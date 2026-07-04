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आता कर्मचाऱ्यांची In Hand Salary वाढणार? PF चा हा नियम कर्मचाऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरणार

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने पीएफच्या नियमांत अत्यंत महत्त्वाचे बदल केले आहेत. काय आहेत ते बदल जाणून घेऊयात सविस्तर

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 04, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 02:38 PM IST
आता कर्मचाऱ्यांची In Hand Salary वाढणार? PF चा हा नियम कर्मचाऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरणार
Source: Bureau

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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आता कर्मचाऱ्यांची In Hand Salary वाढणार? PF चा हा नियम कर्मचाऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरणार
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