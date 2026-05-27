/NEET Paper leaked: नीट पेपरफुटीत 13 जण अटकेत, CBI तपासात आतापर्यंत काय घडलं?

चंद्रकांत फुंदे, झी मीडिया पुणे: नीट पेपर घोटाळ्यात सीबीआयने पुण्यातून आणखी एका खासगी क्लासच्या शिक्षकाला अटक केलीय. तेजस शहा असं त्याचं नाव असून तो मनिषा हवालदारच्या संपर्कात होता.
नीट पेपर फुटीचा तपास हनुमानाच्या शेपटीप्रमाणे लांबतच चाललाय. या तपासात सीबीआयने पुण्यातून आणखी एका प्राध्यापकास अटक केली. तेसज शहा असं त्याचे नाव असून अभंग प्रभु मेडिकल अँकडमीचा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर निघालाय. मनिषा हवालदारच्या तो संपर्कात होता.सीबीआयने पुण्यातील त्याच्या क्लासमधून काही सरावपेपर्सही जप्त केलेत. दरम्यान या क्लासचे संचालक सचिन हलदणकर या अटकेचा आमच्या क्लासशी कोणताही संबंध नसल्याचा दावा केलाय.या तपासकामी आम्ही सीबीआयला पूर्ण सहकार्य करू असंही ते म्हणाले.
या नीट पेपर घोटाळ्यात सीबीआय देशभरात तब्बल 49 ठिकाणी धाडी टाकून 13 आरोपींना अटक केली त्यापैकी तिन्ही मनिषा या पुण्यातल्याच निघाल्यात यापैकी मनिषा वाघमारे ही एजंट असून ती केमिस्ट्रीचे पेपरसेटर पी व्ही कुलकर्णीच्या संपर्कात होती तर मॉर्डनची जीवशास्राच्या प्राध्यापिका मनिषा मांढरे आणि फिजिक्सच्या प्राध्यापिका मनिषा हवालदार ही देखील एनटीएची पेपर सेटर निघालीय.
तर तिकडे लातुरातील फेमस क्लास चालक प्रा. शिवराज मोटेगावकर याच्या संपर्कात आलेले बालरोग तज्न डॉ. मनोज शिरूरेलाही सीबीआयने अखेर अटक दाखवलीय. त्यामुळे या नीट पेपर फुटी प्रकरणात आणखी किती जणांना अटक होतेय हे तपासाअंतीच समोर येईल.
दरम्यान, या बायो,फिजिक्सच्या तज्न प्राध्यापिका असलेल्या या दोन्ही मनिषांना एनटीए शी जोडून देणारे एक रिटायर प्राध्यापक माञ अजूनही चौकशीच्या कक्षेबाहेर कसे काय राहिलेत? असा सवाल या क्षेञातील जाणकार खासगीत विचारताहेत.पाहुयात सीबीआय त्यांच्या पर्यंत नेमकं कधी पोहोचतंय ते?
देशभरात गाजलेल्या NEET परीक्षेतील कथित पेपरफुटी आणि गैरव्यवहार प्रकरणामुळे शिक्षण व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. वैद्यकीय प्रवेशासाठी घेतली जाणारी ही देशातील सर्वात महत्त्वाची परीक्षा मानली जाते. मात्र काही राज्यांमध्ये परीक्षेपूर्वीच प्रश्नपत्रिका लीक झाल्याचे आरोप समोर आल्यानंतर लाखो विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
तपास यंत्रणांच्या प्राथमिक चौकशीत काही संशयितांकडून मोठ्या रकमांच्या व्यवहारांचे पुरावे मिळाल्याचे सांगितले जात आहे. बिहार, राजस्थान आणि इतर काही राज्यांमध्ये विद्यार्थ्यांना पैशांच्या मोबदल्यात प्रश्नपत्रिका पुरवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणात काही कोचिंग सेंटर, एजंट आणि स्थानिक नेटवर्क सक्रिय असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
या घोटाळ्यामुळे प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान झाल्याची भावना व्यक्त होत आहे. अनेक विद्यार्थ्यांनी सोशल मीडियावर संताप व्यक्त करत परीक्षा पुन्हा घेण्याची मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातही या प्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आल्या असून केंद्र सरकार आणि NTA कडून स्पष्टीकरण मागवण्यात आले आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने पेपरफुटी प्रकरण अतिशय गंभीर असल्याचे सांगत दोषींवर कठोर कारवाईचे आश्वासन दिले आहे. शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते, स्पर्धा परीक्षांमधील पारदर्शकता टिकवण्यासाठी डिजिटल सुरक्षा, प्रश्नपत्रिका व्यवस्थापन आणि परीक्षा प्रक्रियेत मोठे बदल करणे आता अत्यावश्यक झाले आहे.