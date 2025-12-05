English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

नागरिकांचा प्रवास विनाअडथळा होणार, महामार्गावर टोलसाठी थांबायची गरज नाही; नितीन गडकरींनी सांगितला मास्टरप्लान

Nitin Gadkari On Electric Toll: एका वर्षात देशभरात येणार इलेक्ट्रॉनिक टोल, अशी घोषणा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी लोकसभेत केली. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Dec 5, 2025, 07:11 AM IST
नागरिकांचा प्रवास विनाअडथळा होणार, महामार्गावर टोलसाठी थांबायची गरज नाही; नितीन गडकरींनी सांगितला मास्टरप्लान
new barrierfree highway toll collection system to be in place within a year says nitin gadkari

Nitin Gadkari On Electric Toll: केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी गुरुवारी एक मोठी घोषणा केली आहे. सध्या अस्तित्वात असलेली टोल कलेक्शन सिस्टिम एक वर्षांच्या आत कालबाह्य होणार असून त्याजागी एक नवीन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आणण्यात येणार आहे. यामुळं महामार्गावर आता ब्रेक न घेता वाहनचालकांना प्रवास करता येणार आहे. लोकसभेत प्रश्न-उत्तराच्या तासात नितीन गडकरी यांनी ही माहिती दिली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

सध्याची टोल कलेक्शन सिस्टिम ही एका वर्षात टप्याटप्याने बंद केली जाणार आहे. त्याजागी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली आणली जाईल. ही नवीन प्रणाली 10 ठिकाणी सुरू करण्यात आली आहे आणि एका वर्षाच्या आत देशभरात तिचा विस्तार केला जाणार आहे. तसंच, देशभरात सध्या 10 लाख कोटी रुपयांचे 4,500 महामार्ग प्रकल्प सुरू असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (NETC) प्रोगॅम राबवला आहे. इलेक्ट्रॉनिक टोल पेमेंटसाठी हा एक एकीकृत प्लॅटफॉर्म आहे. जेणेकरुन भारतात महामार्गावर टोल कलेक्शन करण्याची प्रक्रिया सोप्पी होईल. NETCचा महत्त्वाचा भाग FASTag असून हे गाडीच्या विंडस्क्रीनवर लावण्यात आलेला एक रेडिओ फ्रीक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन बेस्ड डिव्हाइस आहे. टोल बुथवर थांबल्यानंतर युजरच्या अकाउंटमधून आपोआप टोलची रक्कम वजा होते.

दिल्लीतील प्रदूषण लक्षात घेता आता सरकार पर्यायी इंधनांना प्राधान्य देत असल्याचे सांगून आपण स्वतः टोयोटा 'मिराई' हायड्रोजन इंधन कारचा वापर सुरू केला असल्याचे गडकरी यांनी सांगितले. हायड्रोजन हे भविष्यातील इंधन असल्याचे ते म्हणाले. मिराई हा जपानी शब्द असून त्याचा अर्थ भविष्य असा आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

कॅशलेस उपचार

रस्ते अपघातात पीडितांना कॅशलेस उपचारांतर्गत एकूण 6.833 पैकी 5.480 पीडित पात्र ठरले असून सुमारे 20 टक्के प्रस्ताव रद्द करण्यात आले आहेत, अशी माहिती गडकरी यांनी दिली. या योजनेंतर्गत रस्ते अपघातांतील दुर्घटनांत पीडितांवर 1.50 लाख रुपयांपर्यंत कॅशलेस उपचार केले जाणार आहेत.

मुंबई-गोवा महामार्ग 2026मध्ये सेवेत

एप्रिल 2026 आधी मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम पूर्ण होईल, अशी माहिती लोकसभेत नितीन गडकरींनी दिली आहे. लोकसभेत ठाकरे सेनेचे शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर गडकरींनी हे उत्तर दिलं आहे. त्यामुळं मुंबई- गोवा महामार्गाचे काम पूर्ण होण्यासाठी आता एप्रिलपर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे.

FAQ

टोल कलेक्शनची सध्याची सिस्टीम कधीपर्यंत बंद होईल?

सध्या अस्तित्वात असलेली टोल कलेक्शन सिस्टीम एका वर्षांच्या आत टप्प्याटप्प्याने कालबाह्य होईल आणि त्याऐवजी नवीन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टीम आणली जाईल.

नवीन इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टीम काय आहे?

ही एक नवीन इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली आहे, ज्यामुळे वाहनचालकांना महामार्गावर ब्रेक न घेता प्रवास करता येईल. सध्या ही प्रणाली 10 ठिकाणी सुरू झाली असून एका वर्षाच्या आत देशभरात तिचा विस्तार केला जाईल.

NETC (National Electronic Toll Collection) प्रोग्राम कशासाठी आहे?

नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने लागू केलेला हा एक एकीकृत प्लॅटफॉर्म आहे, जो भारतात महामार्गावरील टोल कलेक्शन प्रक्रिया सोपी करतो आणि इलेक्ट्रॉनिक टोल पेमेंटसाठी वापरला जातो.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
barrier-free toll systemnitin gadkarihighway toll collectiontoll plazanumber plate reader

इतर बातम्या

सोनू निगमने त्याची मालमत्ता भाड्याने दिली; महिन्याल 19 लाख...

मनोरंजन