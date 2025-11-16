भारतात वाहन चालकांचे टेन्शन वाढवणारी बातमी, टोल नाक्यावर घेणार दुप्पट पैसे; नियमात काय झालाय बदल? जाणून घ्या!

New FASTag Rules: तुमच्याकडे चारचाकी वाहन आहे आणि तुम्ही दूरवरचा प्रवास करताय तर मग तुमच्यासाठी ही अत्यंत महत्वाची अपडेट आहे. कारण या अपडेटकडे दुर्लक्ष केल्यास तुम्हाला दुप्पट टोल भरावा लागू शकतो. 15 नोव्हेंबरपासून केंद्र सरकारने राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल वसुलीच्या नियमांत महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. काय आहे हा बदल? याचा तुमच्यावर काय होणार परिणाम? सविस्तर जाणून घेऊया.
नव्या बदलानुसार फास्टॅग नसलेल्या किंवा निकामी झालेल्या वाहनांना वेगवेगळ्या पद्धतीने दंड आकारला जाणार आहे. वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आणि डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी हा बदल करण्यात आला आहे. आता फास्टॅग लेनमध्ये प्रवेश करणाऱ्या चालकांना आपली पेमेंट पद्धत काळजीपूर्वक निवडावी लागणार आहे, अन्यथा त्यांना जादा रक्कम भरावी लागू शकते.
जर तुमच्या वाहनावर फास्टॅग नसेल किंवा तो स्कॅन होत नसेल आणि चालक रोख रक्कम देत असेल, तर सामान्य टोलच्या दुप्पट शुल्क भरावे लागेल. उदाहरणार्थ, 100 रुपयांचा टोल असल्यास कॅशने 200 रुपये द्यावे लागतील. हा नियम 2008 च्या महामार्ग शुल्क रचनेत सुधारणा करून लागू करण्यात आला आहे. यामुळे रोख व्यवहार टाळण्यास आणि डिजिटल पर्यायाकडे वळण्यास प्रोत्साहन मिळणार आहे.
फास्टॅग निकामी झाल्यास UPI, कार्ड किंवा इतर डिजिटल माध्यमाने पेमेंट केल्यास फक्त 1.25 पट टोल भरावा लागेल. म्हणजे 100 रुपयांच्या टोलसाठी केवळ 125 रुपये द्यावे लागतील. हा पर्याय निवडल्याने चालकांना मोठा दिलासा मिळेल आणि रोखीच्या तुलनेत निम्म्याहून कमी जादा रक्कम लागेल.डिजिटल इंडिया मोहिमेला बळ देणे आणि पारदर्शकता वाढवणे हा सरकारचा उद्देश आहे.
नवीन नियमांमुळे टोल नाक्यांवर लांब रांगा कमी होतील, कारण डिजिटल पेमेंट जलद आणि सोयीस्कर आहे. वाहनांचा वेग वाढेल, इंधन आणि वेळ वाचेल. रोख हाताळणीमुळे होणाऱ्या चुका कमी होतील. तांत्रिक बिघाड किंवा फास्टॅग कालबाह्य झाल्यासही डिजिटल पर्यायामुळे दंडाचा भार हलका होईल.
वारंवार महामार्गावर प्रवास करणाऱ्यांनी फास्टॅग सक्रिय ठेवावा आणि बॅलन्स तपासावा. निकामी झाल्यास त्वरित डिजिटल पेमेंट निवडा. हा बदल महामार्ग व्यवस्था अधिक कार्यक्षम आणि आधुनिक बनवणार आहे. पण याकडे दुर्लक्ष केल्यास तुमचे आर्थिक नुकसान होऊ शकते, हेदेखील लक्षात असू द्या.
