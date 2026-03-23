New Rules: 31 मार्चच्या आधीच उरका 5 महत्वाची कामे, नाहीतर 1 एप्रिलला होईल पश्चाताप!

New Rules: 31 मार्च 2026 ही तारीख फार महत्त्वाची आहे. कारण 1 एप्रिलपासून अनेक वित्तीय नियम बदलणार आहेत. त्यामुळे तुमच्या खात्यावर, टॅक्सवर आणि बचत योजनांवर परिणाम होईल. जर तुम्ही आजपर्यंत काही कामे पूर्ण केली नसतील तर घाई करा. हे 5 मुख्य आर्थिक कामे 31 मार्चपर्यंत नक्की पूर्ण करा. नाहीतर खाते बंद होईल किंवा टॅक्स सवलत मिळणार नाही.
1 एप्रिल 2026 पासून पीएफ, सुकन्या योजना, एनपीएस आणि टॅक्स नियम बदलतील. आता फक्त 8 दिवस शिल्लक आहेत. हे कामे केल्याने तुमचे खाते सक्रिय राहील, टॅक्स बचत होईल आणि दंड टळेल. विशेषत: ज्यांचे पॅन-आधार लिंक किंवा कर्ज आहे त्यांना तातडीने करावे लागेल. वेळ न दवडता बँक किंवा ऑनलाइन पोर्टलवर जा.
प्रॉविडंट फंड (पीएफ) मध्ये किमान 500 रुपये आणि सुकन्या समृद्धी योजनेत 250 रुपये जमा करा. हे 31 मार्चपर्यंत करणे अनिवार्य आहे. नाहीतर तुमचे खाते निष्क्रिय (डीएक्टिवेट) होईल आणि पैसे काढणे कठीण होईल. मुलींच्या भविष्यासाठी सुकन्या योजना चालू ठेवण्यासाठी हे फार सोपे पण गरजेचे आहे. बँकेत किंवा ऑनलाइन अॅपवर ताबडतोब भरा.
एनपीएस ही निवृत्तीनंतरची लोकप्रिय योजना आहे. टियर-1 खाते सक्रिय ठेवण्यासाठी किमान 1000 रुपये गुंतवा. यामुळे सेक्शन 80सीसीडी(१बी) अंतर्गत 50 हजार रुपयांपर्यंत टॅक्स सूट मिळेल. वित्तीय वर्ष संपत असल्याने हे 31 मार्चपर्यंत पूर्ण करा. निवृत्तीचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आणि टॅक्स बचतीसाठी हे काम आवर्जून करा.
पॅन कार्ड आधारशी जोडणे पूर्वी अनेकदा मुदत वाढवली गेली, पण आता 31 मार्च ही शेवटची संधी आहे. अनेक बँकिंग, शेअर आणि टॅक्स व्यवहारांसाठी हे आवश्यक आहे. याशिवाय मागील वर्षाचे सुधारित आयटीआर (रिवाइज्ड रिटर्न) आणि कोणतीही लटकलेली केवायसी (KYC) पूर्ण करा. नाहीतर आर्थिक व्यवहार अडकतील.
जुन्या टॅक्स पद्धतीत (ओल्ड रिजीम) असाल तर 1.5 लाख रुपयांपर्यंत सूट मिळवण्याची शेवटची संधी आहे. एलआयसी पॉलिसी, ईएलएसएस म्युच्युअल फंड, 5 वर्षांच्या फिक्स्ड डिपॉझिट (FD) आणि मुलांच्या शाळेची फी यात गुंतवा. 31 मार्चनंतर ही सूट मिळणार नाही. हे काम केल्याने तुमचा टॅक्स बिल मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.
घर खरेदी कर्ज (होम लोन) घेतले असेल तर 31 मार्चपर्यंत मुद्दल (प्रिन्सिपल) रक्कम भरा. यामुळे सेक्शन 80सी अंतर्गत व्याजावर सूट मिळेल. लाखों रुपयांचा फायदा होईल. बँकेत संपर्क साधा आणि हप्ते वेळेवर भरा. नाहीतर 1 एप्रिलनंतर नियम कडक होणार आहेत.