/31 ऑगस्टपासून बदललंय पगाराचं गणित! इन हॅण्ड सॅलरी कमी होणार की पीएफ ग्रॅच्युटी वाढणार? मोठी अपडेट समोर!

नव्या लेबर केडमुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या रचनेत मोठा बदल होण्याची चर्चा सुरू आहे. विशेषतः बेसिक सॅलरी, अलावंन्स, पीएफ आणि ग्रॅच्युएटी यांचा परस्पर संबंध बदलल्याने काही कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणाऱ्या पगारावर परिणाम होऊ शकतो. केंद्राच्या अधिकृत स्पष्टीकरणानुसार, वेतनाच्या गणनेत अलावन्सची मर्यादा एकूण रेम्युनेरेशनच्या 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास अतिरिक्त रक्कम पगारामध्ये जोडली जाऊ शकते.
नव्या वेतन व्याख्येनुसार, कर्मचाऱ्याच्या एकूण रेम्युनेरशनपैकी अलावन्स आणि बेनिफिट्स 50% पेक्षा जास्त असल्यास, 50%च्या पुढील रक्कम पगारामध्ये परत जोडली जाईल. याचा उद्देश कंपन्यांनी बेसिक सॅलरी कमी ठेवून मोठा हिस्सा विविध अलावन्सच्या स्वरूपात देऊन वैधानिक लाभांचा आधार कमी ठेवू नये, हा आहे. केंद्राच्या लेबर मिनिस्ट्रीने या नियमाबाबत अधिकृत FAQमध्ये स्पष्ट उदाहरणही दिले आहे.
काही कंपन्यांच्या सॅलरी स्ट्रक्चरमध्ये बेसिक पे तुलनेने कमी आणि एचआरए, स्पेशल अलावन्स किंवा इतर भत्त्यांचा हिस्सा मोठा असतो. अशा रचनेत 50%ची मर्यादा ओलांडणारा भाग स्टॅचुटरी वेजेस मध्ये जोडला गेल्यास पीएफसारख्या योगदानाची गणना वाढू शकते. त्यामुळे कर्मचारी आणि कंपनीचा पीएफ कॉन्ट्रीब्युशन वाढू शकतो. परिणामी, कंपनीने एकूण सीटी कायम ठेवला तरी कर्मचाऱ्याच्या हातात मिळणारी रक्कम काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता असते.मात्र हा परिणाम प्रत्येक कर्मचाऱ्यावर समान असेलच असे नाही. तो सध्याच्या सॅलरी स्ट्रक्चरवर अवलंबून असेल.
बेसिक सॅलरीचा आधार वाढल्यास काही वैधानिक लाभांमध्ये त्याचा फायदा होऊ शकतो. विशेषतः पीएफ आणि ग्रॅच्युटीच्या गणनेवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. म्हणजेच महिन्याला हातात येणाऱ्या पगारात थोडी घट झाली तरी दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा आणि निवृत्तीविषयक लाभ वाढण्याची शक्यता आहे.
जर PFची गणना होणारा वेज बेस वाढला, तर कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघांचे योगदान वाढू शकते. कर्मचाऱ्याच्या पगारातून पीएफसाठी अधिक रक्कम वजा झाल्यास महिन्याची हाती येणारी सॅलरी कमी होऊ शकते. मात्र ही रक्कम कर्मचाऱ्याच्या भविष्यातील PF बचतीत जमा होत असल्याने त्याचा दीर्घकालीन फायदा मिळू शकतो.त्यामुळे केवळ ‘हातात कमी पगार’ एवढ्याच दृष्टिकोनातून या बदलाकडे पाहण्याऐवजी आजचा पगार विरुद्ध भविष्यातील सामाजिक सुरक्षा असा व्यापक विचार करणे महत्त्वाचे आहे.
नव्या पगाराच्या व्याख्येचा प्रभाव ग्रॅच्युटीच्या गणनेवरही आहे. कामगार मंत्रालयाच्या नियमानुसार पगाराच्या आधारावर ग्रॅच्युटीची तरतूद 21 नोव्हेंबर 2025पासून लागू झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे ज्या कर्मचाऱ्यांच्या पगार मोजणीमध्ये बदल होतो, त्यांच्या ग्रॅच्युटीच्या गणनेवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. याचा अर्थ असा की बेसिक किंवा स्टॅचुटरी वेजेसचा आधार वाढल्यास भविष्यात मिळणारी ग्रॅच्युटीची रक्कमही वाढू शकते.
नाही. हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. 50% नियमामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्याची इन हॅण्ड सॅलरी आपोआप कमी होईल, असा कोणताही सार्वत्रिक नियम नाही. परिणाम हा कंपनीने बेसिक पे आणिअलावन्सची रचना कशी केली आहे, PFची गणना कोणत्या आधारावर होते आणि संबंधित सॅलरी स्ट्रक्चरमध्ये कोणते घटक समाविष्ट आहेत, यावर अवलंबून असेल.