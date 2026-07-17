NEET UG 2026 Topper:आर्यनच्या यशामागे दडली आहे एक दुःखद कहाणी; जाणून घ्या कसा बनला 'ऑल इंडिया टॉपर'

NEET-UG Topper Aryan Gupta: पंजाबमधील लुधियाना येथील रहिवासी असलेल्या आर्यन गुप्ताने NEET UG 2026 च्या फेरपरीक्षेत (re-exam) ७२ पैकी ७१५ गुण मिळवून 'ऑल इंडिया रँक १' मिळवला. आर्यनने NEET ची तयारी २०१९ मध्ये सुरू केली होती, तरीही त्याने सहावीत असतानाच याचे नियोजन केले होते. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना आर्यनने सांगितले की, त्याच्या यशामागे केवळ कठोर परिश्रमच नव्हते, तर एका खोल वैयक्तिक वेदनेमुळे त्याला आपले ध्येय गाठण्याचा दृढ निश्चय मिळाला होता. प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना त्याने या वेदनादायी अनुभवाचा जो त्याच्या प्रेरणेचा स्रोत ठरला, त्याची कहाणीच जगासमोर मांडली.
आर्यन म्हणाला, "मी तिसरीत असताना माझ्या आजीचा कर्करोगामुळे (कॅन्सर) मृत्यू झाला. माझ्या वडिलांकडील आणि आईकडील कुटुंबातील जवळपास सर्वचजण माझ्या पालकांसह डॉक्टर आहेत; तरीही आमच्या सर्वांच्या प्रयत्नांनंतरही आम्ही माझ्या आजीला वाचवू शकलो नाही. माझे तिच्यावर खूप प्रेम होते आणि तिच्या मृत्यूने मला आतून हादरवून सोडले. तेव्हाच मी मोठा झाल्यावर कर्करोग तज्ज्ञ (ऑन्कोलॉजिस्ट) बनण्याचा निश्चय केला. आज, NEET-UG (Re-NEET 2026) च्या निकालानंतर, ते स्वप्न सत्यात उतरण्याच्या मार्गावर आहे."
आर्यनच्या या ऐतिहासिक यशामुळे त्याचे कुटुंब आणि शिक्षक अत्यंत आनंदी आहेत. आर्यनचे वडील डॉ. सचिन गुप्ता हे ॲनेस्थेशिओलॉजिस्ट (भूलतज्ज्ञ) आहेत आणि त्याची आई डॉ. रेणू गुप्ता या स्त्रीरोगतज्ज्ञ (गायनेकोलॉजिस्ट) आहेत. आर्यन आपल्या यशाचे श्रेय प्रामुख्याने आपल्या दिवंगत आजीकडून मिळालेली प्रेरणा आणि मोठ्या भावाचे उत्कृष्ट मार्गदर्शन यांना देतो. तो म्हणाला, "मला ७२० पैकी ७१५ गुण मिळाले आहेत. मी खूप मेहनत केली आणि त्या मेहनतीचे फळ मिळाल्याचा मला आनंद आहे. माझे आई-वडील दोघेही डॉक्टर आहेत आणि माझ्या मोठ्या भावाने 'एआयआर' (AIR) ५४ रँक मिळवून एमबीबीएसचे शिक्षण सुरू केले आहे. मी नेहमीच माझ्या शिक्षकांच्या सल्ल्याचे पालन केले. मी एम्स (AIIMS) दिल्लीमध्ये प्रवेश घेणार आहे आणि ऑन्कोलॉजिस्ट (कर्करोग तज्ज्ञ) बनण्याची आशा बाळगतो."
नीट (NEET) परीक्षेत अव्वल क्रमांक मिळवून ऐतिहासिक यश संपादन करणाऱ्या आर्यन गुप्ताचे वडील डॉ. सचिन गुप्ता म्हणतात, "या वर्षी माझ्या धाकट्या मुलाने पहिला क्रमांक मिळवला, तर माझ्या मोठ्या मुलाने गेल्या वर्षी ५४ वा क्रमांक मिळवला होता. आर्यन एम्स, दिल्ली येथे प्रवेश घेणार आहे. सक्षम मुले असण्यापेक्षा चांगली गोष्ट दुसरी कोणतीही नाही. आमचे कुटुंब डॉक्टरांचे आहे आणि साहजिकच माझ्या दोन्ही मुलांनी हेच क्षेत्र निवडले."
नीट यूजी (NEET UG) २०२६ च्या सुधारित निकालांमध्ये, १९ उमेदवारांना ७२० पैकी ७०० हून अधिक गुण मिळाले आहेत. त्यापैकी ७०५ हून अधिक गुण मिळवणारे अव्वल १७ उमेदवार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तामिळनाडू आणि तेलंगणा यांसारख्या आठ राज्यांतील आहेत. विशेष म्हणजे, ३ मे रोजी झालेली नीट यूजी २०२६ ची मूळ परीक्षा पेपरफुटीमुळे रद्द करण्यात आली होती. त्यानंतर २१ जून रोजी फेरपरीक्षा घेण्यात आली, ज्यामध्ये सुमारे २० लाख उमेदवार सहभागी झाले होते.