दिली जाईल, त्यामुळं एक नवी सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल.
विद्यार्थ्यांनी परीक्षेसाठी दे शुल्क भरलं आहे, ते रिफंड केलं जाणार असून, दुसऱ्या परीक्षेसाठी कोणत्याही प्रकारचं शुल्क आकारलं जाणार नाही, असं शिक्षण मंत्र्यांनी सांगितलं. सोबतच शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी पुढील वर्षीच्या परीक्षेमध्ये 'ओएमआर शील'चा फॉरमॅट ठेवणार नसून परीक्षा ऑनलाईन स्वरुपात आयोजित केली जाईल, ज्यामुळं पेपर लीकचा धोका बऱ्याच अंशी कमी होईल असंही म्हटलं.
नीट परीक्षेसाठी 15 मिनिटांचा वेळ वाढवून दिला असून, आता 2 ते 5.15 असा परीक्षेचा वेळ असेल. एनटीए मध्ये सुधारणांची गरज असून, 2024 मधील त्रुटी सुधारण्यात आल्या असतानाही पेपरफुटीसारखी प्रकरणं घडल्यानं आता सुधारणांवर भर दिला जाईल अशी हमी प्रधान यांनी दिली. ही एक प्रकारची व्याधी असून, कोणत्याही तपास यंत्रणेसाठी मोठं आव्हान आहे असंही त्यांनी अधोरेखित केलं. सुरक्षिततेच्या मुद्द्यावरून अनेकदा मंगळसूत्र काढून घेण्यापर्यंत गोष्टींचा सामना विद्यार्थी करतात, त्याबाबत प्रश्न विचारला असता यातही सुधारणा केल्या जाणार असून विद्यार्थ्यांनी निर्धास्त परीक्षा द्यावी असाच सल्ला त्यांनी दिला.
पेपरफुटीमुळे नीट-यूजी 2026 परीक्षा रद्द झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड प्रमाणात तणाव पाहायला मिळाला. याच धर्तीवर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी नीट परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, या परीक्षेत "संरचनात्मक त्रुटी" असल्याचं सुचवत त्याचा ग्रामीण, सरकारी शाळांमधील तसेच तमिळ-माध्यमातील विद्यार्थ्यांवर विषम परिणाम होतो. त्यांनी इयत्ता 12 वीच्या गुणांच्या आधारे प्रवेश देण्याची मागणी केली आहे.