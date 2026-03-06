English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • सरकारचा नवा आदेश! 16 वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी; मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

सरकारचा नवा आदेश! 16 वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी; मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

New Rule : परदेशात अनेक ठिकाणी सोशल मीडियाच्या वापरासंदर्भात अनेक कठोर नियम आखण्यात आले असून आता भारतातसुद्धा त्याचीच उजळणी होताना दिसत आहे. कारण, 16 वर्षांखाली मुलांच्या सोशल मीडिया वापराकडे अखेर यंत्रणांचं लक्ष गेलंच!

सायली पाटील | Updated: Mar 6, 2026, 08:29 PM IST
सरकारचा नवा आदेश! 16 वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी; मुख्यमंत्र्यांची घोषणा
New Rule Ban on social media use for children below 16 says Karnataka Budget CM Siddaramaiah

Social Media New Rule : सायबर सुरक्षा, मानसिकतेवर होणारा सायबर हल्ल्यांचा परिणाम या आणि अशा अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे यंत्रणांचं लक्ष वेधलं जात असून परदेशाप्रमाणं भारतातही ठराविक वयोमर्यादा न ओलांडलेल्या मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. ‘टेक कॅपिटल’ अशी ओळख असणाऱ्या राज्यात खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच अशी घोषणा केल्यानं अनेकांचं लक्ष या निर्णयवजा आदेशाकडे लागलं आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

16 वर्षांखालील मुलांनो, सोशल मीडियाचा वापर नकोच!

महाराष्ट्राचं शेजारी राज्य असणाऱ्या कर्नाटक अर्थात देशातील माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अनेक बड्या कंपन्यांना आसरा देणाऱ्या या राज्यात 16 वर्षांखालील लहान मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री सिद्दरामैय्या यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान ही घोषणा केली. लहान मुलांचं मानसिक आरोग्य, त्यांची शिकण्याची क्षमता आणि डिजिटल वर्तुळाचं लागणारं व्यसन पाहता हे निर्बंध गरजेचे असल्याचं सिद्दरामैय्या यांनी स्पष्ट केलं.

कर्नाटक राज्य शासनाच्या भूमिकेनुसार सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि अनियंत्रित स्क्रीनटाईममुळं लहान मुलांची वर्तणूक, त्यांची एकाग्रता आणि संरक्षण या सर्वच गोष्टींवर गंभीर परिणाम होतात. ज्यमुळं मुलांना कोणच्याही दुष्परिणामांपासुन दूर ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. फक्त कर्नाटकच नव्हे, तर आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांनीसुद्धा राज्यात 13 वर्षांखालील लहान मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर पूर्णत: बंदी लागू केली आहे.

मुख्यमंत्र्यांची ठाम भूमिका

लहान मुलांच्या सततच्या मोबाईल वापरामुळं त्याचे अनेक अनिष्ठ परिणाम होत असून, तेच थांबवण्यासाठी कर्नाटकात ही बंदी लागू करण्यात आल्याचं सिद्दरामैय्या यांनी स्पष्ट केलं. त्याबाबत हल्लीच वाईस चान्सेलर यांच्यासमवेत एक बैठक झाली असता त्या बैठकीत त्यांनी या निर्णयावर सल्ला मागितला होता.

हेसुद्धा वाचा : महिलेनं पतीच्या साथीनं प्रियकराला संपवलं; नागपुरात दिवसाढवळ्या घडली रक्तरंजित घटना

अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडियावर आलले हे निर्बंध स्क्रीन टाईम आणि सोशल मीडियामुळं मुलांवर पडणाऱ्या नकारात्मक परिणामांवर आळआ घालण्यासाठी लागू करण्यात आले आहेत. राज्याच्या अर्थसंकल्पीय सदरादरम्यान त्यांनी याबाबतची भूमिका स्पष्ट केली.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
social mediaSocial Media BannewsMarthi NewsSocial Media Rules

इतर बातम्या

Explained: इराण-इस्त्रायल युद्धात रशियाची थेट एन्ट्री? कसे...

विश्व