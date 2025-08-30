English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

1 सप्टेंबरपासून चांदीवरही हॉलमार्कची मोहोर; 'हे' नियम लागू होणार, चांदीपण महागणार?

Silver Hallmark: आता चांदीच्या दागिन्यांवरही हॉलमार्क लागणार आहे. कसे आहेत हे नियम, जाणून घ्या नेमका काय आहे प्रकार

मानसी क्षीरसागर | Updated: Aug 30, 2025, 12:29 PM IST
1 सप्टेंबरपासून चांदीवरही हॉलमार्कची मोहोर; 'हे' नियम लागू होणार, चांदीपण महागणार?
New silver jewellery hallmarking rule likely from September 1

Silver Hallmark: केंद्र सरकारने चांदीच्या शुद्धतेबाबत एक महत्त्वाचे पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता 1 सप्टेंबरपासून चांदीच्या दागिन्यांवरही हॉलमार्किंगची मोहोर उमटणार आहे. जीएसटीसह प्रति किलो चांदीची किंमत एक लाख 16 हजारांवर पोहोचली आहे. त्यामुळं चांदीत भेसळ होण्याची शक्यता असते. त्यासाठीच सरकारने आता चांदीवरही हॉलमार्क लागू केला आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्स (BSI) ने स्पष्ट केले आहे की, हॉलमार्किंग सुरुवातीला एच्छिक स्वरुपात असणार आहे. सराफांना हॉलमार्किंग करणे बंधनकारक नाही. पण ते स्वतःच्या इच्छेनुसार करु शकतात. मात्र पुढील काळात हा नियम अनिवार्य असणार आहे. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, हॉलमार्कचा शिक्का असलेले चांदीमुळं ग्राहकांमध्ये अधिक विश्वास निर्माण होईल.

हॉलमार्किंगची प्रक्रिया ही सोन्याच्या दागिन्यांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या हॉलमार्किंगनुसारच असणार आहे. ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्सकडून लागू करण्यात आलेल्या या नियमांनुसार चांदीची गुणवत्ता आणि शुद्धता ओळखणे ग्राहकांना सोप्पे जाणार आहे. या नियमामुळं चांदीच भेसळ करणारे किंवा फसवणूक करणाऱ्यांवर चाप बसणार आहे. त्याचबरोबर ग्राहकांना शुद्ध आणि गुणवत्तापूर्ण दागिने मिळणार आहेत.

चांदीसाठी असतील 6 नवीन हॉलमार्क

चांदीच्या शुद्धतेची तपासणीसाठी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्सने 6 मानक तयार केले आहेत. या मानकच्या माध्यमातून चांदी किती टक्के शुद्ध आहे हे पडताळले जाईल. नवी व्यवस्थाअंतर्गंत ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्सने चांदीसाठी एकूण सहा शुद्धतेचे नियम ठरवले आहेत. यात 900,800,835,925,970 आणि 990 असे सहा टप्पे असतील.

हॉलमार्क का गरजेचा?

हॉलमार्क हे केंद्र सरकारच्या बीआयएस या संस्थेने दिलेली एक प्रमाणित खूण असून ती चांदी किंवा सोन्याच्या दागिन्यांची शुद्धता आणि गुणवत्ता सिद्ध करते.

हॉलमार्क का महत्त्वाचे?

कोणत्याही दागिन्यांची खरेदी-विक्री करताना त्याची शुद्धता समजते. तसेच व्यवहार चोख आणि पारदर्शकपणे होण्यास मदत होते. ग्राहकास गरज पडल्यास तक्रार नोंदवण्यासाठी आधार मिळतो. पुन्हा विक्रीच्या वेळी योग्य किंमत मिळते.

1 - 990 क्रमांक

जर कोणत्याही चांदीच्या दागिन्यांवर ९०० हा आकडा लिहिलेला असेल तर त्याचा अर्थ असा की तो चांदीचा सर्वात शुद्ध प्रकार आहे. या आकड्याचा अर्थ असा की चांदी ९९ टक्के शुद्ध आहे. अशा चांदीला बारीक चांदी असेही म्हणतात. अशा चांदीचा वापर बार किंवा नाण्यांच्या स्वरूपात केला जातो. ती खूप मऊ असते, म्हणून ती दागिन्यांमध्ये क्वचितच केली जाते.

2 - 970 क्रमांक

जर कोणत्याही चांदीच्या दागिन्यांवर ९७० क्रमांक लिहिलेला असेल तर याचा अर्थ असा की हा दागिना ९७ टक्के शुद्ध आहे. अशा चांदीचा वापर दागिने आणि भांडी बनवण्यासाठी केला जातो.

3 - 925 क्रमांक

या आकड्याचा अर्थ असा की चांदी ९२.५% शुद्ध आहे. या चांदीला स्टर्लिंग चांदी असेही म्हणतात. अशा चांदीला दागिने बनवण्यासाठी चांगले मानले जाते.

4 - 900 क्रमांक

जेव्हा कोणत्याही चांदीच्या दागिन्यांवर ९०० हा आकडा लिहिलेला असेल तेव्हा असे मानले जाईल की ही चांदी ९० टक्के शुद्ध आहे. या प्रकारची चांदी काही दागिने आणि चांदीच्या नाण्यांमध्ये वापरली जाते.

5 - 835 क्रमांक

या संख्येचा अर्थ चांदीची शुद्धता ८३.५ टक्के आहे. अशा परिस्थितीत, जर चांदीच्या दागिन्यांवर ८३५ क्रमांक लिहिलेला असेल तर ते किती टक्के शुद्ध आहे ते समजून घ्या.

6 - 800 क्रमांक

जर कोणत्याही चांदीच्या दागिन्यांवर ८०० क्रमांक लिहिलेला असेल तर ते चांदी ८० टक्के शुद्ध आहे असे मानले जाईल. त्यात तांब्यासारख्या इतर प्रकारच्या वस्तूंचे मिश्रण फक्त २० टक्के आहे.

FAQ

1. चांदीच्या हॉलमार्किंगचा नियम काय आहे?

केंद्र सरकारने चांदीच्या दागिन्यांवर आणि वस्तूंवर हॉलमार्किंग लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 1 सप्टेंबर 2025 पासून चांदीच्या दागिन्यांवर हॉलमार्किंगची मोहोर उमटवली जाईल. यामुळे चांदीची शुद्धता आणि गुणवत्ता सुनिश्चित होईल, आणि ग्राहकांची फसवणूक टाळता येईल.

2. चांदीच्या हॉलमार्किंगची सुरुवात कधी होणार आहे?

चांदीच्या हॉलमार्किंगची सुरुवात 1 सप्टेंबर 2025 पासून होणार आहे. सध्या ही प्रक्रिया ऐच्छिक (व्हॉलेंटरी) आहे, परंतु भविष्यात ती अनिवार्य केली जाईल.

3. हॉलमार्किंग कोणत्या संस्थेद्वारे नियंत्रित केली जाते?

हॉलमार्किंगची प्रक्रिया ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) द्वारे नियंत्रित केली जाते. ही संस्था चांदी आणि सोन्याच्या दागिन्यांच्या शुद्धतेसाठी प्रमाणित मानके ठरवते.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
what is silver hallmarkingsilver hallmarkingSilver jewellerynew rulesHallmarking

इतर बातम्या

मराठ्यांचे वादळ मुंबईत! अटल सेतूवर शुक्रवारी दोन तासांची वा...

महाराष्ट्र बातम्या