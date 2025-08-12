Tax Refund, रिकामी घरं, पेन्शन अन्...; New Income Tax Bill मधील सवलती कोणत्या? समजून घ्या सोप्या शब्दात

New Income Tax Bill Key Changes Explained: सोमवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी लोकसभेत 'आयकर विधेयक 2025' सादर केलं. या नव्या विधेयकामध्ये सामान्य करदात्यांसाठी काही विशेष सवलती आणि तरतुदींची घोषणा केली आहे. नव्या तरतुदींनुसार वेगवेगळ्या पद्धतीने करसवलती मिळणार आहेत. या तरतुदी काय आहेत आणि या नव्या विधेयकाबद्दल जाणून घेऊयात...
लोकसभेत 'आयकर (क्रमांक 2) विधेयक -2025' आणि 'कर कायदे (सुधारणा) विधेयक 2025' ही दोन्ही विधेयके चर्चेशिवाय मंजूर करण्यात आली. 'आयकर विधेयक 2025' हे विधेयक जुन्या 1961 च्या कायद्याची जागा घेणार असून, याचा उद्देश करप्रणाली अधिक सोपी, पारदर्शक आणि आधुनिक करण्याचा आहे. सरकारने सिलेक्ट कमिटीच्या जवळपास सर्व शिफारशींचा यात समावेश केला आहे.
> टॅक्स रिफंड : उशिराने रिटर्न भरणाऱ्यांनाही आता रिफंड मिळेल अशी तरतूद नव्या विधेयकात आहे.
> डिव्हिडंडवरील सवलतः कंपनीला दुसऱ्या कंपनीकडून मिळालेल्या 80 लाख रुपयांपर्यंतच्या डिव्हिडंडवर आता टॅक्स लागणार नाही.
> NIL-TDS : टॅक्स भरावा लागत नाही, त्यांना आधीच NIL-TDS सर्टिफिकेट मिळणार आहे.
> नियम सोपे : पीएफ, अॅडव्हान्स रूलिंग फी, पेनल्टीचे नियम अधिक सोपे करण्यात आला आहे.
> रिकाम्या घरांना दिलासा : घर रिकामे असताना अंदाजे भाड्यावर टॅक्स लावण्याचा नियम रद्द करण्यात आला आहे.
> हाऊस प्रॉपर्टीवरील कपात : घरभाड्याच्या उत्पन्नातून महानगरपालिकेचा कर आणि कर्जाचे व्याज वजा करून, उरलेल्या रकमेवर 30 टक्केची सूट नेहमीप्रमाणे मिळेल.
> पेन्शनचा फायदा: जे सरकारी कर्मचारी नाहीत, त्यांनाही आता कम्युटेड पेन्शनवर टॅक्समध्ये सूट मिळेल. कोट्यवधी लोकांना फायदा.
> 'प्रीव्हियस इयर' आणि 'असेसमेंट इयर' ऐवजी आता फक्त एकच 'टॅक्स इयर' असेल.
> अनावश्यक आणि गुंतागुंतीचे नियम काढून टाकल्यामुळे आयकरविषयक खटले कमी होतील.
> सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेसला (सीबीडीटी) डिजिटल युगासाठी नवे नियम तयार करण्याचा अधिकार मिळेल.
> कायद्यात 536 कलमे आणि 16 शेड्यूल्स असणार. सर्वसामान्य माणसालाही समजू शकेल, अशा सोप्या भाषेचा वापर.
भाजपचे लोकसभा सदस्य बैजयंत पांडा यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीने 'आयकर (क्रमांक 2) विधेयक-2025' बाबत 4584 पानांचा अहवाल सादर केला होता. या अहवालात सांगितलेल्या जवळपास 285 शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या आहेत. याशिवाय कायद्यातील अर्थ अधिक स्पष्ट करण्यासाठी काही हितधारकांनीही बदल सुचवले होते.
1. नव्या विधेयकामुळे करप्रणालीत काय बदल होईल?
करप्रणाली अधिक सोपी, पारदर्शक आणि डिजिटल युगानुसार आधुनिक होईल. अनावश्यक नियम काढून टाकल्याने खटले कमी होतील आणि कर भरण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल.
2. हे विधेयक कधी लागू होणार आहे?
प्रश्नात याबाबत स्पष्ट माहिती नाही, परंतु विधेयके लोकसभेत मंजूर झाली असल्याने ती लवकरच लागू होण्याची शक्यता आहे. अधिक माहितीसाठी सरकारी अधिसूचनेची प्रतीक्षा करावी.
3. नव्या कायद्यातील भाषा आणि रचना कशी असेल?
कायद्यात 536 कलमे आणि 16 शेड्यूल्स असतील. सर्वसामान्यांना समजेल अशा सोप्या भाषेचा वापर केला जाईल, ज्यामुळे करप्रणाली समजणे आणि पाळणे सोपे होईल.