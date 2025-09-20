Good News! सर्वसामान्यांची दिवाळी होणार दमदार, खिशात येणार बक्कळ पैसा; नेमकं घडणार काय?

New GST Rate 2025: केंद्र सरकारने जीएसटीच्या दरात कपात केल्यानंतर सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अनेक सामान्य कुटुंबावरील कराचा बोजा कमी होणार असून सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) अधिक मजबूत होतील. तसेच अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल, असे फिक्कीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. या सुधारणांमुळे भारत एकाच कर प्रणालीच्या जवळ जाईल, असेही अहवालात म्हटले आहे.
जीएसटीच्या नव्या बदलांमुळे ५ टक्के कर असलेल्या वस्तूंची संख्या जवळजवळ तिपटीने वाढेल. सध्या 54 वस्तूंवर हा दर लागू आहे, तो 'जीएसटी 2.0' मध्ये वाढून 149 वस्तूंवर होणार आहे. याचा थेट फायदा म्हणजे, ग्राहकांच्या हातात अधिक खर्च करण्यासाठी पैसे येतील. त्यामुळे सेवा क्षेत्र, किरकोळ व्यापार आणि स्थानिक व्यवसायांवर खर्च वाढेल, असे फिक्कीने अहवालात म्हटले आहे.
22 सप्टेंबरपासून जीएसटी दर कमी होत आहे. मात्र जीएसटी दर कपातीमुळं सरकारवर कोणाताही आर्थिक बोझा पडणार नाही. 2024-25 या आर्थिक वर्षात 10.6 लाख कोटी रुपयांचा जीएसटी महसूल जमा होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळं कोणताही तोटा जाणवणार नाही.
जीएसटी दर कमी झाल्यानंतर कंपन्यांना जुन्या स्टॉकवर नवी एमआरपी छापण्याची गरज नाही. कंपन्या जुनीच छापलेली एमआरपी ठेवू शकतील. मात्र, बिल करताना ग्राहकांना जीएसटी कपातीचा फायदा द्यावा लागेल. सरकारने ही सूट सध्या उत्पादन, आयात आणि पॅकिंग केलेल्या जुन्या मालापुरतीच दिली आहे. बाजारात असलेला जुना स्टॉक विकता येईल.यासाठी पुन्हा पॅकिंग बदलण्याची, नवे लेबल लावण्याची गरज नाही. मात्र, दुकानदारांनी, कंपन्यांनी बिल देताना कमी जीएसटी दरानुसार किंमत दाखवावी लागेल. ही सवलत 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत लागू राहणार आहे.
ग्रामीण कुटुंबांसाठी अनुदानित उत्पादनांचा वाटा 56.3 टक्क्यांवरून 73.5 टक्के होण्याची अपेक्षा आहे, तर शहरी कुटुंबांसाठी हा वाटा 50.5 टक्क्यांवरून 66.2 टक्के होण्याची अपेक्षा आहे, असे त्यात म्हटले आहे. अहवालानुसार, ग्रामीण भागातील कुटुंबासाठी प्रभावी जीएसटी दर 6.03 टक्क्यांवरून 4.27 टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे. शहरी भागातील कुटुंबांसाठी तो 6.38 टक्क्यांवरून 4.38 टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे. याचा अर्थ ग्राहकांना अधिक खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न मिळेल, ज्यामुळे सेवा, किरकोळ विक्री आणि स्थानिक व्यवसायांवरील खर्च वाढेल.
