सरकारचा नवा आदेश! 16 वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी; मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

Social Media New Rule : सायबर सुरक्षा, मानसिकतेवर होणारा सायबर हल्ल्यांचा परिणाम या आणि अशा अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे यंत्रणांचं लक्ष वेधलं जात असून परदेशाप्रमाणं भारतातही ठराविक वयोमर्यादा न ओलांडलेल्या मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. ‘टेक कॅपिटल’ अशी ओळख असणाऱ्या राज्यात खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच अशी घोषणा केल्यानं अनेकांचं लक्ष या निर्णयवजा आदेशाकडे लागलं आहे.
महाराष्ट्राचं शेजारी राज्य असणाऱ्या कर्नाटक अर्थात देशातील माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अनेक बड्या कंपन्यांना आसरा देणाऱ्या या राज्यात 16 वर्षांखालील लहान मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री सिद्दरामैय्या यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान ही घोषणा केली. लहान मुलांचं मानसिक आरोग्य, त्यांची शिकण्याची क्षमता आणि डिजिटल वर्तुळाचं लागणारं व्यसन पाहता हे निर्बंध गरजेचे असल्याचं सिद्दरामैय्या यांनी स्पष्ट केलं.
कर्नाटक राज्य शासनाच्या भूमिकेनुसार सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि अनियंत्रित स्क्रीनटाईममुळं लहान मुलांची वर्तणूक, त्यांची एकाग्रता आणि संरक्षण या सर्वच गोष्टींवर गंभीर परिणाम होतात. ज्यमुळं मुलांना कोणच्याही दुष्परिणामांपासुन दूर ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. फक्त कर्नाटकच नव्हे, तर आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांनीसुद्धा राज्यात 13 वर्षांखालील लहान मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर पूर्णत: बंदी लागू केली आहे.
लहान मुलांच्या सततच्या मोबाईल वापरामुळं त्याचे अनेक अनिष्ठ परिणाम होत असून, तेच थांबवण्यासाठी कर्नाटकात ही बंदी लागू करण्यात आल्याचं सिद्दरामैय्या यांनी स्पष्ट केलं. त्याबाबत हल्लीच वाईस चान्सेलर यांच्यासमवेत एक बैठक झाली असता त्या बैठकीत त्यांनी या निर्णयावर सल्ला मागितला होता.
अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडियावर आलले हे निर्बंध स्क्रीन टाईम आणि सोशल मीडियामुळं मुलांवर पडणाऱ्या नकारात्मक परिणामांवर आळआ घालण्यासाठी लागू करण्यात आले आहेत. राज्याच्या अर्थसंकल्पीय सदरादरम्यान त्यांनी याबाबतची भूमिका स्पष्ट केली.