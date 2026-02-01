English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • Budget 2026: मध्यमवर्गीयांची लाखो रुपयांची बचत? Income Tax मध्ये घसघशीत सूट; हे 3 बदल ठरणार गेम चेंजर?

Budget 2026: मध्यमवर्गीयांची लाखो रुपयांची बचत? Income Tax मध्ये घसघशीत सूट; 'हे' 3 बदल ठरणार गेम चेंजर?

New Income Tax Slab Budget 2026: यंदाच्या अर्थसंकल्पामधूनही लोकांना आयकरात दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा आहे. मात्र सध्याचे आयकर स्तर काय आहेत? कोणाला किती कर भरावा लागतो आणि या वेळेस नेमका कोणता दिलासा मिळू शकतो ते जाणून घेऊयात..

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Feb 1, 2026, 10:14 AM IST
Budget 2026: मध्यमवर्गीयांची लाखो रुपयांची बचत? Income Tax मध्ये घसघशीत सूट; 'हे' 3 बदल ठरणार गेम चेंजर?
मोठी करसवलत मिळण्याची दाट शक्यता (प्रातिनिधिक फोटो)

New Income Tax Slab Budget 2026: सामान्यपणे अर्थसंकल्प म्हटल्यावर आपल्या डोक्यात सर्वात आधी येणारी गोष्ट म्हणजे आयकर! सर्वसामान्य नोकरदार वर्गाचा विचार केला तर इनकम टॅक्समध्ये किती सलवत मिळणार हा कोणत्याही अर्थसंकल्पामधील सर्वात महत्त्वाचा घटक असतो. त्यामुळेच बजेटमधील अनेक गोष्टी समजत नसल्या तरी काय स्वस्त आणि काय महाग होणार यासोबतच आयकर किती लागणार याबद्दलची विशेष उत्सुकता अर्थसंकल्पाच्या दिवशी असते. यंदाच्या अर्थसंकल्पामधूनही लोकांना आयकरात दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा आहे. मात्र सध्याचे आयकर स्तर काय आहेत? कोणाला किती कर भरावा लागतो आणि या वेळेस नेमका कोणता दिलासा मिळू शकतो ते जाणून घेऊयात..

Add Zee News as a Preferred Source

नवीन कर प्रणाली आणि जुनी कर प्रणाली

सध्याचे (वित्तीय वर्ष 2025-26 साठी, मूल्यांकन वर्ष 2026-27) आयकर स्तर नवीन कर प्रणाली आणि जुनी कर प्रणालीनुसार कसा आहे ते पाहूयात...

नव्या कर प्रणालीत, स्टँडर्ड डिडक्शन (₹75,000) आणि रिबेट (सेक्शन 87 ए अंतर्गत ₹60,000 पर्यंत) मुळे ₹12.75 लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त होऊ शकते. तर जुन्या कर प्रणालीमध्ये प्रणालीत, सेक्शन 80 सी, 80 डी इत्यादी डिडक्शन उपलब्ध आहेत, पण यातील स्तर अधिक कठोर आहेत.

नवीन कर प्रणाली 

जुनी कर प्रणाली

इनकम टॅक्स सवलत 14 लाखांपर्यंत?

यंदाच्या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य करदात्यांचे लक्ष इनकम टॅक्स सवलतींकडे आहे. मागील वर्षी सरकारने 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर करमाफी दिली होती. तसेच, पगारदार कर्मचाऱ्यांना 75 हजार रुपयांची स्टँडर्ड डिडक्शन देण्यात आली होती. आता करदात्यांची मागणी आहे की, ही करमाफी 12 लाखांवरून 14 लाखांपर्यंत वाढवावी.

यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून आयकरासंदर्भात असलेल्या 6 अपेक्षा

स्टँडर्ड डिडक्शन वाढ (Standard Deduction Hike): नवीन प्रणालीत सध्या ₹75,000 आणि जुन्या प्रणालीत ₹50,000 आहे. हे ₹1 लाख किंवा ₹1.25 लाखांपर्यंत वाढवण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे वेतनधारकांना थेट फायदा होईल आणि महागाईचा सामना करण्यास मदत होईल. 

लाँग-टर्म कॅपिटल गेन (LTCG) सवलत (LTCG Exemption Increase): सध्या ₹1.25 लाखांपर्यंत LTCG करमुक्त आहे. ही मर्यादा ₹2 लाखांपर्यंत वाढवण्याची अपेक्षा. तसेच, LTCG दर 12.5% वरून 10% पर्यंत कमी करण्याची मागणी. 

संयुक्त कर रिटर्न (Joint Filing for Couples): वैवाहित जोडप्यांसाठी पर्यायी संयुक्त रिटर्न प्रणाली, ज्यात एका जोडीदाराच्या अप्रयोजित करमुक्त मर्यादेचा दुसऱ्याला फायदा मिळू शकेल. हे अमेरिका आणि जर्मनीसारखे देशांत प्रचलित आहे. 

30% कर स्तराची मर्यादा वाढवणे (30% Tax Slab Threshold Increase): नवीन प्रणालीत सध्या ₹24 लाखांपासून 30% कर लागतो. ही मर्यादा ₹30 लाख किंवा ₹40 लाखांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली जात आहे. यामुळे मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळेल. 

सेक्शन 87 ए रिबेट वाढ (Section 87A Rebate Increase): सध्या ₹12-12.75 लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त आहे. ही मर्यादा ₹15 लाखांपर्यंत वाढवण्याची अपेक्षा आहे. 

वरिष्ठ नागरिकांसाठी विशेष सवलती (Relief for Senior Citizens): सेक्शन 80 टीटीबी अंतर्गत व्याज उत्पन्नावरची मर्यादा वाढवणे, वैद्यकीय खर्चासाठी सेक्शन 80 डी आणि 80 डीडीबी अंतर्गत जास्त डिडक्शन, किंवा स्वतंत्र कर स्तर. 

आयकरामध्ये कोणते 3 बदल अपेक्षित?

यंदा मोठी कपात नाही अशीही शक्यता

गेल्या वर्षी मोठ्या सवलती देण्यात आल्या, त्यामुळे यंदा फक्त स्थिरता आणि सुलभता यावर भर असेल. अर्थव्यवस्थेची स्थिती आणि जागतिक व्यापारातील आव्हाने (जसे अमेरिकेचे शुल्क) लक्षात घेता, कर कपात मर्यादित राहील, असा अंदाज व्यक्त केला जातोय. 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
budgetbudget 2026union budgetnirmala sitharamanrailway budget news

इतर बातम्या

Whatsapp Chatting अन् पहाटेचा शपथविधी! राऊतांनी सांगितली अज...

महाराष्ट्र बातम्या