English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

सर्वसामान्य करदात्यांना मोदी सरकारकडून सर्वात मोठी सूट! आता Income Tax भरताना...

New Income Tax Bill Big Announcement: सोमवारी लोकसभेत सादर केलेल्या नव्या 'आयकर विधेयक 2025' मध्ये सामान्य करदात्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Aug 12, 2025, 06:52 AM IST
सर्वसामान्य करदात्यांना मोदी सरकारकडून सर्वात मोठी सूट! आता Income Tax भरताना...
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य सोशल मीडिया आणि रॉयटर्सवरुन)

New Income Tax Bill Big Announcement: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सोमवारी लोकसभेत सर्वसामान्य करदात्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. त्यांनी सोमवारी लोकसभेत सादर केलेल्या नव्या 'आयकर विधेयक 2025' मध्ये सामान्य करदात्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती दिली. नव्या तरतुदीनुसार आता उशिराने आयकर रिटर्न (आयटीआर) भरणाऱ्यांनाही टॅक्स रिफंड मिळणार आहे. यामुळे विविध कारणांनी उशिरा आयटीआर फाईल करणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

सोमवारी लोकसभेत कोणती विधेयकं सादर झाली?

सोमवारी लोकसभेत 'आयकर (क्रमांक 2) विधेयक -2025' आणि 'कर कायदे (सुधारणा) विधेयक 2025' ही दोन्ही विधेयके चर्चेशिवाय मंजूर करण्यात आली. 'आयकर विधेयक 2025' हे विधेयक जुन्या 1961 च्या कायद्याची जागा घेणार असून, याचा उद्देश करप्रणाली अधिक सोपी, पारदर्शक आणि आधुनिक करण्याचा आहे. सरकारने सिलेक्ट कमिटीच्या जवळपास सर्व शिफारशींचा यात समावेश केला आहे. 

285 शिफारशींचा स्वीकार

भाजपचे लोकसभा सदस्य बैजयंत पांडा यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीने 'आयकर (क्रमांक 2) विधेयक-2025' बाबत 4584 पानांचा अहवाल सादर केला होता. या अहवालात सांगितलेल्या जवळपास 285 शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या आहेत. याशिवाय कायद्यातील अर्थ अधिक स्पष्ट करण्यासाठी काही हितधारकांनीही बदल सुचवले होते.

जुन्या कायद्यात सुधारणा

'कर कायदे (सुधारणा) विधेयक' हे आयकर कायदा-1961 आणि वित्त विधेयक-2025 मध्ये सुधारणा करेल. विधेयकाचा मुख्य उद्देश युपीएस पेन्शना सदस्यांना कर सवलत देणे हा आहे. आयकर चौकशी प्रकरणांशी संबंधित 'ब्लॉक असेसमेंट'च्या योजनेतही बदल केले आहेत. तसेच, सौदी अरेबियाच्या सार्वजनिक गुंतवणूक निींना थेट कर लाभाची तरतूदही केली आहे.

टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल

नव्या विधेयकात टॅक्स सूटची मर्यादा 7 लाख रुपयांवरून 12 लाख रुपये करण्यात आली आहे. यामुळे मध्यमवर्गीयांच्या हातात अधिक पैसा शिल्लक राहील. यामुळे खर्च, बचत आणि गुंतवणूक वाढण्याची अपेक्षा आहे. सरकारला असा विश्वास आहे की हा नवा कायदा पारदर्शक, सोपा आणि लोकाभिमुख असल्याने कर भरणा प्रक्रियेतील अडचणी मोठ्या प्रमाणात कमी होतील.

FAQ

1. सोमवारी लोकसभेत कोणती विधेयके सादर झाली?
सोमवारी लोकसभेत 'आयकर (क्रमांक 2) विधेयक - 2025' आणि 'कर कायदे (सुधारणा) विधेयक 2025' ही दोन विधेयके सादर झाली आणि ती चर्चेशिवाय मंजूर करण्यात आली.

2. 'आयकर (क्रमांक 2) विधेयक - 2025' चा मुख्य उद्देश काय आहे?
हे विधेयक 1961 च्या जुन्या आयकर कायद्याची जागा घेईल. याचा मुख्य उद्देश करप्रणाली अधिक सोपी, पारदर्शक आणि आधुनिक बनवणे आहे.

3. नव्या आयकर विधेयकात सामान्य करदात्यांसाठी कोणती महत्त्वाची तरतूद आहे?
नव्या तरतुदीनुसार, उशिराने आयकर रिटर्न (आयटीआर) भरणाऱ्यांनाही आता टॅक्स रिफंड मिळणार आहे, ज्यामुळे उशिरा आयटीआर भरणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

Tags:
New Income Tax Billincome taxIncome Tax Billrefunds for ITRincome tax returns

इतर बातम्या

आकाशदीप नवीन कार खरेदी करून फसला, RTO ने पाठवली नोटीस, नेमक...

स्पोर्ट्स