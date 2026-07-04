/आता कर्मचाऱ्यांची In Hand Salary वाढणार? PF चा हा नियम कर्मचाऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरणार

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने पीएफच्या नियमांत अत्यंत महत्त्वाचे बदल केले आहेत. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजना 2026 च्या नवीन तरतुदीनुसार आता पीएफ योगदान, पैसे काढण्याचे नियम यात मोठे बदल करण्यात येणार आहेत.
नवीन नियमांनुसार, भविष्य निधीमधील अनिवार्य कर्मचारी योगदान आता दरमहा 1800 पर्यंत मर्यादित करण्यात आले आहे. म्हणजेच ज्या कर्मचाऱ्यांची वेतन मर्यादा 15,000 आहे त्यांना 12 टक्के म्हणजेच 1800 योगदान देणे अनिर्वाय आहे. कर्मचाऱ्यांना जर त्यापेक्षा अधिक रक्कम जमा करायची असेल तर ते करु शकतात. या बदलामुळं कर्मचाऱ्यांना दर महिना मिळणाऱ्या इन हँड सॅलरी आणि रिटायरमेंट फंडवर थेट परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळं कर्मचारी आता पीएफमधील योगदान कमी करुन त्यांचा मासिक पगाराचा आकडा वाढवू शकतात किंवा फ्युचरसाठी अधिक सेव्हिंग करु शकतात, असे दोन पर्याय त्यांच्यासमोर असणार आहेत.
EPF योजना 2026अंतर्गंत कर्मचाऱ्यांसाठी अनिवार्य योगदानाची मर्यादा 1800 अशी निश्चित करण्यात आली आहे. आज अनेक कर्मचारी त्यांच्या मूळ पगारातून 12 टक्के योगदान देतात हे योगदान 15 हजार पेक्षा जास्त असू शकते. म्हणजेच जर तुमची बेसिक सॅलरी 1 लाख रुपये प्रति महिना असली तरीही तुमच्या पीएफ योगदानापोटी केवळ 1800 रुपये कापले जातील आणि कंपनीदेखील तितकेच योगदान देइल. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या वेतन मर्यादेपेक्षा जास्त रकम द्यायची असल्यास स्वैच्छिक आधारावर अतिरिक्त योगदान देऊ शकतो. ईपीएफओच्या या नव्या बदलामुळं कर्मचाऱ्यांसाठी एक नवीन पर्याय खुला झाला आहे.
महागाईच्या या काळात अनेक कर्मचाऱ्यांना आपला मासिक घरगुती खर्च भागवण्यासाठी हातात जास्त पगाराची आवश्यकता असते. पीएफमध्ये जा्स्त योगदान दिल्यामुळं अनेकदा रोख रक्कम कमी होते. त्यामुळं महिन्याचे बजेट विस्कळीत होते. पण आता या नवीन नियमांनुसार कर्मचारी त्यांचे पीएफ योगदान कमी करुन मासिक पगार वाढवू शकतात. त्यामुळं
पीएफवरील गुंतवणुकीवर कर लाभ मिळतो. त्यामुळं आपले योगदान वाढवण्यापूर्वी किंवा कमी करण्यापूर्वी कराच्या तरतुदी समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांना आवश्यक रकमेपेक्षा जास्त योगदान द्यायचे आहे. त्यांनी रिटायरमेंट प्लान आणि कराचे नियम जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.
कर्मचाऱ्याने आपल्या पीएफमध्ये किती योगदान द्यावे हे ठरवण्यासाठी त्यांचे वय हा एक महत्त्वाचा घटक ठरला आहे. नियमांनुसार, 20 ते 30 वयोगटातील तरुणांकडे निवृत्तीसाठी बराच वेळ असतो. त्यामुळे, या कर्मचाऱ्यांसाठी जास्त ईपीएफ योगदान फायदेशीर ठरू शकते, कारण त्यांना दीर्घकाळात चक्रवाढ व्याजाचा प्रचंड फायदा मिळतो. जास्त पगार असतानाही योगदान देणे सुरू ठेवल्यास त्यांच्या निवृत्ती निधीत लक्षणीय वाढ होऊ शकते. जर त्यांचा निवृत्ती निधी आधीचा पुरेसा असेल आणि त्यांना सध्या अधिक रोख रकमेची गरज असेल, तर ते आपले योगदान ₹1,800 पर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा पर्याय निवडू शकतात.