भारतातील सर्वात लोकप्रिय Nestle कंपनीत खळबळ! एकाचवेळी 16,000 नोकऱ्या जाणार पण एकाही कर्मचाऱ्याला माहित नाही

Nestle Global Job Cuts 2025: नेस्ले ही एक प्रमुख एफएमसीजी आणि भारतातील सर्वात लोकप्रिय कंपनी आहे. Nestle कंपनीत खळबळ घडामोड घडली आहे. एकाचवेळी 16,000 कर्मचाऱ्यांची नोकरी जाणार आहे. कंपनी सिक्रेट प्लान बवत आहे. मात्र, कर्माचाऱ्यांना याबाबत काहीच माहित नाही.
काही आठवड्यांपूर्वी कंपनीचा कार्यभार स्वीकारणारे नवे सीईओ फिलिप नवरातिल यांनी कर्मचारी कपात करण्याबाबात मोठा निर्णय घेतला आहे. 0 नेस्लेच्या एकूण कर्मचाऱ्यांच्या अंदाजे 6 टक्के कर्मचारी कपात केली जाणार आहे. सीईओ नवरातिल यांनी गुरुवारी सांगितले की जग बदलत आहे आणि नेस्लेला आणखी वेगाने बदल करावे लागतील. हे साध्य करण्यासाठी, कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करणे यासारखे कठीण पण आवश्यक निर्णय घेतले जातील.
नेस्ले ही देशातील एक प्रमुख एफएमसीजी कंपनी आहे, जी नेस्प्रेसो कॉफी कॅप्सूल आणि किटकॅट कँडी बार बनवते. नेस्लेने सांगितले की ही कपात दोन वर्षांच्या कालावधीत होईल. ही कपात जागतिक स्तरावर होईल, म्हणजेच कंपनी ज्या देशात कार्यरत आहे त्या प्रत्येक देशात नोकऱ्या जातील. यामध्ये उत्पादन आणि पुरवठा साखळीत आधीच सुरू असलेल्या 4,000 नोकऱ्यांव्यतिरिक्त 12,000 व्हाईट कॉलर नोकऱ्यांचा समावेश असेल. एकूण, कंपनी येत्या काळात 16,000 लोकांना कामावरून काढून टाकेल.
या कपातीमुळे 1 अब्ज स्विस फ्रँकची बचत होईल, जी पूर्वी नियोजित रकमेच्या दुप्पट आहे असे कंपनीचे म्हणणे आहे. कंपनीने नऊ महिन्यांचे आकडे जाहीर केले तेव्हा नवरातिलला धक्का बसला. विक्री 1.9 टक्क्यांनी घसरून 65.9 अब्ज स्विस फ्रँक झाली, परंतु विक्री वाढ अपेक्षेइतकी जास्त नव्हती. ज्युलियस बेअरवर प्री-मार्केट ट्रेडिंगमध्ये नेस्लेचे शेअर्स 3.4 टक्केन वाढले. या वर्षी कंपनीची किंमत 1.7 टक्के वाढली आहे, जी स्विस मार्केट इंडेक्सच्या 8 टक्के वाढीपेक्षा मागे आहे. फिलिप नवरातिल 2001 मध्ये नेस्लेमध्ये सामील झाले आणि त्यांना दशकांचा अनुभव आहे. पदभार स्वीकारल्यानंतर, त्यांनी संकेत दिले की ते त्यांची मागील रणनीती सुरू ठेवतील.
जाहिरात खर्च वाढवणे, कमी पण मोठ्या उत्पादन उपक्रमांवर सट्टेबाजी करणे आणि कमी कामगिरी करणाऱ्या युनिट्सची विक्री करणे हे त्यांच्या प्राधान्यांमध्ये आहेत. कंपनीचा नफा गेल्या वर्षीच्या दुसऱ्या तिमाहीत 986 कोटी रुपयांवरून 753 कोटी रुपयांवर घसरला. महसूल मागील वर्षीच्या 5,104 कोटी रुपयांवरून 5,644 कोटी रुपयांवर वाढला. EBITDA देखील 1,168 कोटी रुपयांवरून 1,237 कोटी रुपयांवर वाढला, जरी नफा 22.9 टक्के वरून 21.9 टक्के पर्यंत घसरला.
