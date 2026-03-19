कंपनीकडून मिळणारे भत्तेही करमुक्त नाही, 1 एप्रिल 2026 पासून नवीन कर नियम लागू, पगारावर होऊ शकतो परिणाम

Income Tax News: आतापर्यंत फक्त तुमच्या मूळ पगारावरच कर आकारला जायचा. पण नव्या नियमांनुसार आता कंपनी तुमच्या जे एकूण खर्च करते (CTC), त्यातील परक्विझिट्स आणि इतर सोयी-सुविधांनाही उत्पन्नाचे भाग मानले जाणार आहे. म्हणजेच आता 1 एप्रिल 2026 पासून या खर्चांवरही कर आकारला जाणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला कंपनीकडून काय मोफत मिळणार आणि कोणत्या गोष्टींवर कर आकारला जाणार हे माहित असणे महत्त्वाचे आहे.
1. तुमची कंपनी तुमच्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) आणि राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) मध्ये जे योगदान देते किंवा जे पैसे तुमच्या पगारातून कापून इथे गुंतवले जातात. त्या पैशांच्या खर्चाची ठराविक मर्यादा ओलांडल्यास ती रक्कम तुमच्या उत्पन्नाचा भाग म्हणून जोडली जाईल. ज्यामुळे त्यावरही कर आकारला जाईल.
2. तसेच अनेक कंपन्यांकडून कर्मचाऱ्यांना भत्ते दिले जातात. ज्यामध्ये हॉटेलचे मोफत जेवण, जिम मेंबरशिप, क्लब सबस्क्रिप्शन किंवा कार आणि कार खर्चाचा समावेश असतो. या सुविधा आता परक्विझिट्स म्हणून मोजल्या जातील आणि त्यावर कर आकारला जाईल.
3. जर तुमच्या कंपनीकडून तुम्हाला राहण्यासाठी घर मिळाले असले तर, त्यावरही कर आकारला जाईल जो, शहरातील लहान-मोठ्या भागांमध्ये घराच्या जागेवर अवलंबून असेल. जर कंपनीकडून भाड्याचे घर उपलब्ध होत असेल तर, प्रत्यक्ष भाडे किंवा पगाराच्या 10 टक्केपैकी जी रक्कम कमी असेल, त्यावर कर आकारला जाईल.
1. जर कंपनीकडून तुम्हाला कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध झाले, तर त्यातील फरकावर एसबीआयच्या दरानुसार कर लागेल. फक्त वैद्यकीय आपात्कालीन परिस्थितीत 2 लाखांपर्यंतची कर्जे करमुक्त असतील.
2. तसेच काय करमुक्त आहे हे जाणून घ्या. आवश्यक कागदपत्र दाखवून 75,000 रुपयांची करमुक्त वजावट अजूनही कायम आहे. जी थेट तुमच्या उत्पन्नातून वजा केली जाते. तसेच कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास मिळणारी ग्रॅच्युइटी देखील पूर्णपणे करमुक्त असेल.
या बदलांचा तुमच्या खिशावर परिणाम होणार आहे. जर तुमच्या एकूण खर्चात भत्ते आणि सोयी-सुविधांचे प्रमाण अधिक असेल, तर तुमचे टॅक्सेबल उत्पन्न वाढेल. म्हणजेच, तुमच्या हातात येणाऱ्या पगाराचे प्रमाण कमी होऊ शकते. यावेळी सर्वप्रथम तुमच्या पगाराची रचना समजून घ्या. आणि एचआरशी संवाद साधा आणि मिळणाऱ्या सुविधांचे मूल्य जाणून घ्या, अन्यथा कर अचानक वाढण्याची शक्यता आहे.