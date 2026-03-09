English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
भारतात डिजिटल बँकींगमध्ये मोठी क्रांती, पैसे काढण्यासाठी आता ATM ची गरज संपली; पैसे काढायची सोपी पद्धत!

Withdrawing Money: पूर्वी पैसे काढण्यासाठी डेबिट कार्ड आणि पिन आवश्यक असायचे. एटीएममधून कार्डशिवाय पैसे काढणे हे एक नवीन डिजिटल बँकिंग फिचर आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 9, 2026, 05:56 PM IST
Withdrawing Money: आजच्या डिजिटल युगात बँकिंग आणखी सोपी झाली आहे. एटीएममधून पैसे काढण्यासाठी डेबिट कार्डची गरज उरली नाही. अनेक बँकांनी UPI आधारित कॅश विड्रॉवलची सुविधा सुरू केली आहे. यामुळे एटीएमवर QR कोड स्कॅन करून फोनच्या UPI अॅपद्वारे पैसे काढता येतात. ही प्रक्रिया सुरक्षित आणि सोपी आहे. ज्यात कोणत्याही भौतिक कार्डची आवश्यकता नाही. या सुविधेच्या माध्यमातून लोकांना कार्ड हरवण्याची किंवा चोरी होण्याची चिंता राहत नाही. 

डिजिटल बँकिंग वैशिष्ट्य 

एटीएममधून कार्डशिवाय पैसे काढणे हे एक नवीन डिजिटल बँकिंग फिचर आहे. पूर्वी पैसे काढण्यासाठी डेबिट कार्ड आणि पिन आवश्यक असायचे, पण आता UPI च्या मदतीने हे शक्य झालंय. अनेक बँकांनी आपल्या एटीएममध्ये ही सुविधा सुरू केलीय. यामुळे ग्राहकांना अधिक स्वातंत्र्य मिळून बँकिंग प्रक्रिया वेगवान होतेय. ही सुविधा विशेषतः युवा आणि शहरातील लोकांसाठी उपयुक्त आहे, जे फोनवरून सर्व काम करतात.

UPI द्वारे कॅश 

UPI ही एक डिजिटल पेमेंट प्रणाली आहे, जी NPCI द्वारे चालवली जाते. एटीएमवर UPI कॅश विड्रॉवलचा पर्याय निवडल्यावर मशीन QR कोड दाखवते. ग्राहक Google Pay, PhonePe किंवा BHIM या फोनच्या UPI अॅपद्वारे कोड स्कॅन करु शकतात. त्यानंतर UPI पिन टाकून पेमेंटला दुजोरा मिळतो. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर एटीएममधून पैसे बाहेर येतात. ही पद्धत पारंपरिक कार्ड वापरापेक्षा वेगवान असून कोणत्याही फिजिकल संपर्काची गरज नाही.

या सुविधेचे फायदे काय? 

या सुविधेचे अनेक फायदे आहेत. प्रथम, कार्ड हरवण्याची किंवा चोरी होण्याची भीती नसते. दुसरे चोरांपासून संरक्षण मिळते, कारण पिन आणि कार्ड गोपनीय राहते. तिसरे वारंवार कार्ड टाकण्याची आणि पिन लपवण्याचा त्रास मिटतो. याशिवाय ही प्रक्रिया जलद आणि सोयीस्कर आहे. विशेषतः प्रवास करताना किंवा कार्ड विसरल्यावर उपयुक्त आहे. या फायद्यांमुळे डिजिटल इंडियाच्या धोरणाला चालना मिळते.

पैसे काढण्याची स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

ही प्रक्रिया अतिशय सोपी आहे. प्रथम, UPI सुविधा असलेल्या एटीएमवर जा.  

स्क्रीनवर UPI कॅश विड्रॉव्हल पर्याय निवडा.

 यानंतर काढायची रक्कम टाका. 

समोर दिसलेला QR कोड फोनच्या UPI अॅपद्वारे स्कॅन करा. 

यानंतर UPI पिन टाकून पुष्टी करा. 

प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर पैसे मिळतील. ही प्रक्रिया १ मिनिटात पूर्ण होते.

विड्रॉव्हलच्या मर्यादा

एकावेळी 5 हजार ते 10 हजार रुपये काढता येतात. ही मर्यादा बँकानुसार बदलू शकते. दररोजची एकूण मर्यादा UPI च्या सामान्य नियमांप्रमाणे असते. जसे की 1 लाख रुपये. दुरुपयोग होऊ नये. ही मर्यादा सुरक्षेसाठी ठेवली आहे.

काय काळजी घ्याल?

ही सुविधा डिजिटल बँकिंगच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. यामुळे लोकांना अधिक स्वातंत्र्य मिळून कॅशलेस अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन मिळते. ही सुविधा वापरण्यासाठी एटीएममध्ये UPI पर्याय असावा. फोनमध्ये सक्रिय UPI अॅप आणि इंटरनेट असावे. ऑफलाइन मोडमध्ये हे काम करत नाही. तसेच, पिन गोपनीय ठेवा. कोणत्याही संशयास्पद एटीएमचा वापर टाळा. ही सुविधा सर्व बँकांमध्ये उपलब्ध नाही, म्हणून आधी सुविधा आहे की नाही के तपासून घ्या.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

