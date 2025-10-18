English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

भारतातील सर्वात लोकप्रिय Nestle कंपनीत खळबळ! एकाचवेळी 16,000 नोकऱ्या जाणार पण एकाही कर्मचाऱ्याला माहित नाही

देशातील सर्वात मोठ्या एफएमसीजी कंपन्यांपैकी एक असलेल्या नेस्लेमध्ये नोकरी कपातीची बातमी समोर आली आहे. एकाचवेळी 16,000 कर्मचाऱ्यांची नोकरी जाणार आहे.   

वनिता कांबळे | Updated: Oct 18, 2025, 05:39 PM IST
भारतातील सर्वात लोकप्रिय Nestle कंपनीत खळबळ! एकाचवेळी 16,000 नोकऱ्या जाणार पण एकाही कर्मचाऱ्याला माहित नाही

Nestle Global Job Cuts 2025:  नेस्ले ही एक प्रमुख एफएमसीजी आणि भारतातील सर्वात लोकप्रिय कंपनी आहे. Nestle कंपनीत खळबळ घडामोड घडली आहे. एकाचवेळी 16,000 कर्मचाऱ्यांची नोकरी जाणार आहे. कंपनी सिक्रेट प्लान बवत आहे. मात्र, कर्माचाऱ्यांना याबाबत काहीच माहित नाही. 

Add Zee News as a Preferred Source

काही आठवड्यांपूर्वी कंपनीचा कार्यभार स्वीकारणारे नवे सीईओ फिलिप नवरातिल यांनी कर्मचारी कपात करण्याबाबात मोठा निर्णय घेतला  आहे. 0 नेस्लेच्या एकूण कर्मचाऱ्यांच्या अंदाजे 6 टक्के कर्मचारी कपात केली जाणार आहे. सीईओ नवरातिल यांनी गुरुवारी सांगितले की जग बदलत आहे आणि नेस्लेला आणखी वेगाने बदल करावे लागतील. हे साध्य करण्यासाठी, कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करणे यासारखे कठीण पण आवश्यक निर्णय घेतले जातील.

नेस्ले ही देशातील एक प्रमुख एफएमसीजी कंपनी आहे, जी नेस्प्रेसो कॉफी कॅप्सूल आणि किटकॅट कँडी बार बनवते. नेस्लेने सांगितले की ही कपात दोन वर्षांच्या कालावधीत होईल. ही कपात जागतिक स्तरावर होईल, म्हणजेच कंपनी ज्या देशात कार्यरत आहे त्या प्रत्येक देशात नोकऱ्या जातील. यामध्ये उत्पादन आणि पुरवठा साखळीत आधीच सुरू असलेल्या 4,000 नोकऱ्यांव्यतिरिक्त 12,000 व्हाईट कॉलर नोकऱ्यांचा समावेश असेल. एकूण, कंपनी येत्या काळात 16,000 लोकांना कामावरून काढून टाकेल.

या कपातीमुळे 1 अब्ज स्विस फ्रँकची बचत होईल, जी पूर्वी नियोजित रकमेच्या दुप्पट आहे असे कंपनीचे म्हणणे आहे. कंपनीने नऊ महिन्यांचे आकडे जाहीर केले तेव्हा नवरातिलला धक्का बसला. विक्री 1.9 टक्क्यांनी घसरून 65.9 अब्ज स्विस फ्रँक झाली, परंतु विक्री वाढ अपेक्षेइतकी जास्त नव्हती. ज्युलियस बेअरवर प्री-मार्केट ट्रेडिंगमध्ये नेस्लेचे शेअर्स 3.4 टक्केन  वाढले. या वर्षी कंपनीची किंमत 1.7 टक्के वाढली आहे, जी स्विस मार्केट इंडेक्सच्या 8 टक्के वाढीपेक्षा मागे आहे. फिलिप नवरातिल 2001 मध्ये नेस्लेमध्ये सामील झाले आणि त्यांना दशकांचा अनुभव आहे. पदभार स्वीकारल्यानंतर, त्यांनी संकेत दिले की ते त्यांची मागील रणनीती सुरू ठेवतील.

जाहिरात खर्च वाढवणे, कमी पण मोठ्या उत्पादन उपक्रमांवर सट्टेबाजी करणे आणि कमी कामगिरी करणाऱ्या युनिट्सची विक्री करणे हे त्यांच्या प्राधान्यांमध्ये आहेत. कंपनीचा नफा गेल्या वर्षीच्या दुसऱ्या तिमाहीत 986 कोटी रुपयांवरून 753 कोटी रुपयांवर घसरला. महसूल मागील वर्षीच्या 5,104 कोटी रुपयांवरून 5,644 कोटी रुपयांवर वाढला. EBITDA देखील 1,168 कोटी रुपयांवरून 1,237 कोटी रुपयांवर वाढला, जरी नफा 22.9 टक्के वरून 21.9 टक्के पर्यंत घसरला.

FAQ

1 नेस्ले कंपनीबाबत थोडक्यात माहिती काय आहे?
नेस्ले ही एक प्रमुख एफएमसीजी कंपनी आहे, जी भारतातील सर्वात लोकप्रिय कंपन्यांपैकी एक आहे. ती नेस्प्रेसो कॉफी कॅप्सूल आणि किटकॅट कँडी बार यांसारखी उत्पादने बनवते.\

2 नेस्लेमध्ये सध्या काय खळबळ घडली आहे?
कंपनीने एकाचवेळी १६,००० कर्मचाऱ्यांची नोकरी काढण्याचा सिक्रेट प्लॅन आखला आहे. कर्मचाऱ्यांना याबाबत काहीच माहिती नाही

3 हा निर्णय कोणी घेतला आहे?
काही आठवड्यांपूर्वी कंपनीचा कार्यभार स्वीकारणारे नवे सीईओ फिलिप नवरातिल यांनी हा मोठा निर्णय घेतला आहे. ते २००१ मध्ये नेस्लेमध्ये सामील झाले आणि त्यांना दशकांचा अनुभव आहे.

 

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Nestle major layoffs 16000 jobsNestle Global Job Cuts 2025नेस्लेनेस्ले कर्माचरी कपात

इतर बातम्या

डॉक्टर बनण्याचे स्वप्न अतिवृष्टीमुळे उद्धवस्त, बीडच्या विजय...

महाराष्ट्र बातम्या