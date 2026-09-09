/फर्स्ट AC तिकीट, अस्खलित इंग्रजीत संवाद...; पण रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी तरुणीच्या दोन्ही बॅग उघडल्या असता हादरले, आत चक्क...; मोठं रॅकेट उघड

फर्स्ट-एसी डबा, महागडे सामान आणि बिनधास्त वावर... त्यातही तिकीट तपासणीदरम्यान इंग्रजीत बोलून पोलीस आणि रेल्वे कर्मचाऱ्यांना प्रभावित करण्याचा प्रयत्न. वरवर पाहता, हे प्रकरण एखाद्या हाय-प्रोफाईल प्रवासासारखे वाटत होते. पण जेव्हा पोलिसांनी दोन सुटकेस उघडल्या, तेव्हा प्रकरणाला भलतेच वळण मिळाले. दोन्ही सुटकेसमधून वेगवेगळ्या ब्रँडच्या विदेशी दारूच्या बाटल्या जप्त करण्यात आल्या, ज्यामुळे रेल्वे पोलिसांनाही आश्चर्य वाटले.
ही घटना बिहारमधील समस्तीपूर रेल्वे स्टेशनवर घडली, जिथे 25 वर्षीय पदवीधर विद्यार्थिनी नेहा झा आणि तिचा मेहुणा ईशान यांना 75 लिटर विदेशी दारूसह अटक करण्यात आली. दोघेही ट्रेन क्रमांक 12562 स्वातंत्र्य सेनानी एक्सप्रेसच्या एच-1 कोचच्या डबा क्रमांक 7 मधून प्रवास करत होते आणि दरभंगाकडे जात होते.
आरपीएफ निरीक्षक आणि स्टेशन हाऊस ऑफिसर अविनाश करोसिया यांच्या म्हणण्यानुसार, दोघेही एकाच तिकिटावर प्रवास करत होते. तिकीट तपासणीदरम्यान टीटीईने त्यांना प्रश्न विचारल्यावर वाद निर्माण झाला. असा आरोप आहे की नेहाने टीटीईसोबत गैरवर्तन केले, त्यानंतर टीटीईने आरपीएफला माहिती दिली. ट्रेन समस्तीपूर स्टेशनवर पोहोचताच आरपीएफचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले.
आरपीएफ पथक आल्यानंतरही नेहा आत्मविश्वासाने बोलत होती होती. ती अधिकाऱ्यांशी इंग्रजीत बोलली. तिच्या वागण्याने आणि बोलण्याच्या पद्धतीमुळे पोलीस अधिकारी क्षणभर आश्चर्यचकित झाले. तरीही, चौकशी सुरूच राहिली आणि तिच्या सामानाची झडती घेण्यात आली.
Neha was arrested at Samastipur Railway Station for allegedly bringing a large consignment of branded liquor in a First AC coach!— Sunanda Acharya (@Sunanda_Iam) September 7, 2026
The liquor was meant to be supplied to prominent doctors. Her father and sister have also been jailed previously in connection with liquor-related… pic.twitter.com/dbh6aWxDxQ
नेहाकडे अनेक बॅग आणि सुटकेस होत्या. प्राथमिक तपास सामान्य वाटत होता, परंतु दोन सुटकेस उघडल्यावर, हे प्रकरण दारूच्या तस्करीशी संबंधित असल्याचे दिसून आले. दोन्ही सुटकेसमधून अंदाजे 75 लिटर विदेशी दारू जप्त करण्यात आली.
दारू जप्त केल्यानंतर, आरपीएफने तात्काळ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना माहिती दिली. महिला पोलीस अधिकाऱ्यांसह अतिरिक्त पोलीस दल, जीआरपी आणि सीबीआय पथक दाखल झाले. नेहा आणि ईशान यांना ताब्यात घेऊन जीआरपीच्या हवाली करण्यापूर्वी त्यांची चौकशी करण्यात आली. जीआरपीने एफआयआर नोंदवून त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली. या सर्व कार्यवाहीचे चित्रीकरणही करण्यात आले असून, हा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे.
आरपीएफच्या माहितीनुसार, एच-7 कोचच्या कंपार्टमेंट क्रमांक 7 मध्ये दोन प्रवासी एकाच तिकिटावर प्रवास करत असल्याचे आढळून आले. टीटीईच्या तक्रारीनंतर, पोलिसांनी दोघांची चौकशी केली आणि सामानाची तपासणी करताना दारू जप्त केली. चौकशीदरम्यान, नेहाने दावा केला की ती एका लग्नासाठी हरियाणाहून दरभंगा येथे दारू घेऊन जात होती. तथापि, पोलीस या दाव्याची चौकशी करत आहेत. अधिकाऱ्यांना संशय आहे की यात एका मोठ्या दारू पुरवठा नेटवर्कचा सहभाग असू शकतो.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ईशान हा नेहाच्या मोठ्या बहिणीचा मेहुणा आहे. स्थानिकांमध्ये चर्चा आहे की नेहाचे संपूर्ण कुटुंब दारूच्या व्यापारात सामील होते. तिचे वडील, पंकज झा, यांनाही यापूर्वी अटक करण्यात आली होती. स्थानिकांमध्ये अशीही चर्चा आहे आहे की दरभंगा येथील डॉक्टरांना दारूचा पुरवठा केला जात होता. पोलीस सध्या या प्रकरणाचा अधिक तपास करत असून, हे प्रकरण लोकांमध्ये चर्चेचा विषय बनले आहे.
पोलिसांच्या तपासात असेही उघड झाले आहे की, नेहाचे वडील, संजय कुमार झा, यांना सुमारे दोन वर्षांपूर्वी दारूशी संबंधित एका प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. तिची बहीण, निशू झा, हिला नोव्हेंबर 2025 मध्ये अंदाजे 21 लिटर विदेशी दारूसह अटक करण्यात आली होती.