/आधी गुप्तांग कापलं अन् नंतर...; प्रेमानंद महाराजांचा शिष्य दीपकच्या मृत्यू प्रकरणात धक्कादायक खुलासा, हादरवणारं CCTV समोर

मथुरामधील वृंदावन येथील प्रेमानंद महाराज यांच्या 'गुरु कृपा कुंज' आश्रमात रसिक दुलारी शरण (उर्फ दीपक लोधी) यांच्या मृत्यूनंतर खळबळ उडाली आहे. हे प्रकरण अधिकाधिक गुंतागुंतीचे होत चालले आहे. दरम्यान या घटनेशी संबंधित आणखी एक सीसीटीव्ही व्हिडिओ समोर आला असून, त्यातून अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या व्हिडिओमध्ये दीपक लोधी स्वतःचे गुप्तांग कापल्यानंतर पायऱ्यांवरून वर जाताना दिसत आहेत. त्यानंतर लगेचच त्यांनी चौथ्या मजल्यावरून उडी मारल्याचा दावा केला जात आहे.
मात्र, सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे करण्यात आलेल्या दाव्यांची अद्याप स्वतंत्रपणे पडताळणी झालेली नाही. पोलीस तपास पूर्ण झाल्यानंतरच सर्व सत्य समोर येईल. माक्प सध्या तरी सर्वात मोठा प्रश्न हाच आहे की, दीपक लोधी यांनी असे भयंकर पाऊल का उचलले?
समोर आलेल्या सीसीटीव्हीत दीपक लोधी पायऱ्यांवरून वर जाताना दिसत आहेत. हे फुटेज कथितरीत्या त्या घटनेनंतरच्या काळातील आहे, ज्यामध्ये त्यांनी स्वतःचे गुप्तांग कापले होते. त्यानंतर ते चौथ्या मजल्यावर गेले आणि तिथून खाली पडले, असे सांगितले जाते. तपासादरम्यान घटनाक्रमाची ही मालिका दुजोरा मिळाल्यास, त्याच्या मृत्यूपूर्वीच्या अंतिम क्षणांबाबत हा व्हिडिओ एक महत्त्वपूर्ण पुरावा ठरू शकतो.
दीपक लोधी यांनी असे पाऊल का उचलले, याचा उलगडा अद्याप झालेला नाही. मात्र त्यांचे कुटुंबीय आणि निकटवर्तीय याबद्दल प्रश्न उपस्थित करत आहेत. त्यांच्या मृत्यूनंतर आश्रमाबाहेर लोकांचा रोष दिसून येत आहे. लोक निष्पक्ष चौकशीची आणि या घटनेमागील संपूर्ण सत्य समोर आणण्याची मागणी करत आहेत.
दरम्यान, 'राधा केली कुंज ट्रस्ट'ने सोशल मीडियावरुन एक निवेदन जारी केलं आहे. हे निवेदन आपणच जारी केल्याचे आश्रम व्यवस्थापनाने सांगितले आहे. अलीकडील घटनेमुळे पूजनीय महाराजजी आणि संपूर्ण समुदायाला झालेली तीव्र वेदना या निवेदनात व्यक्त करण्यात आली आहे. ट्रस्टने मृताच्या कुटुंबीयांबद्दल शोक व्यक्त केला असून, निष्पक्ष आणि वस्तुस्थितीवर आधारित चौकशीसाठी पोलीस प्रशासनाला पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
अविश्वसनीय माहिती, अफवा किंवा तर्कवितर्कांवर आधारित असा प्रचार करण्यापासून भाविक, आध्यात्मिक साधक आणि सामान्य जनतेने दूर राहावे, असे आवाहन ट्रस्टने केले आहे. कारण अशा गोष्टींमुळे आश्रम किंवा आदरणीय महाराज-जी यांची प्रतिमा मलीन होऊ शकते. पोलिसांच्या निष्पक्ष तपासानंतर या घटनेचे सत्य समोर येईल, असा विश्वास ट्रस्टने व्यक्त केला आहे.
घटनेनंतर तब्बल नऊ दिवसांनी ट्रस्टने निवेदन जारी केल्याबद्दलही बरीच चर्चा होत आहे. जर घटनेनंतर लगेचच परिस्थिती स्पष्ट केली असती, तर हा वाद इतका वाढला असता का, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. त्याचबरोबर, पोलिसांनी या प्रकरणाची हाताळणी ज्या प्रकारे केली आहे, त्याबद्दलही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे; आत्महत्येच्या या घटनेसंदर्भात अद्याप गुन्हा का दाखल करण्यात आला नाही, असा सवाल लोक करत आहेत.
सध्या तरी, नवीन सीसीटीव्ही फुटेज समोर आल्यानंतर दीपक लोधी यांच्या मृत्यूचे गूढ अधिकच गडद झाले आहे. त्यांनी स्वतःचे गुप्तांग का कापले, ते चौथ्या मजल्यावर कसे पोहोचले आणि त्यांच्या मृत्यूपूर्वी नक्की काय घडले, यांसारख्या प्रश्नांची उत्तरे केवळ पोलिस तपासानंतरच मिळू शकतील.