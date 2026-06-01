/भारत-नेपाळ सीमावादाला नवी ठिणगी; पंतप्रधान बालेन शाह यांच्या वक्तव्याने खळबळ

उर्वशी खोना, झी मीडिया, नवी दिल्ली : नेपालचे पंतप्रधान बालेन शाह यांनी भारत-नेपाळ सीमावादावर केलेल्या वक्तव्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये नव्या राजनैतिक चर्चेला तोंड फुटले आहे. संसदेतील आपल्या पहिल्याच भाषणात त्यांनी भारत आणि नेपाळ या दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या भूभागावर अतिक्रमण केल्याचे म्हटले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला कालापानी, लिपुलेख आणि लिम्पियाधुरा सीमावाद पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
सीमावाद सोडवण्यासाठी संवाद आणि राजनैतिक मार्ग हाच सर्वोत्तम पर्याय असल्याचे सांगताना बालेन शाह यांनी इतिहासकार, सर्वेक्षक आणि सीमाविषयक तज्ज्ञांची मदत घेण्याची गरज व्यक्त केली. भारत आणि नेपाळ यांनी एकत्र बसून चर्चेद्वारे या प्रश्नावर तोडगा काढावा, असे त्यांनी संसदेत स्पष्ट केले.
मात्र, त्यांच्या भाषणातील सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा म्हणजे त्यांनी ब्रिटनच्या भूमिकेचा उल्लेख केला. भारत-नेपाळ सीमारेषेचा प्रश्न हा ब्रिटिश भारताच्या काळाशी संबंधित असल्याने या विषयात ब्रिटननेही स्वारस्य दाखवावे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. नेपाळने या मुद्द्यावर भारत आणि चीनबरोबरच ब्रिटनशीही चर्चा केल्याचा दावा त्यांनी केला. या वक्तव्याकडे नवी दिल्लीमध्ये संवेदनशीलतेने पाहिले जात असल्याचे मानले जात आहे.
भारत आणि नेपाळ यांच्यातील सीमावादाला अलीकडे पुन्हा धार आली होती. भारताने चीनच्या सहकार्याने उत्तराखंडमार्गे कैलास मानसरोवर यात्रेला पुन्हा सुरुवात करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर नेपाळने आक्षेप नोंदवला होता. लिपुलेख हा भाग नेपाळचा असल्याचा दावा काठमांडूने केला होता. मात्र भारताने हा दावा फेटाळून लावत संबंधित क्षेत्र उत्तराखंडचा भाग असल्याची भूमिका कायम ठेवली आहे.
बालेन शाह यांनी संसदेत असेही म्हटले की, भारताने नेपाळच्या भूभागावर अतिक्रमण केल्याच्या तक्रारींसोबतच नेपाळनेही काही ठिकाणी भारतीय भूभागाचा वापर केल्याची माहिती त्यांना मिळाली आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी वस्तुस्थिती तपासून पाहणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या वक्तव्यामुळे नेपाळमध्येही राजकीय वाद निर्माण झाला असून विरोधी पक्षांकडून सरकारवर टीका करण्यात आली.
वाद वाढताच नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्टीकरण जारी केले. पंतप्रधानांनी वापरलेला “अतिक्रमण” हा शब्द कालापानी, लिपुलेख किंवा लिम्पियाधुरा यांसारख्या मुख्य वादग्रस्त भागांसाठी नसून सीमेलगतच्या ‘नो मॅन्स लँड’ आणि ‘क्रॉस बॉर्डर ऑक्युपेशन’च्या संदर्भात असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले. काही भागांमध्ये भारतीय नागरिक नेपाळच्या हद्दीतील जमीन वापरत आहेत, तर काही ठिकाणी नेपाळी नागरिक भारतीय भूभागाचा वापर करत असल्याचा संदर्भ पंतप्रधानांनी दिला होता, असेही सांगण्यात आले.
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, दोन्ही देशांची तांत्रिक पथके आणि सीमा व्यवस्थापन यंत्रणा सीमास्तंभांची उभारणी व दुरुस्ती, ‘दसगजा’ पट्ट्याशी संबंधित माहिती संकलन आणि सीमापार अतिक्रमणाच्या प्रकरणांवर काम करत आहेत. त्यामुळे हा प्रश्न राजनैतिक आणि तांत्रिक पातळीवर सोडवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे नेपाळने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, या वक्तव्यामुळे भारत-नेपाळ संबंधांमध्ये नवा राजकीय आणि राजनैतिक आयाम निर्माण झाला आहे. विशेषतः ब्रिटनच्या सहभागाचा उल्लेख, चीनशी झालेल्या चर्चांचा संदर्भ आणि सीमावादाबाबतची नवी भूमिका यामुळे दक्षिण आशियातील भू-राजकारणात या घडामोडींकडे विशेष लक्ष दिले जात आहे.