Marathi News
भारतातील कोट्यवधी ATM यूजर्ससाठी महत्वाचे, PIN मध्ये चुकूनही वापरु नका 'हे' अंक!

ATM Pin Number:   आपले बँक खाते सुरक्षित ठेवण्यासाठी कठीण आणि सुरक्षित पिन निवडणे अत्यंत आवश्यक आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 22, 2025, 09:24 AM IST
भारतातील कोट्यवधी ATM यूजर्ससाठी महत्वाचे, PIN मध्ये चुकूनही वापरु नका 'हे' अंक!
एटीएम पिन

ATM Pin Number: आजच्या डिजिटल युगात एटीएम कार्ड हे आपल्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनले आहे. बँक खात्यातून पैसे काढणे किंवा व्यवहार करणे यामुळे अत्यंत सोपे झाले आहे. परंतु, एटीएम पिनच्या बाबतीत निष्काळजीपणा केल्यास मोठे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. सायबर गुन्हेगार नेहमीच साध्या आणि सहज हॅक होऊ शकणाऱ्या पिन कोडच्या शोधात असतात. त्यामुळे आपले बँक खाते सुरक्षित ठेवण्यासाठी कठीण आणि सुरक्षित पिन निवडणे अत्यंत आवश्यक आहे. सायबर तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही सामान्य पिन कोड्स टाळावेत. याबाबत 5 महत्त्वाच्या टीप्स जाणून घेऊया. 

सर्वाधिक वापरले जाणारे साधे पिन टाळा

सायबर तज्ज्ञांच्या मते, 1234 हा जगभरात सर्वाधिक वापरला जाणारा आणि सर्वात असुरक्षित पिन आहे. यासोबतच 0000 सारखे पिन कोड देखील हॅकर्ससाठी सोपे असतात. असे पिन सहजपणे क्रॅक होऊ शकतात, त्यामुळे ते तातडीने बदलणे गरजेचे आहे.

एकाच अंक पुन्हा नको

1111, 2222, 3333, 4444 किंवा 5555 सारखे एकाच अंकाची पुनरावृत्ती असलेले पिन कोड सायबर गुन्हेगार प्रथम तपासतात. अशा प्रकारचे पिन निवडल्यास आपले खाते असुरक्षित होऊ शकते. त्यामुळे असे पिन त्वरित बदलावेत.

अनुक्रमे येणारे क्रमांक टाळा

2345, 4567, 5678, 6789 यांसारखे अनुक्रमे येणारे क्रमांक असलेले पिन कोड देखील सायबर गुन्हेगारांना सहजपणे ट्रॅक करता येतात. असे क्रमांक निवडणे टाळावे, कारण ते हॅकर्ससाठी सोपे लक्ष्य ठरतात.

वैयक्तिक माहितीचा वापर नको

अनेकजण आपला जन्मवर्ष किंवा वैयक्तिक माहितीशी संबंधित क्रमांक (उदा., 1990, 1985) पिन म्हणून वापरतात. ही माहिती अनेकांना माहीत असते, त्यामुळे असे पिन वापरणे धोकादायक ठरू शकते. वैयक्तिक माहितीपासून पूर्णपणे वेगळा पिन निवडा.

कठीण आणि वेगळा पिन निवडा 

आपला एटीएम पिन हा कठीण आणि कोणालाही सहज ओळखता न येणारा असावा. सायबर गुन्हेगार नेहमीच सहज लक्षात राहणारे किंवा सामान्य पिन प्रथम तपासतात. त्यामुळे आपले खाते सुरक्षित ठेवण्यासाठी जटिल आणि अद्वितीय पिन कोड निवडणे अत्यंत गरजेचे आहे.

काय काळजी घ्याल?

आपले बँक खाते सुरक्षित ठेवण्यासाठी सतर्क राहा आणि आपला एटीएम पिन नेहमीच गोपनीय आणि कठीण ठेवा. जर आपला पिन वरीलपैकी कोणत्याही प्रकारात बसत असेल, तर तो त्वरित बदलून सुरक्षित पिन सेट करा.

FAQ

प्रश्न: कोणते एटीएम पिन कोड असुरक्षित मानले जातात?

उत्तर: 1234, 0000, 1111, 2222, 3333, 4444, 5555 यांसारखे साधे आणि एकाच अंकाची पुनरावृत्ती असलेले पिन कोड तसेच 2345, 4567, 6789 यांसारखे अनुक्रमे येणारे क्रमांक असुरक्षित मानले जातात. याशिवाय, जन्मवर्ष किंवा वैयक्तिक माहितीशी संबंधित क्रमांकांचा वापरही टाळावा, कारण सायबर गुन्हेगार हे सहजपणे हॅक करू शकतात.

प्रश्न: माझा एटीएम पिन सुरक्षित ठेवण्यासाठी काय करावे?

उत्तर: आपला एटीएम पिन कठीण आणि अद्वितीय असावा, जो कोणालाही सहज ओळखता येणार नाही. साधे क्रमांक, पुनरावृत्ती असलेले अंक किंवा वैयक्तिक माहितीशी संबंधित क्रमांक टाळा. आपला पिन नियमितपणे बदलत राहा आणि तो कोणाशीही शेअर करू नका. सायबर गुन्हेगारांपासून संरक्षणासाठी जटिल पिन निवडणे अत्यंत आवश्यक आहे.

प्रश्न: माझा एटीएम पिन असुरक्षित असेल तर काय करावे?

उत्तर: जर आपला पिन 1234, 0000, किंवा जन्मवर्षासारखा साधा आणि सहज ओळखता येणारा असेल, तर तो त्वरित बदलावा. बँकेच्या एटीएम किंवा नेट बँकिंगद्वारे नवीन, कठीण आणि गोपनीय पिन सेट करा. सायबर तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार, असा पिन निवडा जो कोणालाही सहज समजणार नाही आणि आपले बँक खाते सुरक्षित ठेवेल.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
atm pinUnion BankATM Pin Numbertech news in marathiएटीएम पिन

