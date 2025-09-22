भारतातील कोट्यवधी ATM यूजर्ससाठी महत्वाचे, PIN मध्ये चुकूनही वापरु नका 'हे' अंक!

ATM Pin Number: आजच्या डिजिटल युगात एटीएम कार्ड हे आपल्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनले आहे. बँक खात्यातून पैसे काढणे किंवा व्यवहार करणे यामुळे अत्यंत सोपे झाले आहे. परंतु, एटीएम पिनच्या बाबतीत निष्काळजीपणा केल्यास मोठे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. सायबर गुन्हेगार नेहमीच साध्या आणि सहज हॅक होऊ शकणाऱ्या पिन कोडच्या शोधात असतात. त्यामुळे आपले बँक खाते सुरक्षित ठेवण्यासाठी कठीण आणि सुरक्षित पिन निवडणे अत्यंत आवश्यक आहे. सायबर तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही सामान्य पिन कोड्स टाळावेत. याबाबत 5 महत्त्वाच्या टीप्स जाणून घेऊया.
सायबर तज्ज्ञांच्या मते, 1234 हा जगभरात सर्वाधिक वापरला जाणारा आणि सर्वात असुरक्षित पिन आहे. यासोबतच 0000 सारखे पिन कोड देखील हॅकर्ससाठी सोपे असतात. असे पिन सहजपणे क्रॅक होऊ शकतात, त्यामुळे ते तातडीने बदलणे गरजेचे आहे.
1111, 2222, 3333, 4444 किंवा 5555 सारखे एकाच अंकाची पुनरावृत्ती असलेले पिन कोड सायबर गुन्हेगार प्रथम तपासतात. अशा प्रकारचे पिन निवडल्यास आपले खाते असुरक्षित होऊ शकते. त्यामुळे असे पिन त्वरित बदलावेत.
2345, 4567, 5678, 6789 यांसारखे अनुक्रमे येणारे क्रमांक असलेले पिन कोड देखील सायबर गुन्हेगारांना सहजपणे ट्रॅक करता येतात. असे क्रमांक निवडणे टाळावे, कारण ते हॅकर्ससाठी सोपे लक्ष्य ठरतात.
अनेकजण आपला जन्मवर्ष किंवा वैयक्तिक माहितीशी संबंधित क्रमांक (उदा., 1990, 1985) पिन म्हणून वापरतात. ही माहिती अनेकांना माहीत असते, त्यामुळे असे पिन वापरणे धोकादायक ठरू शकते. वैयक्तिक माहितीपासून पूर्णपणे वेगळा पिन निवडा.
आपला एटीएम पिन हा कठीण आणि कोणालाही सहज ओळखता न येणारा असावा. सायबर गुन्हेगार नेहमीच सहज लक्षात राहणारे किंवा सामान्य पिन प्रथम तपासतात. त्यामुळे आपले खाते सुरक्षित ठेवण्यासाठी जटिल आणि अद्वितीय पिन कोड निवडणे अत्यंत गरजेचे आहे.
आपले बँक खाते सुरक्षित ठेवण्यासाठी सतर्क राहा आणि आपला एटीएम पिन नेहमीच गोपनीय आणि कठीण ठेवा. जर आपला पिन वरीलपैकी कोणत्याही प्रकारात बसत असेल, तर तो त्वरित बदलून सुरक्षित पिन सेट करा.
