/NEET पेपर लीक: ‘किंगपिन’ कुलकर्णी आणि मनीषाने कसा रचला संपूर्ण कट? कोर्टाच्या आदेशात CBIची धक्कादायक कहाणी

NEET UG 2026 पेपर लीक प्रकरणात CBIला पी. व्ही. कुलकर्णी आणि मनीषा वाघमारे यांची 10 दिवसांची पोलीस कोठडी मिळाली आहे. CBIने दोघांना आज राऊज अव्हेन्यू कोर्टात हजर करत 14 दिवसांच्या रिमांडची मागणी केली होती. विशेष CBI न्यायाधीश अजय गुप्ता यांनी दिलेल्या आदेशात CBIच्या युक्तिवाद, केस डायरी आणि रिमांड पेपर्सचा उल्लेख करत या संपूर्ण कटाचा तपशील समोर आणला आहे.
पेपर लीकची सुरुवात इथूनच
CBIने कोर्टाला सांगितले की, आरोपी पी. व्ही. कुलकर्णी आणि मनीषा वाघमारे हे या संपूर्ण रॅकेटमधील सर्वात महत्त्वाचे चेहरे आहेत. NEET 2026 पेपर लीकची सुरुवात यांच्याकडून झाली आणि प्रश्नपत्रिका सर्वप्रथम यांच्याच नेटवर्कमधून बाहेर गेली. CBIच्या केस डायरीनुसार, प्रह्लाद कुलकर्णी हा NTAच्या पेपर सेटिंग सिस्टिमशी संबंधित होता. तपास यंत्रणेच्या म्हणण्यानुसार, त्याला परीक्षेशी संबंधित गोपनीय माहितीपर्यंत प्रवेश होता. याच प्रवेशाचा गैरवापर करून त्याने मनीषा वाघमारे आणि इतर आरोपींसोबत मिळून प्रश्नपत्रिका बाहेर पोहोचवली.
लाखो रुपयांची वसुली, पुरावे नष्ट केल्याचा आरोप
CBIने कोर्टात दावा केला की, कुलकर्णीने केवळ पेपर लीकच केला नाही, तर निवडक विद्यार्थ्यांना प्रश्न आणि उत्तरं पुरवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पैसेही घेतले. हे पैसे नंतर विविध बँक खात्यांमध्ये जमा करण्यात आले. परीक्षा संपल्यानंतर हाताने लिहिलेली सामग्री नष्ट करून पुरावे मिटवण्याचाही आरोप CBIने केला आहे.
27 एप्रिललाच बाहेर आला होता पेपर!
CBIच्या मते, मनीषा वाघमारे ही या संपूर्ण नेटवर्कमधील महत्त्वाची कडी होती. एजन्सीचा दावा आहे की, तिने 27 एप्रिल 2026 रोजीच — म्हणजे परीक्षेच्या अनेक दिवस आधी — NEET UG 2026ची प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरं काही आरोपींपर्यंत पोहोचवली होती. यात आरोपी धनंजयचाही समावेश आहे. मनीषा इतर आरोपी आणि NTAशी संबंधित एका सरकारी कर्मचाऱ्याच्या संपर्कात होती. तपास यंत्रणेच्या मते, प्रश्नपत्रिका सर्वप्रथम कुलकर्णी आणि मनीषाच्या नेटवर्कमधून बाहेर आली आणि त्यानंतर ती वेगवेगळ्या लोकांपर्यंत पोहोचत गेली.
असा पसरला संपूर्ण पेपर लीकचा जाळा
CBIच्या तपासानुसार, आरोपी धनंजय लोखंडेला मनीषा वाघमारेकडून पेपर मिळाला. त्यानंतर तो शुभम खैरनारकडे पोहोचला आणि पुढे यश यादव, मंगीलाल खटीक, विकास बिवाल आणि दिनेश बिवाल यांच्यासह इतर आरोपींपर्यंत पसरवण्यात आला. राजस्थान SOGच्या तपासात समोर आले की, 3 मे रोजी झालेल्या प्रत्यक्ष परीक्षेतील अनेक प्रश्न आधीच लीक झाले होते. आरोप आहे की, या आरोपींनीच प्रश्नपत्रिका लीक करून ती सर्क्युलेट केली. CBIच्या मते, हा संपूर्ण खेळ पैशांसाठी रचला गेला.
CBIचा दावा — अजून मोठी नावं समोर येणार
कोर्टात CBIने सांगितले की, हे केवळ काही लोकांचे काम नसून एक संघटित सिंडिकेट आहे. कुलकर्णी आणि मनीषा अजूनही या नेटवर्कमध्ये सहभागी असलेल्या सर्व लोकांची नावं सांगत नसल्याचा दावा एजन्सीने केला. CBIच्या मते, अनेक डिजिटल पुरावे, आर्थिक व्यवहार आणि इतर लिंक अजून तपासायचे आहेत. आरोपींना देशातील विविध भागात नेऊन चौकशी करावी लागणार असल्याने पोलीस कोठडी आवश्यक असल्याचे एजन्सीने कोर्टात सांगितले.
बचाव पक्षाचा युक्तिवाद
सुनावणीदरम्यान पी. व्ही. कुलकर्णी यांच्या वकिलांनी 14 दिवसांच्या रिमांडला विरोध केला. त्यांनी सांगितले की, कुलकर्णीचा NTAसोबत पेपर सेटिंगचा करार होता. NTA अनेक तज्ज्ञांकडून प्रश्न घेत असते, मात्र अंतिम परीक्षेत कोणते प्रश्न वापरले जातील हे फक्त NTAलाच माहीत असते. वकिलांनी असा दावा केला की, अद्याप NTAमधील कोणालाही अटक झालेली नाही, त्यामुळे कुलकर्णीच्या अटकेला आधार नाही. मनीषा वाघमारेविरोधातही ठोस पुरावे नसल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच अटकेपूर्वी ती 24 तास पुणे पोलिसांच्या बेकायदेशीर ताब्यात होती, असाही आरोप बचाव पक्षाने केला.
कोर्टाचा आदेश काय?
CBI आणि बचाव पक्षाचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर कोर्टाने नमूद केले की, प्रकरण अत्यंत गंभीर असून तपास अद्याप प्राथमिक पण महत्त्वाच्या टप्प्यात आहे. संपूर्ण नेटवर्कपर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि इतर आरोपींची ओळख पटवून त्यांना अटक करण्यासाठी दोन्ही आरोपींची सखोल चौकशी आवश्यक असल्याचे कोर्टाने म्हटले. त्यामुळे कोर्टाने पी. व्ही. कुलकर्णी आणि मनीषा वाघमारे यांना 10 दिवसांच्या पोलीस कोठडीत पाठवले. आता 25 मे रोजी दोघांना पुन्हा कोर्टात हजर केले जाणार आहे.