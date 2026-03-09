केंद्राचा मोठा निर्णय; इथेनॉल धोरणामुळे शेतकऱ्यांना थेट 40 हजार कोटींचा लाभ

Government Policy: देशातील शेतकऱ्यांसाठी इथेनॉल धोरण महत्त्वाचे ठरणार असल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे. केंद्र सरकारने पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण वाढवण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे इंधन आयातीवरील खर्च कमी होण्यास मदत होणार आहे. त्याचबरोबर ऊस, मका आणि तांदूळ उत्पादक शेतकऱ्यांनाही थेट आर्थिक फायदा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. इथेनॉल मिश्रण वाढवण्याच्या धोरणामुळे ऊर्जा क्षेत्रात स्वावलंबनाचा मार्ग मोकळा होईल, असा विश्वास सरकारकडून व्यक्त केला जात आहे. या बदलाचा शेती आणि उद्योग क्षेत्रावर नेमका कसा परिणाम होणार? जाणून घ्या
केंद्र सरकारने 1 एप्रिलपासून देशात विक्री होणाऱ्या पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिश्रण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय यांनी अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. या निर्णयामुळे पेट्रोलमध्ये मोठ्या प्रमाणावर इथेनॉलचा वापर होणार आहे.
या उपक्रमामुळे भारताचा परकीय चलनात होणारा खर्च कमी होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. दरवर्षी सुमारे 43 हजार कोटी रुपयांची बचत होण्याची शक्यता असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे ऊर्जा आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचेही सांगितले जात आहे.
इथेनॉल निर्मितीसाठी ऊस, मका, तांदूळ तसेच खराब झालेल्या अन्नधान्यांचा वापर केला जातो. त्यामुळे या पिकांचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठ मिळण्याची शक्यता आहे. अंदाजानुसार या धोरणामुळे देशातील शेतकऱ्यांना मिळून जवळपास 40 हजार कोटी रुपयांचा फायदा होऊ शकतो.
या निर्णयाचे राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ यांनी स्वागत केले आहे. साखर उद्योगाशी संबंधित संस्थांचे म्हणणे आहे की इथेनॉल उत्पादनामुळे साखर कारखान्यांना नवीन उत्पन्नाचा स्रोत मिळेल आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना स्थिर बाजारपेठ मिळेल.
देशातील इथेनॉलची वाढती गरज
पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणाची पातळी गाठण्यासाठी दरवर्षी सुमारे 1,016 कोटी लिटर इथेनॉलची आवश्यकता भासणार आहे. याशिवाय इतर औद्योगिक आणि इंधन वापर लक्षात घेतल्यास देशाची एकूण मागणी सुमारे 1,350 कोटी लिटरपर्यंत जाऊ शकते, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
दरम्यान, देशातील इथेनॉल उत्पादन क्षमतेतही मोठी वाढ झाली आहे. नोव्हेंबर 2025 पर्यंत भारताची एकूण उत्पादन क्षमता सुमारे 1,990 कोटी लिटरपर्यंत पोहोचली आहे.
इथेनॉल उत्पादनात अनेक राज्ये सक्रिय झाली असली तरी उत्तर प्रदेश सध्या आघाडीवर असल्याचे सांगितले जाते. ऊस उत्पादन मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे या राज्यात इथेनॉल निर्मितीचे प्रमाणही जास्त आहे.
सरकारच्या या नव्या धोरणामुळे ऊर्जा क्षेत्र, साखर उद्योग आणि शेती या तिन्ही क्षेत्रांमध्ये बदल घडण्याची शक्यता आहे. आगामी काळात या धोरणाचा शेतकरी आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर नेमका किती परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.