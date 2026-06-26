/PF, LPG, रेल्वे, आधार क्रेडिट कार्ड ते पासपोर्ट; 1 जुलैपासून थेट तुमच्या खिशावर होणार परिणाम

येत्या बुधवार 1 जुलैपासून सर्वसामान्यांच्या आयुष्यातील महत्त्वाच्या आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित गोष्टींचे नियमांबद्दल बदल होणार आहे. एलपीजी सिलिडरच्या किमतींपासून रेल्वेतील दंड, आधार अपडेट, आयकर रिटर्न, क्रेडिट कार्ड ते पासपोर्टपर्यंत या सुविधांमध्ये अनेक बदल पाहिला मिळणार आहेत. या नियमामुळे तुमच्या खिशाला कात्री लागणार आहे.
1 जुलैपासून भारतीय रेल्वे विनातिकीट प्रवास करणाऱ्यांवर अधिक कठोर कारवाई करणार आहे. विनातिकीट प्रवास केल्यास किमान दंड 250 रुपयांवरून 500 रुपये केला जाणार. महिलांसाठी राखीव डब्यात प्रवास करणाऱ्या पुरुष प्रवाशांना 2,500 रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. दुसऱ्याच्या तिकिटावर प्रवास केल्यास अधिक दंड भरावा लागू शकतो. जनरल तिकीट घेऊन स्लीपर डब्यात प्रवास करणाऱ्यांवरही कडक कारवाई होणार.
परवानगीशिवाय वस्तू विक्री, रेल्वेत भीक मागणे, मद्यधुंद अवस्थेत गोंधळ घालणे, गैरवर्तन, रेल्वे परिसरात अनधिकृत प्रवेश किंवा धोकादायक वस्तू चुकीच्या पद्धतीने वाहून नेणे यावरही अधिक दंड आकारला जाणार आहे.
1 जुलै ते डिसेंबर या कालावधीत आधार कार्डमधील काही माहिती मोफत अपडेट करता येणार आहे. यामध्ये नाव, पत्ता, जन्मतारीख, लिंग, मोबाईल क्रमांक, ई-मेल आयडी, या माहितीचा समावेश आहे. यापूर्वी या अपडेटसाठी 75 रुपये शुल्क आकारले जात होते.
दर महिन्याप्रमाणे 1 जुलैला सरकारी तेल कंपन्या घरगुती आणि व्यावसायिक LPG सिलिंडरच्या किमतींचा आढावा घेणार आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दर आणि सरकारी धोरणानुसार सिलिंडरचे दर वाढू किंवा कमी होऊ शकतात.
CNG, PNG आणि ATFचे दरही बदलू शकतात
1 जुलैपासून CNG, PNG आणि विमान इंधन (ATF) यांच्या किमतीतही बदल होण्याची शक्यता आहे. याचा परिणाम घरगुती खर्चासोबतच हवाई प्रवासावरही होऊ शकतो.
1 जुलैपासून YES Bank च्या अनेक क्रेडिट कार्डधारकांना देशांतर्गत विमानतळ लाउंजची मोफत सुविधा मिळवण्यासाठी प्रत्येक तिमाहीत किमान 35 हजार रुपयांचा खर्च करावा लागेल. यापूर्वी ही मर्यादा 10 हजार रुपये होती. हा नियम YES Marquee, YES Select, YES Reserv, YES First Preferred आणि YES Elite यांसह अनेक कार्डांवर लागू होणार आहे.
१ जुलै २०२६ पासून, पासपोर्ट मिळवणे पूर्वीपेक्षा अधिक महाग होणार आहे. सरकारने जवळपास १४ वर्षांनंतर पासपोर्ट शुल्कात वाढ केली आहे.