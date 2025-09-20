English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
New GST Rate 2025: जीएसटीच्या नव्या कर रचनेनंतर आता 400 पेक्षा अधिक सामान स्वस्त होणार आहेत. त्याचा फायदा थेट सर्वसामान्यांना होणार आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 20, 2025, 08:36 AM IST
Good News! सर्वसामान्यांची दिवाळी होणार दमदार, खिशात येणार बक्कळ पैसा; नेमकं घडणार काय?
New GST Rate 2025: केंद्र सरकारने जीएसटीच्या दरात कपात केल्यानंतर सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अनेक सामान्य कुटुंबावरील कराचा बोजा कमी होणार असून सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) अधिक मजबूत होतील. तसेच अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल, असे फिक्कीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. या सुधारणांमुळे भारत एकाच कर प्रणालीच्या जवळ जाईल, असेही अहवालात म्हटले आहे.

जीएसटीच्या नव्या बदलांमुळे ५ टक्के कर असलेल्या वस्तूंची संख्या जवळजवळ तिपटीने वाढेल. सध्या 54 वस्तूंवर हा दर लागू आहे, तो 'जीएसटी 2.0' मध्ये वाढून 149 वस्तूंवर होणार आहे. याचा थेट फायदा म्हणजे, ग्राहकांच्या हातात अधिक खर्च करण्यासाठी पैसे येतील. त्यामुळे सेवा क्षेत्र, किरकोळ व्यापार आणि स्थानिक व्यवसायांवर खर्च वाढेल, असे फिक्कीने अहवालात म्हटले आहे.

22 सप्टेंबरपासून जीएसटी दर कमी होत आहे. मात्र जीएसटी दर कपातीमुळं सरकारवर कोणाताही आर्थिक बोझा पडणार नाही. 2024-25 या आर्थिक वर्षात 10.6 लाख कोटी रुपयांचा जीएसटी महसूल जमा होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळं कोणताही तोटा जाणवणार नाही.

जीएसटी दर कमी झाल्यानंतर कंपन्यांना जुन्या स्टॉकवर नवी एमआरपी छापण्याची गरज नाही. कंपन्या जुनीच छापलेली एमआरपी ठेवू शकतील. मात्र, बिल करताना ग्राहकांना जीएसटी कपातीचा फायदा द्यावा लागेल. सरकारने ही सूट सध्या उत्पादन, आयात आणि पॅकिंग केलेल्या जुन्या मालापुरतीच दिली आहे. बाजारात असलेला जुना स्टॉक विकता येईल.यासाठी पुन्हा पॅकिंग बदलण्याची, नवे लेबल लावण्याची गरज नाही. मात्र, दुकानदारांनी, कंपन्यांनी बिल देताना कमी जीएसटी दरानुसार किंमत दाखवावी लागेल. ही सवलत 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत लागू राहणार आहे.

यांना मिळणार अधिक फायदा!

ग्रामीण कुटुंबांसाठी अनुदानित उत्पादनांचा वाटा 56.3 टक्क्यांवरून 73.5 टक्के होण्याची अपेक्षा आहे, तर शहरी कुटुंबांसाठी हा वाटा 50.5 टक्क्यांवरून 66.2 टक्के होण्याची अपेक्षा आहे, असे त्यात म्हटले आहे. अहवालानुसार, ग्रामीण भागातील कुटुंबासाठी प्रभावी जीएसटी दर 6.03 टक्क्यांवरून 4.27 टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे. शहरी भागातील कुटुंबांसाठी तो 6.38 टक्क्यांवरून 4.38 टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे. याचा अर्थ ग्राहकांना अधिक खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न मिळेल, ज्यामुळे सेवा, किरकोळ विक्री आणि स्थानिक व्यवसायांवरील खर्च वाढेल.

FAQ

1. केंद्र सरकारने जीएसटी दरात का कपात केली आहे?

केंद्र सरकारने जीएसटी दरात कपात केली आहे जेणेकरून सर्वसामान्यांना कराचा बोजा कमी होईल, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) मजबूत होतील आणि अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल. यामुळे भारत एकाच कर प्रणालीच्या जवळ जाईल.

2. जीएसटी दर कपात कोणत्या तारखेपासून लागू होणार आहे?

जीएसटी दर कपात 22 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होणार आहे.

3. जीएसटी दर कपातीमुळे कोणत्या वस्तूंवर फायदा होणार आहे?

5 टक्के जीएसटी दर असलेल्या वस्तूंची संख्या 54 वरून 149 वर जाणार आहे. यामुळे या वस्तू स्वस्त होतील आणि ग्राहकांना अधिक खर्चासाठी पैसे उपलब्ध होतील.

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

