तिबेटमधून आलेल्या पुरासाठी भारताकडून नुकसानभरपाई मागणाऱ्या नेपाळला अखेर भारताने दिलं उत्तर; 'सर्वच देशांसमोर...'

नेपाळमधील परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल यांनी देशात अचानक आलेल्या पुराच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या नुकसानाची भरपाई ज्या देशांकडे मागीतली आहे त्यामध्ये भारताचेही नाव घेतले आहे. नेपाळच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी नेपाळचे हरितगृह वायू उत्सर्जन म्हणजेच ग्रीन गॅस एमिशन जवळपास शून्य असूनही, हवामानामधील बदलांच्या संकटाची म्हणजेच क्लायमेट चेंजची किंमत नेपाळ मोजत असल्याबद्दल खंत व्यक्त केली. जगातील तीन सर्वात मोठे हरितगृह वायू उत्सर्जक देश असलेल्या चीन (सर्वात मोठा), अमेरिका (दुसरा) आणि भारत (तिसरा) यांनी जबाबदारी स्वीकारुन नेपाळसारख्या असुरक्षित देशांना पूरासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या मोठ्या नुकसानाची भरपाई द्यावी, अशी मागणी शिशिर खनाल यांनी केलेली. या मागणीवर आता भारताने उत्तर दिलं आहे.
नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी भारतासहीत इतर दोन देशांनी नेपाळला नुकसानभरपाई देणे हे या तिन्ही मोठ्या देशांचे, 'कायदेशीर आणि नैतिक कर्तव्य' असल्याचेही म्हटले आहे. ही मदत 'दान' नसून कर्तव्य म्हणून दिली पाहिजे अशी अपेक्षा नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे. या मागणीवर आता भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने प्रतिसाद दिला आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी यासंदर्भात माहिती देताना, हवामान बदल हे सर्वच देशांसमोरचं मोठं आव्हान आहे. त्यासाठी जबाबदार असलेल्या विकसित देशांनी त्यामुळे प्रभावित झालेल्या विकसनशील देशांना मदत केली पाहिजे," असं मत व्यक्त केलं आहे.
जयस्वाल यांनी, "मी हे पुन्हा एकदा स्पष्ट करू इच्छितो की, हवामान बदल हे सर्व देशांसमोर असलेलं सामुहिक आव्हान आहे, या भूमिकेवर भारताचा नेहमीच विश्वास राहिला आहे. याचसंदर्भातील कोणतीही कृती 'सामुहिक मात्र भिन्न जबाबदाऱ्या आणि संबंधित क्षमता' या तत्त्वावर आधारित असावी," अशी अपेक्षाही व्यक्त केली. मोठ्या प्रमाणात हरित वायू उत्सर्जनासाठी जबाबदार असलेल्या आणि या संकटात सर्वाधिक योगदान देणाऱ्या विकसित देशांनी, विकसनशील देशांना उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आणि वित्तपुरवठा व तंत्रज्ञान हस्तांतरणाद्वारे या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी मदत करण्याकरिता पुढे आले पाहिजे, असंही भारताने म्हटलं आहे.
नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी नंतर स्पष्ट केले की, मंत्री किंवा नेपाळ सरकारने भारत, चीन किंवा अमेरिकेकडून विशेषतः नुकसानभरपाईची मागणी केली नव्हती. हवामान बदलाचे परिणाम समजून घ्यावेत आणि दीर्घकालीन पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन त्यांनी जागतिक समुदायाला केले होते.
नेपाळमधील या आपत्तीत आतापर्यंत 1200 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे, तर हजारो लोक अद्याप बेपत्ता आहेत. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या दुःखद घडामोडींनंतर नेपाळ सरकार आणि तेथील जनतेप्रती वाटणारी काळजी व्यक्त करताना या संकट समयी नेपाळच्या पाठीशी उभं राहण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. एक जवळचा मित्र आणि सहकारी म्हणून, भारताने नेपाळमधील या नैसर्गिक आपत्तीनंतर त्वरित प्रतिसाद दिला असून या पुढेही नेपाळच्या पुनर्बांधणी व पुनर्वसन प्रयत्नांना भारत पाठिंबा देत राहील असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.