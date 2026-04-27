Explained: नव्या नोकरीची ऑफर आलीय? हो म्हणण्यापुर्वी 8 गोष्टींकडे अजिबात दुर्लक्ष नको; नाहीतर होईल पश्चाताप!

CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
New Job Offer: अनेक कंपन्या मोठा CTC दाखवतात, पण प्रत्यक्ष खात्यात येणारी रक्कम कमी असू शकते. अशा अनेक गोष्टी नोकरीत रुजू होण्यापुर्वी तुम्हाला माहिती असायला हव्या. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 27, 2026, 04:28 PM IST
New Job Offer: नवीन नोकरीचे ऑफर लेटर हातात आले की बहुतांश जण सर्वात आधी पगार किती मिळणार याकडे पाहतात. मात्र केवळ इन-हँड सॅलरी पाहून निर्णय घेणे धोकादायक ठरू शकते. कारण ऑफर लेटरमधील अनेक अटी पुढील करिअर, आर्थिक स्थिरता आणि कामाच्या समाधानावर थेट परिणाम करतात. त्यामुळे ऑफर स्वीकारण्यापूर्वी काही महत्त्वाच्या गोष्टी नीट तपासणे आवश्यक आहे. ज्यामुळे तुमच्यावर पुन्हा नोकरी बदलण्याची वेळ येणार नाही. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

CTC समजून घ्या

अनेक कंपन्या मोठा CTC दाखवतात, पण प्रत्यक्ष खात्यात येणारी रक्कम कमी असू शकते. CTC मध्ये बोनस, पीएफ, ग्रॅच्युइटी, इन्शुरन्स, रिइम्बर्समेंट यांचा समावेश असतो. त्यामुळे ऑफर लेटरमध्ये बेसिक पगार,एचआरए, स्पेशल अलाउन्स आणि हातात किती येईल हे स्पष्ट समजून घ्या. फक्त मोठ्या आकड्याला भुलू नका.

जॉब रोल आणि जबाबदाऱ्या 

Designation आकर्षक असले तरी प्रत्यक्ष काम वेगळे असू शकते. ऑफर लेटरमध्ये तुमची भूमिका, विभाग, रिपोर्टिंग मॅनेजर आणि मुख्य जबाबदाऱ्या नमूद आहेत का हे पाहा. नंतर “हे कामही करावे लागेल” असे अचानक सांगितले जाण्यापेक्षा आधीच स्पष्टता असणे चांगले.

प्रोबेशन कालावधी किती आहे?

अनेक कंपन्या सुरुवातीला 3 ते 6 महिन्यांचा probation period ठेवतात. काही ठिकाणी तो वाढवला जाऊ शकतो. या काळात पूर्ण सुविधा मिळतात का, पगारात फरक आहे का, कन्फर्मेशनची प्रक्रिया काय आहे हे जाणून घ्या. कारण probation काळात नोकरीची स्थिरता तुलनेने कमी असते.

नोटीस पिरियड किती आहे?

ही अतिशय महत्त्वाची अट असते. काही कंपन्या 30 दिवस तर काही 90 दिवस नोटीस पिरियड ठेवतात. जास्त नोटीस पिरियडमुळे पुढील नोकरी बदलताना अडचणी येऊ शकतात. भविष्यात करिअर ग्रोथसाठी ही अट महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे ऑफर स्वीकारण्यापूर्वी ती तपासा.

कामाचे ठिकाण आणि ट्रान्सफर पॉलिसी

ऑफिस कुठे आहे, वर्क फ्रॉम होम सुविधा आहे का, हायब्रिड मॉडेल आहे का, किंवा दुसऱ्या शहरात ट्रान्सफर होऊ शकते का हे जाणून घ्या. विशेषतः मुंबईसारख्या शहरात प्रवासाचा वेळ आणि खर्च दोन्ही मोठे असतात. त्यामुळे लोकेशनचा विचार नक्की करा.

लीव्ह पॉलिसी आणि सुट्ट्या

किती कॅज्युअल लिव्ह, सिक लिव्ह, अर्न्ड लिव्ह मिळणार आहेत? सुट्ट्या carry forward होतात का? Encashment आहे का? हे तपासणे गरजेचे आहे. चांगली लीव्ह पॉलिसी work-life balance साठी महत्त्वाची असते. फक्त पगार चांगला असून उपयोग नाही, जर सुट्ट्याच मिळत नसतील.

बोनस, इन्क्रिमेंट आणि परफॉर्मन्स पॉलिसी

वार्षिक बोनस, व्हेरिएबल पे, अप्रायजल सायकल, इन्क्रिमेंट पॉलिसी यांचा उल्लेख आहे का हे तपासा. काही कंपन्या मोठा CTC दाखवून त्यातील मोठा हिस्सा व्हेरिएबल ठेवतात. तो परफॉर्मन्सवर अवलंबून असल्याने हमखास मिळेलच असे नसते.

मेडिकल इन्शुरन्स आणि इतर फायदे

आरोग्य विमा कवच, अपघात कवच, फॅमिली इन्शुरन्स, ट्रॅव्हल अलावन्स, फूड कूपन्स, लर्निंग बजेट अशा सुविधा आहेत का हे पाहा. अनेकदा अशा सुविधा दीर्घकालीन फायद्याच्या असतात. कमी पगार पण चांगले benefits असलेली नोकरी कधी कधी अधिक फायदेशीर ठरते.

कंपनीच्या अटी, बाँड आणि गोपनीयतेचे नियम

काही कंपन्या सर्व्हिस बॉंड, पेनल्टी कॉस, नॉन कम्प्लिट एग्रिमेंट, किंवा कठोर गोपनीयतेचे नियम ठेवतात. हे नीट न वाचता सही केल्यास पुढे अडचण येऊ शकते. शंका असल्यास HR कडून लेखी स्पष्टीकरण घ्या.

करिअरमध्ये वेगाने प्रगती

ऑफर लेटर म्हणजे केवळ पगाराचा कागद नसतो, तर तो तुमच्या करिअरचा पाया असतो. मोठी सॅलरी पाहून घाईत निर्णय घेऊ नका. भूमिका, सुविधा, नोटीस पिरियड, ग्रोथ, लोकेशन आणि अटी यांचा सखोल विचार करा. योग्य ऑफर निवडल्यास करिअरमध्ये वेगाने प्रगती करता येते. हुशार उमेदवार पगारापेक्षा संपूर्ण पॅकेज पाहतो.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

