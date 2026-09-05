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तिबेटमधून आलेल्या पुरासाठी भारताकडून नुकसानभरपाई मागणाऱ्या नेपाळला अखेर भारताने दिलं उत्तर; 'सर्वच देशांसमोर...'

हिमनदीचा काही भाग आणि खडक कोसळल्याने भोटेकोशी व त्रिशूली नदीत प्रचंड पाणी, चिखल आणि दगडांचा लोंढा आल्याने नेपाळमध्ये 26 ऑगस्ट रोजी मोठा पूर आला. पुरामुळे रसुवा, नुवाकोट, चितवन, नवलपरासी आणि इतर जिल्ह्यांतील गावे, पूल, रस्ते आणि जलविद्युत प्रकल्प पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले. काही गावे पूर्णपणे वाहून गेली आहेत.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 05, 2026, 06:50 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 06:50 AM IST
तिबेटमधून आलेल्या पुरासाठी भारताकडून नुकसानभरपाई मागणाऱ्या नेपाळला अखेर भारताने दिलं उत्तर; 'सर्वच देशांसमोर...'
Image Credit: भारताने या मागणीवर नोंदवली पहिली प्रतिक्रिया (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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