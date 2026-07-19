/NEET परीक्षेनंतर आता निकालावरही प्रश्नचिन्ह, 609 ऐवजी मिळाले 167 गुण; OMR शीटवरुन विद्यार्थ्यांमध्ये संताप!

देशातील वैद्यकीय शिक्षणासाठीची सर्वात महत्त्वाची प्रवेश परीक्षा असलेल्या नीट यूजी 2026 च्या निकालावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. उत्तर प्रदेशातील कानपूर येथील एका विद्यार्थिनीने OMR शीट आणि अंतिम निकालातील गुणांमध्ये मोठी तफावत असल्याचा आरोप केला आहे. विद्यार्थिनीच्या म्हणण्यानुसार, OMR शीटच्या आधारे तिला 609 गुण मिळायला हवे होते. मात्र, सुरुवातीला वेबसाइटवर 540 गुण दिसले आणि काही तासांतच ते 167 वर घसरले. या घटनेमुळे देशभरातील विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षण क्षेत्रात निकाल प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. दरम्यान, राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (NTA) कडे या प्रकरणाची तक्रार करण्यात आली असून तपासाची मागणी होत आहे.काय घडलं नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
कानपूरमधील विद्यार्थिनी आर्या सिंह हिने दावा केला की, NTA ने अपलोड केलेल्या OMR शीटच्या आधारे तिचे अंदाजे 609 गुण होत होते. मात्र, निकाल जाहीर झाल्यानंतर वेबसाइटवर प्रथम 540 गुण दिसले. त्यानंतर अवघ्या दोन तासांत हे गुण 167 इतके कमी झाल्याचे तिने सांगितले. एका विद्यार्थ्याचे गुण इतक्या कमी वेळात कसे बदलू शकतात, असा प्रश्न उपस्थित करत तिने या संपूर्ण प्रक्रियेची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
विद्यार्थिनीने सांगितले की, सुरुवातीला उपलब्ध झालेल्या OMR शीटमध्ये प्रश्नांचा क्रम चुकीचा होता. त्यानंतर तिने अधिकृत चॅलेंज पोर्टलवर हरकत नोंदवली. NTA ने सुधारित OMR शीट अपलोड केली, मात्र त्यानंतरही अंतिम गुण अपेक्षेप्रमाणे नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची दखल घेत संबंधित यंत्रणांकडे तक्रार दाखल करण्यात आली असून निकाल प्रक्रियेतील संभाव्य त्रुटींची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
हे प्रकरण समोर आल्यानंतर देशातील इतर काही विद्यार्थ्यांनीही OMR शीट, उत्तरतालिका आणि अंतिम गुणांमध्ये विसंगती असल्याचा दावा केला आहे. काही विद्यार्थ्यांनी अपेक्षित गुणांपेक्षा खूपच कमी गुण मिळाल्याचे सांगितले, तर काहींनी गुणांमध्ये अचानक बदल झाल्याचा आरोप केला. दुसरीकडे, NTA ने काही प्रकरणांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वापरून तयार करण्यात आलेल्या बनावट OMR शीट आणि छेडछाड झालेल्या दस्तऐवजांची नोंद घेतली असून अशा प्रकारांवर कायदेशीर कारवाईचा इशाराही दिला आहे.
देशभरातील अनेक विद्यार्थी आणि पालकांनी निकाल प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता राखण्याची मागणी केली आहे. OMR पडताळणी, गुणांकन प्रक्रिया आणि निकाल जाहीर करण्याची पद्धत अधिक स्पष्ट व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. वैद्यकीय प्रवेशासाठी NEET हा अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा असल्याने अशा कोणत्याही तांत्रिक त्रुटीमुळे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता शिक्षण तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
NEET सारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षेची विश्वासार्हता कायम राखणे हे NTA समोरचे सर्वात मोठे आव्हान मानले जात आहे. प्रत्येक तक्रारीची निष्पक्ष चौकशी, आवश्यक ते तांत्रिक परीक्षण आणि पात्र विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल अशी व्यवस्था उभारण्याची गरज व्यक्त होत आहे. निकालातील प्रत्येक विसंगतीचे वेळेत निराकरण झाल्यास विद्यार्थ्यांचा परीक्षेवरील विश्वास अधिक दृढ होऊ शकतो.
सध्या या प्रकरणात विद्यार्थिनीने केलेले आरोप चर्चेत असले तरी त्याबाबत अंतिम निष्कर्ष अधिकृत चौकशीनंतरच स्पष्ट होणार आहे. NTA कडून संबंधित तक्रारींची तपासणी सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांनी केवळ अधिकृत माहितीवर विश्वास ठेवावा आणि सोशल मीडियावर पसरवल्या जाणाऱ्या अप्रमाणित दाव्यांपासून सावध राहावे, असे शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे.