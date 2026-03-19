  कंपनीकडून मिळणारे भत्तेही करमुक्त नाही, 1 एप्रिल 2026 पासून नवीन कर नियम लागू, पगारावर होऊ शकतो परिणाम

कंपनीकडून मिळणारे भत्तेही करमुक्त नाही, 1 एप्रिल 2026 पासून नवीन कर नियम लागू, पगारावर होऊ शकतो परिणाम

1 एप्रिल 2026 पासून नवे कर नियम लागू होणार आहेत. ज्याचा परिणाम तुमच्या मूळ पगारावरही होणार आहे. कंपनीकडून मिळणाऱ्या कोणत्या गोष्टींवर कर आकारला जाणार आणि काय करमुक्त असणार हे जाणून घ्या.   

मनाली सागवेकर | Updated: Mar 19, 2026, 07:35 PM IST
Income Tax News: आतापर्यंत फक्त तुमच्या मूळ पगारावरच कर आकारला जायचा. पण नव्या नियमांनुसार आता कंपनी तुमच्या जे एकूण खर्च करते (CTC), त्यातील परक्विझिट्स आणि इतर सोयी-सुविधांनाही उत्पन्नाचे भाग मानले जाणार आहे. म्हणजेच आता 1 एप्रिल 2026 पासून या खर्चांवरही कर आकारला जाणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला कंपनीकडून काय मोफत मिळणार आणि कोणत्या गोष्टींवर कर आकारला जाणार हे माहित असणे महत्त्वाचे आहे.  

कोणत्या गोष्टींवर कर आकारला जाईल? 

1. तुमची कंपनी तुमच्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) आणि राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) मध्ये जे योगदान देते किंवा जे पैसे तुमच्या पगारातून कापून इथे गुंतवले जातात. त्या पैशांच्या खर्चाची ठराविक मर्यादा ओलांडल्यास ती रक्कम तुमच्या उत्पन्नाचा भाग म्हणून जोडली जाईल. ज्यामुळे त्यावरही कर आकारला जाईल. 

 

2. तसेच अनेक कंपन्यांकडून कर्मचाऱ्यांना भत्ते दिले जातात. ज्यामध्ये हॉटेलचे मोफत जेवण, जिम मेंबरशिप, क्लब सबस्क्रिप्शन किंवा कार आणि कार खर्चाचा समावेश असतो. या सुविधा आता परक्विझिट्स म्हणून मोजल्या जातील आणि त्यावर कर आकारला जाईल. 

 

3. जर तुमच्या कंपनीकडून तुम्हाला राहण्यासाठी घर मिळाले असले तर, त्यावरही कर आकारला जाईल जो, शहरातील लहान-मोठ्या भागांमध्ये घराच्या जागेवर अवलंबून असेल. जर कंपनीकडून भाड्याचे घर उपलब्ध होत असेल तर, प्रत्यक्ष भाडे किंवा पगाराच्या 10 टक्केपैकी जी रक्कम कमी असेल, त्यावर कर आकारला जाईल. 

 

हेही वाचा>>>Income Tax News: पार्ट टाइम वर्क आणि फ्रीलान्सिंग उत्पन्नावरही आकाराला जातो कर, बचतीसाठी काय कराल?

 

कोणत्या गोष्टी करमुक्त असतील? 

1. जर कंपनीकडून तुम्हाला कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध झाले, तर त्यातील फरकावर एसबीआयच्या दरानुसार कर लागेल. फक्त वैद्यकीय आपात्कालीन परिस्थितीत 2 लाखांपर्यंतची कर्जे करमुक्त असतील. 

 

2. तसेच काय करमुक्त आहे हे जाणून घ्या. आवश्यक कागदपत्र दाखवून 75,000 रुपयांची करमुक्त वजावट अजूनही कायम आहे. जी थेट तुमच्या उत्पन्नातून वजा केली जाते. तसेच कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास मिळणारी ग्रॅच्युइटी देखील पूर्णपणे करमुक्त असेल. 

 

हेही वाचा>>>Income Tax News: 31 मार्चपूर्वी आयकर संबंधित महत्त्वाची 8 कामे पूर्ण करा, नाहीतर खिशाला बसले कात्री

 

 

पगारावर होऊ शकतो परिणाम

या बदलांचा तुमच्या खिशावर परिणाम होणार आहे. जर तुमच्या एकूण खर्चात भत्ते आणि सोयी-सुविधांचे प्रमाण अधिक असेल, तर तुमचे टॅक्सेबल उत्पन्न वाढेल. म्हणजेच, तुमच्या हातात येणाऱ्या पगाराचे प्रमाण कमी होऊ शकते. यावेळी सर्वप्रथम तुमच्या पगाराची रचना समजून घ्या. आणि एचआरशी संवाद साधा आणि मिळणाऱ्या सुविधांचे मूल्य जाणून घ्या, अन्यथा कर अचानक वाढण्याची शक्यता आहे.

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

