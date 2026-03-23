  • Marathi News
  • New Rules: 31 मार्चच्या आधीच उरका 5 महत्वाची कामे, नाहीतर 1 एप्रिलला होईल पश्चाताप!

New Rules: 31 मार्चच्या आधीच उरका 5 महत्वाची कामे, नाहीतर 1 एप्रिलला होईल पश्चाताप!

New Rules: 1 एप्रिलपासून अनेक वित्तीय नियम बदलणार आहेत. ज्यामुळे तुमच्या खात्यावर, टॅक्सवर आणि बचत योजनांवर परिणाम होईल. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 23, 2026, 07:05 AM IST
New Rules: 31 मार्चच्या आधीच उरका 5 महत्वाची कामे, नाहीतर 1 एप्रिलला होईल पश्चाताप!
नवे नियम

New Rules: 31 मार्च 2026 ही तारीख फार महत्त्वाची आहे. कारण 1 एप्रिलपासून अनेक वित्तीय नियम बदलणार आहेत. त्यामुळे तुमच्या खात्यावर, टॅक्सवर आणि बचत योजनांवर परिणाम होईल. जर तुम्ही आजपर्यंत काही कामे पूर्ण केली नसतील तर घाई करा. हे 5 मुख्य आर्थिक कामे 31 मार्चपर्यंत नक्की पूर्ण करा. नाहीतर खाते बंद होईल किंवा टॅक्स सवलत मिळणार नाही. 

का करावे हे कामे?

1 एप्रिल 2026 पासून पीएफ, सुकन्या योजना, एनपीएस आणि टॅक्स नियम बदलतील. आता फक्त 8 दिवस शिल्लक आहेत. हे कामे केल्याने तुमचे खाते सक्रिय राहील, टॅक्स बचत होईल आणि दंड टळेल. विशेषत: ज्यांचे पॅन-आधार लिंक किंवा कर्ज आहे त्यांना तातडीने करावे लागेल. वेळ न दवडता बँक किंवा ऑनलाइन पोर्टलवर जा.

पीएफ आणि सुकन्या समृद्धी योजना

प्रॉविडंट फंड (पीएफ) मध्ये किमान 500 रुपये आणि सुकन्या समृद्धी योजनेत 250 रुपये जमा करा. हे 31 मार्चपर्यंत करणे अनिवार्य आहे. नाहीतर तुमचे खाते निष्क्रिय (डीएक्टिवेट) होईल आणि पैसे काढणे कठीण होईल. मुलींच्या भविष्यासाठी सुकन्या योजना चालू ठेवण्यासाठी हे फार सोपे पण गरजेचे आहे. बँकेत किंवा ऑनलाइन अॅपवर ताबडतोब भरा.

नॅशनल पेन्शन सिस्टम 

एनपीएस ही निवृत्तीनंतरची लोकप्रिय योजना आहे. टियर-1 खाते सक्रिय ठेवण्यासाठी किमान 1000 रुपये गुंतवा. यामुळे सेक्शन 80सीसीडी(१बी) अंतर्गत 50 हजार रुपयांपर्यंत टॅक्स सूट मिळेल. वित्तीय वर्ष संपत असल्याने हे 31 मार्चपर्यंत पूर्ण करा. निवृत्तीचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आणि टॅक्स बचतीसाठी हे काम आवर्जून करा.

पॅन आणि आधार लिंक 

पॅन कार्ड आधारशी जोडणे पूर्वी अनेकदा मुदत वाढवली गेली, पण आता 31 मार्च ही शेवटची संधी आहे. अनेक बँकिंग, शेअर आणि टॅक्स व्यवहारांसाठी हे आवश्यक आहे. याशिवाय मागील वर्षाचे सुधारित आयटीआर (रिवाइज्ड रिटर्न) आणि कोणतीही लटकलेली केवायसी (KYC) पूर्ण करा. नाहीतर आर्थिक व्यवहार अडकतील.

80सी अंतर्गत टॅक्स बचत गुंतवणूक

जुन्या टॅक्स पद्धतीत (ओल्ड रिजीम) असाल तर 1.5 लाख रुपयांपर्यंत सूट मिळवण्याची शेवटची संधी आहे. एलआयसी पॉलिसी, ईएलएसएस म्युच्युअल फंड, 5 वर्षांच्या फिक्स्ड डिपॉझिट (FD) आणि मुलांच्या शाळेची फी यात गुंतवा. 31 मार्चनंतर ही सूट मिळणार नाही. हे काम केल्याने तुमचा टॅक्स बिल मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.

होम लोनचे हप्ते भरा आणि सूट घ्या

घर खरेदी कर्ज (होम लोन) घेतले असेल तर 31 मार्चपर्यंत मुद्दल (प्रिन्सिपल) रक्कम भरा. यामुळे सेक्शन 80सी अंतर्गत व्याजावर सूट मिळेल. लाखों रुपयांचा फायदा होईल. बँकेत संपर्क साधा आणि हप्ते वेळेवर भरा. नाहीतर 1 एप्रिलनंतर नियम कडक होणार आहेत.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

