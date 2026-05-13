/NEET पेपर लीक प्रकरण सुप्रीम कोर्टात; NTA बरखास्त करून नवी संस्था स्थापन करण्याची मागणी

NEET Paper Leak: NEET-UG 2026 पेपर लीक प्रकरण आता सुप्रीम कोर्टात पोहोचले आहे. फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल असोसिएशनने दाखल केलेल्या याचिकेत परीक्षा नव्याने घेण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ही परीक्षा सुप्रीम कोर्टाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील हाय पॉवर कमिटीच्या देखरेखीखाली घेण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. या समितीत सायबर सिक्युरिटी तज्ज्ञ आणि फॉरेन्सिक वैज्ञानिकांचा समावेश असावा, तसेच पुन्हा होणाऱ्या परीक्षेची सुरक्षा तपासून कोणतीही गैरप्रकाराची शक्यता रोखावी, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
याचिकाकर्त्यांनी परीक्षा घेणाऱ्या National Testing Agency (NTA) च्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. केंद्र सरकारला NTA मध्ये मोठे बदल करण्याचे किंवा पूर्णपणे नवी, अधिक सुरक्षित आणि स्वतंत्र संस्था स्थापन करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. भविष्यातील मोठ्या परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता सुनिश्चित करण्यासाठी National Examination Integrity Commission (NEIC) नावाची नवी संस्था स्थापन करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. तोपर्यंत हाय पॉवर कमिटीनेच परीक्षेवर देखरेख ठेवावी, अशी मागणी आहे.
याचिकेत परीक्षा प्रक्रियेत मोठ्या तांत्रिक सुधारणांचीही मागणी करण्यात आली आहे. प्रश्नपत्रिका डिजिटल लॉकिंग सिस्टीमद्वारे सुरक्षित करण्यात यावी, जेणेकरून पेपर लीक होण्याचा धोका टाळता येईल. तसेच भविष्यात NEET परीक्षा पूर्णपणे Computer-Based Test (CBT) मोडमध्ये घेण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे प्रश्नपत्रिका छपाई आणि वाहतुकीतील धोके कमी होतील, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याशिवाय परीक्षा निकाल केंद्रनिहाय जाहीर करावेत, जेणेकरून संशयास्पद निकाल सहज ओळखता येतील.
याचिकेत सुप्रीम कोर्टाने CBI ला पेपर लीक प्रकरणातील चौकशीबाबत चार आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. चौकशी कितपत पोहोचली, किती जणांना अटक करण्यात आली आणि आरोपींवर कोणती कारवाई झाली, याची सविस्तर माहिती CBI ने कोर्टासमोर मांडावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.