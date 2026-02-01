English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Marathi News
  • भारत
  • सिगारेट, गुटखा महागणार! 1 फेब्रुवारी 2026 पासून नवा कर, कारण काय? जाणून घ्या

सिगारेट, गुटखा महागणार! 1 फेब्रुवारी 2026 पासून नवा कर, कारण काय? जाणून घ्या

Cigarette, Gutkha prices to increase from 1 February 2026 : सिगारेट आणि तंबाखू उत्पादनांवर आता अतिरिक्त उत्पादन शुल्क आकारले जाईल, यामुळे 1 फेब्रुवारी 2026 पासून या उत्पादनाची दर वाढ झाली आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 1, 2026, 11:57 AM IST
सिगारेट, गुटखा महागणार! 1 फेब्रुवारी 2026 पासून नवा कर, कारण काय? जाणून घ्या

Additional excise duty  on cigarettes and tobacco products: सिगारेट, तंबाखूजन्य पदार्थ आणि पान मसाला वापरणाऱ्यांना आजपासून अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत. केंद्र सरकारने 1 फेब्रुवारी 2026 पासून या उत्पादनांसाठी नवीन कररचना लागू केली असून, यामागचा उद्देश नियंत्रण अधिक कडक करणे आणि  ‘sin goods’वर कराचा भार कायम ठेवणे हा आहे. नव्या व्यवस्थेनुसार, सिगारेट आणि इतर तंबाखूजन्य उत्पादनांवर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (Excise Duty) आकारले जाणार आहे. त्याचबरोबर पान मसाल्यावर हेल्थ आणि नॅशनल सिक्युरिटी सेस लागू करण्यात आला आहे.

आतापर्यंत या उत्पादनांवर 28 टक्के जीएसटीसोबत जीएसटी लागू होताना (जुलै 2017) सुरू करण्यात आलेला कॉम्पेन्सेशन सेस आकारला जात होता. मात्र, ही जुनी करपद्धत आता बदलण्यात आली आहे.

MRP आधारित करप्रणाली लागू

सरकारने तंबाखूजन्य काही उत्पादनांसाठी नवीन MRP-आधारित मूल्यांकन प्रणाली आणली आहे. यात पुढील उत्पादनांचा समावेश आहे:

  • चघळण्याचा तंबाखू
  • फिल्टर खैनी
  • जर्दा (सुगंधित तंबाखू)
  • गुटखा

आता या उत्पादनांवरचा जीएसटी कारखान्यातील किंमतीवर नव्हे, तर थेट पॅकेटवर छापलेल्या किरकोळ किमतीवर (MRP) आधारित असेल. या बदलामुळे करचुकवेगिरी रोखण्यास मदत होईल आणि सरकारी महसूल वाढेल, असा सरकारचा अंदाज आहे.

उत्पादकांसाठी नवे नियम

नव्या कायद्यांतर्गत पान मसाला उत्पादकांना 1 फेब्रुवारीपासून नवीन नोंदणी (Registration) करावी लागणार आहे. याशिवाय, कारखान्यातील सर्व पॅकिंग मशीन झाकतील असे CCTV कॅमेरे बसवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या कॅमेऱ्यांचे फुटेज किमान दोन वर्षे जतन करावे लागणार आहे. तसेच, कारखान्यातील मशीनची संख्या आणि उत्पादन क्षमता याची माहिती उत्पादकांना उत्पादन शुल्क विभागाला द्यावी लागेल.

जर एखादे मशीन सलग 15 दिवस बंद राहिले, तर त्या कालावधीसाठी उत्पादन शुल्कात सवलत मागण्याची मुभा उत्पादकांना देण्यात आली आहे.

एकूण करभार कायम

नवीन बदलांनंतरही सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की पान मसाल्यावरचा एकूण करभार मोठ्या प्रमाणात वाढणार नाही. 40 टक्के जीएसटीसह एकूण कर सध्या ज्या पातळीवर आहे (सुमारे 88 टक्के), त्याच आसपास ठेवण्यात आला आहे.

