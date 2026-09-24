/पेट्रोल पंपांसाठी डिझेलची नवीन मर्यादा निश्चित; आता एका दिवसात केवळ इतकेच डिझेल खरेदी करता येणार; तुमच्यावर काय परिणाम?

डीझेल वाहनधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. काही खासगी पेट्रोल पंपांवर डीझेल विक्रीवर मर्यादा लागू करण्यात आली आहे. जियो-बीपीच्या काही आउटलेट्सवर एका ग्राहकाला एका व्यवहारात जास्तीत जास्त 50 लिटर डीझेल देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय काही पंपांवर दिवसभरातील एकूण डीझेल विक्रीची मर्यादा 6,000 लिटर ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात डीझेल भरणाऱ्या ट्रक, बस आणि व्यावसायिक वाहनांना याचा परिणाम जाणवू शकतो.
मिळालेल्या माहितीनुसार, काही जियो-भारत पेट्रोलियम पंपांवर यापूर्वी दररोज सरासरी सुमारे 11,000 लिटर डीझेलची विक्री होत होती. आता काही आउटलेट्ससाठी ती विक्री 6,000 लिटरपर्यंत मर्यादित करण्यात आली आहे. त्यामुळे पंपचालकांच्या दैनंदिन विक्रीवरही परिणाम झाला आहे. मात्र, ही मर्यादा देशभरातील प्रत्येक खासगी पंपावर समान पद्धतीने लागू असल्याचे सांगण्यात आलेले नाही. जियो-भारत पेट्रोलियमच्या नेटवर्कमध्येही परिस्थितीनुसार निर्बंध लागू असल्याचे वृत्त आहे. कंपनीने आपले मोबिलिटी स्टेशन कार्यरत असून ग्राहकांना इंधन उपलब्ध असल्याचे म्हटले आहे.
केवळ जियो-भारत पेट्रोलियम च नव्हे, तर नायरा एनर्जीच्या काही पेट्रोल पंपांवरही डीझेल विक्रीवर मर्यादा घालण्यात आल्याचे वृत्त आहे. येथे व्यवहाराची मर्यादा साधारण 70 ते 200 लिटर दरम्यान असल्याचे सांगण्यात आले आहे. म्हणजेच प्रत्येक खासगी पंपावर एकच नियम लागू असेल असे नाही. पंपाची उपलब्धता, मागणी आणि स्थानिक परिस्थितीनुसार मर्यादा बदलू शकते. त्यामुळे मोठ्या वाहनांच्या चालकांनी प्रवासापूर्वी संबंधित पंपावर डीझेल उपलब्धतेची माहिती घेणे उपयुक्त ठरू शकते.
या निर्णयामागे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील इंधन पुरवठ्यातील अडथळे आणि कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमती हे प्रमुख कारण असल्याचे वृत्त आहे. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे तेलाच्या पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला असून जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. त्याचा परिणाम डिझेलच्या उपलब्धतेवर आणि पुरवठा व्यवस्थेवर होऊ शकतो. यापूर्वीही 2026 मध्ये सरकारने डिझेलचा साठेबाजार, काळाबाजार आणि अनधिकृत वळवणूक रोखण्यासाठी तात्पुरते नियम लागू केले होते; मात्र ते नियम 1 जुलै 2026 पासून मागे घेण्यात आले.
महत्त्वाची बाब म्हणजे इंडियन ऑईल (IOCL), बीपीसीएल आणि एचपीसीएल या सरकारी तेल कंपन्यांनी त्यांच्या पंपांवर अशा प्रकारची 50 लिटरची मर्यादा लागू नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. देशातील एक लाखांहून अधिक इंधन पंपांपैकी सुमारे 90 टक्के पंप सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडे असल्याने सर्वसामान्य वाहनधारकांवर या निर्बंधांचा परिणाम मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे. मात्र, दुर्गम भाग, ग्रामीण परिसर किंवा महामार्गांवर खासगी पंपांवर अवलंबून असलेल्या लांब पल्ल्याच्या ट्रक आणि व्यावसायिक वाहनांना अडचणी येऊ शकतात. दरम्यान, केंद्र सरकारने देशात पेट्रोल-डीझेलचा तुटवडा असल्याचे नाकारले असून पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी उपाययोजना सुरू असल्याचे यापूर्वी स्पष्ट केले आहे.