New Salary Rules: 1 एप्रिलपासून पगारासंदर्भातील 'हा' नियम बदलणार? नोकरदारवर्गासाठी महत्त्वाची बातमी

Salary Structure : एप्रिल महिन्यात पगारवाढी संदर्भात बदल होत असतात. सरकारने आर्थिक वर्षापासून आयकर नियम आणि नवीन कामगार कायद्यात बदल केले आहेत. जे 1 एप्रिलपासून लागू होणार आहेत. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 23, 2026, 07:59 PM IST
1 April Rule Change : नोकरदारवर्गासाठी पगारवाढीशी निगडीत अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. 1 एप्रिलपासून आर्थिक वर्ष सुरु होणार आहे. या दरम्यान नोकरदारवर्गाच्या सॅलरी स्लिपमध्ये बदल पाहायला मिळणार आहे. 1 एप्रिल 2026 पासून नवीन आयकर अधिनियम 2025 (Income Tax Act 2025) आणि नवीन कामगार कायदा (Labour Code) लागू केला जाणार आहे. यामुळे तुमच्या सॅलरी स्ट्रक्चर आणि टेक होम पगारात महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहे. 

बदल काय होणार ? 

नवीन कामगार कायद्यानुसार, तुमचा मूळ पगार तुमच्या एकूण सीटीसीच्या (CTC) 50 टक्के असावा. सध्या, अनेक कंपन्या कर वाचवण्यासाठी आपला मूळ पगार कमी ठेवतात आणि घरभाडे भत्ता (HRA), प्रवास भत्ता आणि विशेष भत्ता यांसारखे भत्ते 70 - 80 टक्क्यांपर्यंत वाढवतात. नवीन नियमांनुसार, कंपन्या सर्व भत्ते मिळून तुमच्या एकूण पगाराच्या 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त ठेवू शकणार नाहीत.

तुमचा पीएफ (PF) आणि ग्रॅच्युइटी तुमच्या मूळ पगारावर आधारित असल्याने, जर तुमचा मूळ पगार वाढला, तर तुमचा सेवानिवृत्ती निधी आणि त्यातील तुमचे योगदान आपोआप वाढेल.

जास्त पीएफ कपातीचा तुमच्या हातात येणाऱ्या पगारावर परिणाम होईल. जास्त पीएफ कपातीमुळे तुमच्या हातात येणाऱ्या पगारात थोडी घट होऊ शकते. हे कंपनीच्या सध्याच्या रचनेवर देखील अवलंबून असेल. त्यामुळे, तुमचा मूळ पगार ५० टक्क्यांवर ठेवण्याचा परिणाम तुमच्या कंपनीने ठरवलेल्या सध्याच्या मूळ पगारावर अवलंबून असेल. उदाहरणार्थ, जर तुमचा सध्याचा सीटीसी (CTC) ₹50000 असेल आणि तुमचा मूळ पगार ₹25000(50%) असेल, तर नवीन नियमाचा तुमच्यावर परिणाम होणार नाही. तुमचा हातात येणारा पगार तोच राहील. जर तुमचा एकूण पगार ₹50000 असेल आणि कंपनी तुम्हाला कर वाचवण्यासाठी फक्त ₹10000 (20%) मूळ पगार म्हणून देत असेल आणि उर्वरित ₹40000 भत्ते म्हणून जोडत असेल, तर कंपनीला तुमचा मूळ पगार वाढवावा लागेल.

काही प्रकरणांमध्ये, तुमचा मूळ पगार वाढवल्याने तुमची कर जबाबदारी वाढू शकते. आयकर नियमांनुसार, तुमची घरभाडे भत्ता (HRA) सूट तुमच्या मूळ पगारावर आधारित असते. तुमच्या मूळ पगारात वाढ झाल्यामुळे तुमच्या भाड्याचा वजावट करण्यायोग्य भाग वाढेल. 

 ज्यामुळे घरभाडे भत्ता (HRA) कर सूट कमी होईल. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की जुनी करप्रणाली अद्याप संपलेली नाही. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 10 ते 30 लाख रुपयांच्या दरम्यान आहे आणि जे महानगरांमध्ये राहतात व ज्यांना जास्त भाडे किंवा जास्त गृहकर्जाची रक्कम भरावी लागते, ते कर वाचवण्यासाठी 80सी आणि एनपीएस (NPS) सारख्या योजनांचा लाभ घेऊ शकतात.

नवीन करप्रणाली निवडणाऱ्यांसाठी करवाढीची भीती कमी आहे, कारण नवीन करप्रणालीनुसार 12.75 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. नवीन प्रणालीमध्ये घरभाडे भत्ता (HRA) किंवा इतर भत्त्यांवर कोणतीही सूट नाही. यामध्ये, 75000 रुपयांची प्रमाणित वजावट (standard deduction) जोडल्यानंतर, वार्षिक 12.75 लाख रुपये कमावणाऱ्यांना शून्य कर भरावा लागेल. अशा परिस्थितीत, मूळ वेतनातील वाढीचा तुमच्या कर गणनेवर कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

