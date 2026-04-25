New Labour Law: दरमहा 50 हजार कमावणाऱ्यांच्या हाती किती येईल पगार? कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट!

New Labour Laws 2026: केंद्र सरकारने आणलेले नवीन कामगार कायदे लवकरच देशभरात लागू होण्याच्या मार्गावर आहेत. या नव्या कायद्यांमुळे देशातील लाखो नोकरदार वर्गाच्या पगार संरचनेत अमूलाग्र बदल होणार आहे. याचा थेट परिणाम तुमच्या 'टेक होम सॅलरी'वर म्हणजेच हातात मिळणारा पगार तसेच पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीवर होणार आहे. 50 हजार रुपये पगार असलेल्या कर्मचाऱ्याच्या इन हॅण्ड सॅलरीत कसा होईल परिणाम? सविस्तर जाणून घेऊया.
नवीन कामगार कायद्यातील सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा बदल म्हणजे, तुमची 'बेसिक सॅलरी' (Basic Pay), महागाई भत्ता (DA) आणि रिटेंशन अलाउन्स यांची बेरीज तुमच्या एकूण वार्षिक पगाराच्या (CTC) किमान 50% असणे आता कायदेशीररित्या अनिवार्य होणार आहे. सध्या अनेक कंपन्या कर्मचाऱ्यांचा 'बेसिक पे' कमी ठेवतात आणि विविध भत्ते (Allowances) वाढवून देतात, जेणेकरून कंपनीचा पीएफमधील वाटा कमी राहावा. मात्र, आता हे शक्य होणार नाही. जर तुमचे इतर भत्ते (उदा. HRA, स्पेशल अलाउन्स, बोनस) एकूण पगाराच्या 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असतील, तर तो अतिरिक्त भाग थेट तुमच्या 'बेसिक सॅलरी'मध्ये जोडला जाईल.
तुमचा 'बेसिक पे' वाढल्यामुळे तुमच्या दरमहा हातात मिळणाऱ्या रोख रकमेत म्हणजेच 'टेक-होम सॅलरी'मध्ये थोडी घट होऊ शकते. याचे मुख्य कारण म्हणजे, भविष्य निर्वाह निधी (EPF) आणि ईएसआयसी (ESIC) सारख्या सामाजिक सुरक्षा योजनांचे (Social Security) योगदान हे 'बेसिक सॅलरी'वर आधारित असते. बेसिक पगार वाढल्याने तुमचा आणि तुमच्या कंपनीचा पीएफमधील (PF Contribution) वाटा वाढेल. परिणामी, दरमहा पगारातून कापली जाणारी रक्कम वाढेल आणि खात्यात जमा होणारा 'नेट पगार' काहीसा कमी होईल.
समजा, तुमचा वार्षिक CTC 6 लाख रुपये (दरमहा 50000 रुपये 'ग्रॉस सॅलरी') आहे. नव्या कायद्यानुसार जुन्या पद्धतीनुसार जर तुमचा बेसिक पे 20000 रुपये असेल, तर नव्या नियमानुसार तो 50% म्हणजेच 25000 रुपये होईल. तुमचे घरभाडे भत्ता (HRA) 10000 रुपयांवरून 12500रुपये होऊ शकते, परंतु तुमचा 'स्पेशल अलाउन्स' 17600 रुपयांवरून थेट 10100 रुपयांपर्यंत खाली येईल. तुमची एकूण ग्रॉस सॅलरी 47600 रुपयेच राहील.
बेसिक पे वाढल्यामुळे पीएफ कपातीमध्ये लक्षणीय वाढ होईल.कर्मचाऱ्याचा वाटा पूर्वी 20000 बेसिकवर तुमचा पीएफ 240 रुपये (12%) कापला जात असे, तो आता 25000 बेसिकवर 3000 रुपये इतका कापला जाईल.पीएफमधील वाढीव कपातीमुळे तुमची हातात मिळणारी रक्कम (Net Salary) 45000 रुपयांवरून 44000 रुपयांवर येईल. म्हणजेच दरमहा तुम्हाला 600 रुपये कमी मिळतील.
हातात येणारा पगार जरी कमी होत असला, तरी या कायद्याचा सर्वात मोठा फायदा तुम्हाला 'ग्रॅच्युइटी'मध्ये मिळणार आहे. ग्रॅच्युइटीची रक्कम थेट बेसिक सॅलरीवर ठरवली जाते. 6 लाखांच्या CTC नुसार, एका वर्षाची ग्रॅच्युइटी अंदाजे 14423 रुपये इतकी बनेल. जर तुम्ही एकाच कंपनीत 5 वर्षे सेवा पूर्ण केली, तर नोकरी सोडताना तुम्हाला तब्बल 72115 रुपयांची घसघशीत रक्कम ग्रॅच्युइटी म्हणून मिळेल.
दरमहा कापला जाणारा अधिकचा पीएफ (PF) हा तोटा नसून तुमची एक भक्कम गुंतवणूक आहे. पीएफमध्ये तुमचे आणि कंपनीचे वाढीव योगदान जमा झाल्याने त्यावर चक्रवाढ व्याजाचा (Compound Interest) फायदा मिळेल. याचा परिणाम असा होईल की, जेव्हा तुम्ही निवृत्त व्हाल (Retirement) तेव्हा तुमच्याकडे जुन्या पद्धतीच्या तुलनेत खूप मोठी आणि सुरक्षित पुंजी जमा झालेली असेल.
थोडक्यात सांगायचे तर, नवीन कामगार कायदे नोकरदार वर्गाची दीर्घकालीन सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षा बळकट करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आले आहेत. आज तुमच्या हातात दरमहा थोडे कमी पैसे येऊ शकतात, परंतु तुमचे भविष्य, निवृत्तीचा काळ किंवा नोकरी गमावल्यास मिळणारी आर्थिक सुरक्षा (PF आणि ग्रॅच्युइटी) या कायद्यामुळे 100 टक्के अधिक सुरक्षित आणि मजबूत होणार आहे.