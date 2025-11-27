काय सांगता? 10 लाख पगार असल्यास New Labour Code मुळे In Hand Salary कमी होणार?

New Labour Code Update: देशाचा नव्या वर्षाचा अर्थसंकल्प जाहीर होण्यासाठी काही महिने उरले असतानाच केंद्र सरकारनं नुकतेच देशात 4 नवे कामगार कायदे लागू केले. काळानुरुप कामगार कायद्यात सुधारणा केल्याचं सांगत केंद्रानं हा निर्णय घेतला असून, त्यामुळं नोकरदार वर्गाच्या सुरक्षिततेसमवेत त्यांच्या हक्कांना, अधिकारांना आणखी पाठबळ मिळाल्याचं सांगण्यात येत आहे.
कामगार कायद्यासह उपस्थित होणारा महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, त्याचा थेट पगारावर होणारा परिणाम नेमका कोणत्या स्वरुपातील असेल? 10, 15 ते अगदी 20 लाखांपर्यंतचं वार्षित वेतन घेणाऱ्या वर्गावर याचा नेमका कसा आणि किती परिणाम होईल हेसुद्धा जाणून घेणं महत्त्वाचं.
21 नोव्हेंबर 2025 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या नव्या कामगार कायद्यानुसार कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या मांडणीत, रचनेत काही बदल झाले आहेत. यामध्ये हातात येणारा पगाराचा आकडा कमी होऊ शकतो. सोप्या शब्दांत तुमची CTC अर्थात वर्षभराच्या पगाराची रक्कम तिच राहील, फक्त खात्यावर येणारा पगार कमी होऊ शकतो. जाणकारांच्या माहितीनुसार या नव्या नियमात Wages अर्थात मजुरीवर अधिक स्पष्टोक्ती करण्यात आली आहे. सरकारनं स्पष्ट सांगितल्यानुसार मूळ वेतन (Basic Pay), महागाई भत्ता (DA) आणि रिटेनिंग अलाउंस अशा गोष्टी जोडल्यास ही रक्कम अर्थात Wages किमान 50 टक्के असणं अपेक्षित आहे.
एखाद्या कंपनीनं वरील निकषांना 50 टक्क्यांहून कमी श्रेणीत ठेवलं तर पगाराची रचना बदलू शकते. याचा थेट परिणाम पीएफ आणि ग्रॅच्युटीवर होणार आहे. 50 टक्के मूळ वेतन असूनही PF आणि ग्रॅच्युटीवर वाढून टेक होम सॅलरी अर्थात हाती येणारा पगार कमी होऊ शकतो.
सध्या अनेक कंपन्यांनी भत्ते (Allowances) अधिक ठेवले असून त्यामुळं मूळ वेतन कमी राहत आहे. परिणामी पीएफ आणि ग्रॅच्युटी त्याच हिशोबानं येणं अपेक्षित आहे. मात्र नव्या कामगार कायद्यानुसार जर तुमचे भत्ते हे मूळ वेतनाहून 50 टक्क्यांनी जास्त आहेत, किंवा ही मर्यादा ओलांडत आहेत तर ते ‘मजदूरी’ (Wages)मध्ये जोडले जातील.
10 लाखांचा पगार असल्यास या पगारावर 16810 रुपयांचा फरक पडत असून महिन्याला साधाणरण खात्यावर येणाऱ्या पगारात 1400 रुपयांचा फरक दिसून येईल. सरकारकडून निवृत्तीवेतन नियोजनाला केंद्रस्थानी ठेवत हा निर्णय घेण्यात आल्याचं म्हटलं जात आहे. ज्यामुळं नोकरदार वर्गाला निवृत्तीवेतनासंदर्भात फारशी चिंता करण्याची गरज नाही असंही म्हटलं जात आहे.