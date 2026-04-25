CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
New Labour Law: दरमहा 50 हजार कमावणाऱ्यांच्या हाती किती येईल पगार? कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट!

New Labour Laws 2026: तुमची 'बेसिक सॅलरी', महागाई भत्ता आणि रिटेंशन अलाउन्स यांची बेरीज तुमच्या एकूण वार्षिक पगाराच्या किमान 50% असणे आता कायदेशीररित्या अनिवार्य होणार आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 25, 2026, 05:43 PM IST
New Labour Law: दरमहा 50 हजार कमावणाऱ्यांच्या हाती किती येईल पगार? कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट!
बेसिक सॅलरी

New Labour Laws 2026: केंद्र सरकारने आणलेले नवीन कामगार कायदे  लवकरच देशभरात लागू होण्याच्या मार्गावर आहेत. या नव्या कायद्यांमुळे देशातील लाखो नोकरदार वर्गाच्या पगार संरचनेत अमूलाग्र बदल होणार आहे. याचा थेट परिणाम तुमच्या 'टेक होम सॅलरी'वर म्हणजेच हातात मिळणारा पगार तसेच पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीवर होणार आहे. 50 हजार रुपये पगार असलेल्या कर्मचाऱ्याच्या इन हॅण्ड सॅलरीत कसा होईल परिणाम? सविस्तर जाणून घेऊया.

नवीन कायद्याचा मूळ नियम

नवीन कामगार कायद्यातील सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा बदल म्हणजे, तुमची 'बेसिक सॅलरी' (Basic Pay), महागाई भत्ता (DA) आणि रिटेंशन अलाउन्स यांची बेरीज तुमच्या एकूण वार्षिक पगाराच्या (CTC) किमान 50% असणे आता कायदेशीररित्या अनिवार्य होणार आहे. सध्या अनेक कंपन्या कर्मचाऱ्यांचा 'बेसिक पे' कमी ठेवतात आणि विविध भत्ते (Allowances) वाढवून देतात, जेणेकरून कंपनीचा पीएफमधील वाटा कमी राहावा. मात्र, आता हे शक्य होणार नाही. जर तुमचे इतर भत्ते (उदा. HRA, स्पेशल अलाउन्स, बोनस) एकूण पगाराच्या 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असतील, तर तो अतिरिक्त भाग थेट तुमच्या 'बेसिक सॅलरी'मध्ये जोडला जाईल.

दरमहा हातात मिळणारा पगार

तुमचा 'बेसिक पे' वाढल्यामुळे तुमच्या दरमहा हातात मिळणाऱ्या रोख रकमेत म्हणजेच 'टेक-होम सॅलरी'मध्ये थोडी घट होऊ शकते. याचे मुख्य कारण म्हणजे, भविष्य निर्वाह निधी (EPF) आणि ईएसआयसी (ESIC) सारख्या सामाजिक सुरक्षा योजनांचे (Social Security) योगदान हे 'बेसिक सॅलरी'वर आधारित असते. बेसिक पगार वाढल्याने तुमचा आणि तुमच्या कंपनीचा पीएफमधील (PF Contribution) वाटा वाढेल. परिणामी, दरमहा पगारातून कापली जाणारी रक्कम वाढेल आणि खात्यात जमा होणारा 'नेट पगार' काहीसा कमी होईल.

6 लाख रुपयांच्या CTC चे गणित

समजा, तुमचा वार्षिक CTC 6 लाख रुपये (दरमहा 50000 रुपये 'ग्रॉस सॅलरी') आहे. नव्या कायद्यानुसार जुन्या पद्धतीनुसार जर तुमचा बेसिक पे 20000 रुपये असेल, तर नव्या नियमानुसार तो 50% म्हणजेच 25000 रुपये होईल. तुमचे घरभाडे भत्ता (HRA) 10000 रुपयांवरून 12500रुपये होऊ शकते, परंतु तुमचा 'स्पेशल अलाउन्स' 17600 रुपयांवरून थेट 10100 रुपयांपर्यंत खाली येईल. तुमची एकूण ग्रॉस सॅलरी 47600 रुपयेच राहील.

पीएफ योगदानात मोठी वाढ

बेसिक पे वाढल्यामुळे पीएफ कपातीमध्ये लक्षणीय वाढ होईल.कर्मचाऱ्याचा वाटा पूर्वी 20000 बेसिकवर तुमचा पीएफ 240 रुपये (12%) कापला जात असे, तो आता 25000 बेसिकवर 3000 रुपये इतका कापला जाईल.पीएफमधील वाढीव कपातीमुळे तुमची हातात मिळणारी रक्कम (Net Salary) 45000 रुपयांवरून 44000 रुपयांवर येईल. म्हणजेच दरमहा तुम्हाला 600 रुपये कमी मिळतील.

ग्रॅच्युइटीच्या रकमेत जबरदस्त फायदा

हातात येणारा पगार जरी कमी होत असला, तरी या कायद्याचा सर्वात मोठा फायदा तुम्हाला 'ग्रॅच्युइटी'मध्ये मिळणार आहे. ग्रॅच्युइटीची रक्कम थेट बेसिक सॅलरीवर ठरवली जाते. 6 लाखांच्या CTC नुसार, एका वर्षाची ग्रॅच्युइटी अंदाजे 14423 रुपये इतकी बनेल. जर तुम्ही एकाच कंपनीत 5 वर्षे सेवा पूर्ण केली, तर नोकरी सोडताना तुम्हाला तब्बल 72115 रुपयांची घसघशीत रक्कम ग्रॅच्युइटी म्हणून मिळेल.

निवृत्ती निधीत भरघोस वाढ

दरमहा कापला जाणारा अधिकचा पीएफ (PF) हा तोटा नसून तुमची एक भक्कम गुंतवणूक आहे. पीएफमध्ये तुमचे आणि कंपनीचे वाढीव योगदान जमा झाल्याने त्यावर चक्रवाढ व्याजाचा (Compound Interest) फायदा मिळेल. याचा परिणाम असा होईल की, जेव्हा तुम्ही निवृत्त व्हाल (Retirement) तेव्हा तुमच्याकडे जुन्या पद्धतीच्या तुलनेत खूप मोठी आणि सुरक्षित पुंजी जमा झालेली असेल.

भविष्यातील आर्थिक सुरक्षिततेवर भर 

थोडक्यात सांगायचे तर, नवीन कामगार कायदे नोकरदार वर्गाची दीर्घकालीन सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षा बळकट करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आले आहेत. आज तुमच्या हातात दरमहा थोडे कमी पैसे येऊ शकतात, परंतु तुमचे भविष्य, निवृत्तीचा काळ किंवा नोकरी गमावल्यास मिळणारी आर्थिक सुरक्षा (PF आणि ग्रॅच्युइटी) या कायद्यामुळे 100 टक्के अधिक सुरक्षित आणि मजबूत होणार आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

