English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

एका वर्षानंतर ग्रॅच्युइटी, ओव्हरटाईमचे पैस टुप्पट, 400,000,000 कर्मचाऱ्यांना... भारतात 4 नवीन कामगार संहिता लागू, केंद्र सरकारचा सर्वात मोठा निर्णय!

देशात चार नवीन कामगार संहिता लागू झाली आहे. कोट्यावधी  कामगारांसाठी आनंदाची बातमी आहे.  स्वातंत्र्यानंतर कामगारांच्या हितासाठी हा सर्वात मोठा निर्णय मानला जात आहे.   

वनिता कांबळे | Updated: Nov 21, 2025, 07:44 PM IST
एका वर्षानंतर ग्रॅच्युइटी, ओव्हरटाईमचे पैस टुप्पट, 400,000,000 कर्मचाऱ्यांना... भारतात 4 नवीन कामगार संहिता लागू, केंद्र सरकारचा सर्वात मोठा निर्णय!

New Labour Law 2025 india :  केंद्र सरकारने नवीन श्रम संहिता लागू करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील कामगारांना मोठा फायदा होणार आहे. देशात नवीन श्रम संहिता लागू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून देशात नवीन कामगार संहिता अर्थात लेबर कोड लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. त्यानंतर 21 नोव्हेंबर रोजी अखेर केंद्र सरकारने नवीन कामगार संहिता लागू करण्याची घोषणा केली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाची माहिती केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी सोशल मीडियावर शेअर केली आहे. आता नवीन संहितेमुळे तब्बल 40 कोटी कामगारांना सुरक्षा कवच देण्यासह सर्व कामगारांना वेळेवर आणि किमान वेतनाची हमी देण्यात आली असल्याचं मंत्री मनसुख मांडविया यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

कोणत्या संहिता लागू करण्याचा निर्णय?
केंद्र सरकारने आजपासून लागू केलेल्या नवीन कामगार संहितांमध्ये वेतन संहिता (2019), औद्योगिक संबंध संहिता (2020), सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020) आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या परिस्थिती (OSHWC) संहिता (2020) या संहिता लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

नवीन कामगार संहितेतील महत्वाचे मुद्दे 

देशात नवीन कामगार संहिता लागू
सर्व कामगारांना वेळेवर किमान वेतनाची हमी
तरुणांसाठी नियुक्ती पत्रांची हमी
महिलांना समान वेतन आणि आदराची हमी
40 कोटी कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा हमी
कर्मचाऱ्यांना एक वर्षानंतर ग्रॅच्युइटीची हमी
40 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या कामगारांना वार्षिक मोफत आरोग्य तपासणीची हमी
ओव्हरटाईमसाठी दुप्पट वेतनाची हमी
धोकादायक क्षेत्रातील कामगारांसाठी 100 टक्के आरोग्य सुरक्षेची हमी
आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार कामगारांसाठी सामाजिक न्यायाची हमी

दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयाबाबत मंत्री मनसुख मांडविया यांनी म्हटलं की, “ही सुधारणा केवळ एक बदल नाही तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कामगारांच्या कल्याणासाठी घेतलेला एक ऐतिहासिक निर्णय आहे. या नवीन कामगार सुधारणा आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने एक महत्त्वाचं पाऊल आहेत आणि विकसित भारत 2047 च्या ध्येयाला नवीन चालना देतील.”
“माझ्या कामगार बंधू आणि भगिनींसाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे. आज आमच्या सरकारने चार कामगार संहिता लागू केल्या आहेत. स्वातंत्र्यानंतर कामगारांच्या हितासाठी हा सर्वात मोठा निर्णय आहे. यामुळे देशातील कामगारांना मोठ्या प्रमाणात सक्षमता मिळेल. तसेच यामुळेव्यवसाय सुलभतेला देखील चालना मिळेल. काम करणाऱ्या बंधू आणि भगिनींसाठी सामाजिक सुरक्षा, वेळेवर वेतन आणि सुरक्षित कार्यस्थळ सुनिश्चित करण्यासाठी या संहिता महत्वाच्या ठरतील. माता, बहिणी आणि तरुणांना त्यांचा विशेषतः फायदा होईल. या सुधारणांमुळे एक मजबूत परिसंस्था निर्माण होईल जी भविष्यात आपल्या कामगारांच्या हक्कांचे रक्षण करेल आणि भारताच्या आर्थिक विकासाला नवीन चालना देईल. यामुळे नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतीलच, त्याशिवाय उत्पादकताही वाढेल. विकसित भारताकडे आपला प्रवासही वेगवान होईल”, असंही मोदींनी म्हटलं 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
New Labor Codes 20254 New Labor Codes implemented in IndiaCentral Govt's Biggest Decisionनवीन कामगार संहिता लागूकामगार कायदा

इतर बातम्या

'या' अभिनेत्याला घाबरायचा अक्षय कुमार, पण एका चुक...

मनोरंजन