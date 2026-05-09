/एका आठवड्यात 48 तास काम, ग्रॅच्युइटी, ओव्हरटाईम आणि पगारवाढ! 29 जुने कायदे रद्द, भारतात 4 नवीन कामगार कायदे लागू

भारतात 4 नवीन कामगार कायदे लागू झाले आहेत. 29 जुने कायदे रद्द करण्यात आले आहेत. एका आठवड्यात 48 तास काम, ग्रॅच्युइटी, ओव्हरटाईम आणि पगारवाढ अश अनेक सुविदा कामगारांना मिळणार आहेत.
New Labor Codes India 2026: भारतातील लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी एक आंनदाची बातमी आहे. भारतातील कामगार कायद्यांशी संबंधित नियमांमध्ये मोठा बदल झाला आहे. सरकारने देशभरात चार नवीन कायदे लागू केले आहेत. राजपत्रात याची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे. पूर्वी अस्तित्वात असलेले २९ वेगवेगळे कामगार कायदे आता पूर्णपणे रद्द करून त्यांच्या जागी नवीन, सोपे नियम लागू करण्यात आले आहेत. एका आठवड्यात 48 तास काम, ग्रॅच्युइटी, ओव्हरटाईम आणि पगारवाढ अशा तरतूदी या काद्यात आहेत.
केंद्र सरकारनं नवीन वेतन बिल मंजूर केल्यानंतर नोकरदारांमध्ये भीती पसरली होती. 2019 मध्ये मंजूर केलेल्या या कायद्यात कामाची वेळ आठ किंवा बारा तास असेल असं नमूद करण्यात आलं होतं. त्यामुळे नोकरदारांच्या मनता शंका कुशंका निर्माण झाल्या होत्या. मात्र सरकारनं यावर खुलासा करत कामाचे तास आठच ठेवण्याचा विचार केलाय. एवढंच नव्हे तर त्यानंतर केलेलं काम हे ओव्हर टाईम म्हणून गणलं जाणार आहे. सध्याच्या कामगार कायद्यानुसार ३० मिनिटांपेक्षा अधिक काम केलं तरी त्याला ओव्हर टाईम मानलं जात नाही. मात्र नव्या कायद्यानुसार आठ तासांनंतर१५ मिनिटांपेक्षा अधिक काम केल्यास त्याला ओव्हर टाईम मानलं जाणार आहे. त्यामुळे नोकरदार वर्गाकडून या निर्णयाचं स्वागत करण्यात येतंय.
हे देखील वाचा...
पाच वर्षांनंतर, हे नवीन कायदे आता पूर्णपणे अंमलात आले आहेत. सुरुवातीला 21 नोव्हेंबर 2025 रोजी लागू करण्यात आलेले हे कायदे, नियमांच्या अभावामुळे योग्यरित्या लागू होऊ शकले नव्हते. आता, सरकारने सर्व नियम स्थापित केले आहेत. त्यामुळे, वेतन, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा आणि कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता यासंबंधीचे सर्व कायदे आता देशभरात एकाच वेळी लागू झाले आहेत. आता, सर्व क्षेत्रांमध्ये कामगार आणि कंपन्यांसाठीचे नियम स्पष्ट आणि सुसंगत आहेत.
महिला आणि कामगार वर्गाच्या फायद्यासाठी नवीन कामगार कायदा लागू करण्यात आला आहे. पुरुष आणि महिलांनी सारखेच काम केल्यास, त्यांना समान पगार मिळेल. महिलांना आता प्रसूतीनंतर 26 आठवड्यांची रजा मिळणार आहे. गरज पडल्यास महिलांना घरून काम करण्याची मुभाही दिली जाणार आहे. याशिवाय, नवीन कामगार कायद्यानुसार, 40 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी एकदा मोफत वैद्यकीय तपासणी करणे बंधनकारक असेल, जेणेकरून आजाराचे वेळेवर निदान होऊ शकेल.
सरकारने लोकांना नवीन तंत्रज्ञान शिकण्यास मदत करण्यासाठी राष्ट्रीय पुनर्कौशल्य निधीची स्थापना केली आहे. जर एखाद्या व्यक्तीची नोकरी गेली, तर हा निधी त्यांना पुन्हा काम मिळवण्यासाठी नवीन प्रशिक्षण देईल. नवीन कामगार कायद्यांमुळे पगार आणि निवृत्तीवेतनाचे नियम बदलतील. याचा अर्थ, पगारातून होणारी कपात आणि रोख प्राप्तीमध्ये किंचित फरक असू शकतो. कंपन्यांना हे नवीन नियम लागू करण्यासाठी वेळ देण्यात आला आहे. भविष्यात, हे नियम सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी, मग ते कार्यालयात काम करत असोत किंवा बाहेर, समान रीतीने लागू केले जातील.
भारतात 29 वेगवेगळे कामगार कायदे अस्तित्वात होते. हे कायदे खूप गुंतागुंतीचे होते. कंपन्यांना हे नियम समजून घेण्यात आणि त्यांचे पालन करण्यात अडचण येत होती. नवीन कायद्यांनी नियम सोपे आणि स्पष्ट केले आहेत. यामुळे व्यवसाय करणे सुलभ होईल, गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि गुंतवणूक वाढल्यामुळे नवीन कंपन्या सुरू होतील. याचा थेट फायदा म्हणजे लोकांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील.