'मी आंदोलनाला का जाऊ?' धर्मेंद्र प्रधानांना भेटल्यावर काय म्हणाला NEET टॉपर पशुल?

नीट-यूजी 2026 परीक्षेतील अव्वल विद्यार्थ्यांपैकी एक असलेल्या पांशुल बन्सलने विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात सहभागी न होण्यामागचे कारण स्पष्ट केले आहे. पेपरफुटीच्या बातम्यांमुळे आपण निराश झालो होतो, मात्र आंदोलनात सहभागी होण्याऐवजी अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करणे अधिक योग्य वाटल्याचे त्याने सांगितले. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांची भेट घेतल्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना त्याने ही भूमिका मांडली.
देशभरात नीट परीक्षेतील कथित गैरव्यवहार आणि पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले असताना पांशुलने वेगळा दृष्टिकोन मांडला. "मी आंदोलनाला का जाऊ? त्याऐवजी घरी बसून अभ्यास करणे मला अधिक योग्य वाटले," असे तो म्हणाला. त्याच्या मते, विद्यार्थ्यांनी आपले ध्येय विसरू नये आणि शिक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. समस्या मांडण्यासाठी विविध मार्ग असू शकतात, मात्र त्याने वैयक्तिकरित्या अभ्यासाचा मार्ग निवडल्याचे स्पष्ट केले.
पांशुलने कबूल केले की पेपरफुटीच्या बातम्या समोर आल्यानंतर त्यालाही धक्का बसला होता. अशा घटना कोणत्याही विद्यार्थ्यासाठी निराशाजनक असतात, कारण लाखो विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीवर त्याचा परिणाम होतो. तरीही त्याने आंदोलनाचा मार्ग न स्वीकारता शांतपणे अभ्यास सुरू ठेवला. शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा आवश्यक असली तरी त्यासाठी संवाद आणि सकारात्मक भूमिका अधिक प्रभावी ठरू शकते, असे त्याचे मत आहे.
नीट निकाल जाहीर झाल्यानंतर पांशुल बन्सलने केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तसेच हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांची भेट घेतली. या भेटीत त्याच्या यशाचे कौतुक करण्यात आले. पांशुलने परीक्षेतील उत्कृष्ट कामगिरीसाठी सातत्यपूर्ण अभ्यास, वेळेचे योग्य नियोजन आणि आत्मविश्वास महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले. विद्यार्थ्यांनी अफवा किंवा वादांपेक्षा आपल्या तयारीवर अधिक भर द्यावा, असा संदेशही त्याने दिला.
नीट-यूजी परीक्षेतील कथित पेपरफुटीनंतर देशातील अनेक शहरांमध्ये विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केले. परीक्षेतील पारदर्शकता, जबाबदारी निश्चित करणे आणि शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करण्याच्या मागण्या आंदोलकांनी केल्या आहेत. या आंदोलनाला विविध विद्यार्थी संघटना तसेच काही राजकीय पक्षांनीही पाठिंबा दिला आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने परीक्षाव्यवस्थेत सुधारणा करण्याची तयारी दर्शवली असून या विषयावर संसदेत चर्चेलाही सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.
पांशुल बन्सलच्या भूमिकेने विद्यार्थ्यांमध्ये वेगळी चर्चा सुरू झाली आहे. त्याच्या मते, प्रत्येक विद्यार्थ्याला आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे, मात्र अंतिम ध्येय शिक्षण आणि करिअर घडवणे हेच असले पाहिजे. कोणत्याही संकटाच्या काळात संयम, सातत्य आणि मेहनत सोडू नये, असा सल्ला त्याने दिला. त्याची ही भूमिका काहींना प्रेरणादायी वाटत असली, तरी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांनाही देशभरातून मोठा पाठिंबा मिळत असल्याने हा विषय अद्याप चर्चेत आहे.