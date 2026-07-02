/NEET मध्ये मोठे बदल? संसदीय समितीच्या शिफारसी काय? स्वतंत्र परीक्षा, टप्प्याटप्प्याने... आणि Computer-Based Test वर भर

NEET-UG 2026 पेपरफुटीच्या पार्श्वभूमीवर देशातील वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी संसदीय स्थायी समितीने अनेक महत्त्वाच्या शिफारसी केल्या आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, समितीने MBBS, AYUSH आणि Nursing अभ्यासक्रमांसाठी एकाच NEET परीक्षेऐवजी स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा घेण्याची शक्यता तपासण्याची सूचना केली आहे. तसेच NEET परीक्षा टप्प्याटप्प्याने (Phased) घेणे, भविष्यात संगणकाधारित (Computer-Based Test) पद्धतीचा विचार करणे आणि सुरक्षा व्यवस्थेत आणखी सुधारणा करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
सध्या MBBS, BDS, AYUSH आणि नर्सिंग अभ्यासक्रमांसाठी विद्यार्थ्यांना एकाच National Eligibility-cum-Entrance Test (NEET) मधून प्रवेश दिला जातो. मात्र लाखो विद्यार्थी एकाच परीक्षेला बसत असल्यामुळे व्यवस्थापन आणि सुरक्षेवर मोठा ताण येतो.
याच पार्श्वभूमीवर संसदीय समितीने या तीन क्षेत्रांसाठी स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा घेण्याच्या शक्यतेचा अभ्यास करण्याची शिफारस केली आहे. समितीच्या मते, त्यामुळे एका परीक्षेवरील ताण कमी होईल, उमेदवारांची संख्या विभागली जाईल आणि परीक्षा अधिक प्रभावीपणे आयोजित करता येईल.
बैठकीदरम्यान नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) च्या अधिकाऱ्यांनी समितीला स्पष्ट केले की, सध्याच्या प्रवेश प्रक्रियेनुसार MBBS, AYUSH आणि नर्सिंग या सर्व अभ्यासक्रमांचे प्रवेश NEET च्या गुणांवर आधारित आहेत. त्यामुळे स्वतंत्र परीक्षा घेणे सध्याच्या व्यवस्थेत व्यवहार्य नसल्याचे NTA चे मत आहे.
समितीने आणखी एक महत्त्वाची सूचना करत NEET परीक्षा एकाच दिवशी देशभर घेण्याऐवजी वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये किंवा टप्प्याटप्प्याने घेण्याच्या शक्यतेचा अभ्यास करण्यास सांगितले आहे.
समितीच्या मते, अशा पद्धतीमुळे:
* परीक्षा केंद्रांवरील ताण कमी होईल.
* सुरक्षा व्यवस्था अधिक प्रभावीपणे राबवता येईल.
* प्रश्नपत्रिका गळतीसारख्या घटनांवर अधिक चांगल्या प्रकारे नियंत्रण ठेवता येईल.
* देशातील सर्वात मोठ्या प्रवेश परीक्षेचे व्यवस्थापन अधिक सुलभ होईल.
बैठकीत समितीने अलीकडेच झालेल्या NEET पुनर्परीक्षेचाही आढावा घेतला. परीक्षा सुरळीत आणि सुरक्षितपणे पार पाडण्यासाठी NTA ने केलेल्या उपाययोजनांचे समितीने कौतुक केले.
NTA अधिकाऱ्यांनी समितीसमोर परीक्षा सुरक्षेसाठी करण्यात आलेल्या उपायांची माहिती दिली. त्यामध्ये:
* प्रश्नपत्रिका लीक रोखण्यासाठी Telegram वरील हालचालींवर लक्ष ठेवणे.
* WhatsApp चॅनेल्सवर देखरेख ठेवून प्रश्नपत्रिकेची देवाणघेवाण रोखण्याचा प्रयत्न.
* प्रश्नपत्रिकेची रचना आणि स्वरूपात बदल करून सुरक्षेचा स्तर वाढवणे.
समितीच्या अध्यक्षांनी या उपायांचे स्वागत करत परीक्षा अधिक मजबूत आणि गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे नमूद केले.
बैठकीत भविष्यात NEET पूर्णपणे संगणकाधारित (Computer-Based Test) करण्याच्या प्रस्तावावरही चर्चा झाली.
समितीने या कल्पनेला तत्त्वतः सकारात्मक प्रतिसाद दिला. मात्र, देशभर पुरेशा डिजिटल सुविधा उपलब्ध झाल्यानंतरच हा बदल करावा, असे स्पष्ट मत व्यक्त करण्यात आले.
विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना संगणक सुविधा, इंटरनेट आणि परीक्षा केंद्रांची समान उपलब्धता सुनिश्चित केल्याशिवाय अशी व्यवस्था लागू करू नये, असे समितीने अधोरेखित केले.
संसदीय समिती सध्या वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा अधिक पारदर्शक, कार्यक्षम आणि सुरक्षित करण्यासाठी विविध पर्यायांचा अभ्यास करत आहे. भविष्यात पेपरफुटी, गैरव्यवहार आणि परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी रोखण्यासाठी आवश्यक सुधारणा करण्यावर समितीचा भर असून, त्याबाबत केंद्र सरकार आणि संबंधित संस्थांना पुढील शिफारसी केल्या जाण्याची शक्यता आहे.