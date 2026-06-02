/Explainer: गृहकर्जावरील व्याजावर करसवलत मिळते का? न्यू टॅक्स रिजिममध्ये तुमच्या फायद्याचं काय?

New Tax Regime: देशातील मोठ्या संख्येने करदाते आता नवीन आयकर प्रणाली म्हणजेच न्यू टॅक्स रिजिम स्वीकारत आहेत. कमी करदर आणि सोपी कररचना यामुळे अनेक कर्मचारी व व्यावसायिक या पर्यायाकडे वळत आहेत. नवीन करप्रणालीमध्ये गृहकर्जाच्या व्याजावर करसवलत मिळते का? हा प्रश्न होमलोन घेतलेल्या नागरिकांमध्ये कायम असतो. याचे उत्तर सरळ "हो" किंवा "नाही" असे नसून मालमत्तेच्या प्रकारावर अवलंबून आहे. त्यामुळे कर भरण्यापूर्वी नियम समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
जुनी करप्रणाली निवडणाऱ्या करदात्यांना आयकर कायद्याच्या कलम 24(ब) अंतर्गत गृहकर्जावरील व्याजासाठी दरवर्षी 2 लाख रुपयांपर्यंतची करसवलत मिळत होती. मात्र नवीन करप्रणालीमध्ये हा लाभ बहुतांश प्रकरणांमध्ये रद्द करण्यात आला आहे.जर घर स्वतःच्या राहण्यासाठी वापरले जात असेल किंवा ते रिकामे असेल, तर त्या घरावरील गृहकर्जाच्या व्याजाची वजावट नवीन करप्रणालीत मिळत नाही. यामुळे गृहकर्ज असलेल्या अनेक करदात्यांना जुन्या आणि नवीन करप्रणालीतील फरक समजून घेणे गरजेचे झाले आहे.
नवीन करप्रणालीमध्ये सर्वच गृहकर्ज लाभ संपुष्टात आलेले नाहीत. जर संबंधित घर भाड्याने दिलेले असेल आणि त्यातून भाडे उत्पन्न मिळत असेल, तर काही प्रमाणात व्याजावरील करसवलत उपलब्ध राहते.अशा परिस्थितीत गृहकर्जावरील व्याज हे भाडे उत्पन्नातून खर्च म्हणून वजा करता येते. मात्र जुन्या करप्रणालीप्रमाणे अतिरिक्त तोटा इतर उत्पन्नाविरुद्ध सेट ऑफ करण्याची सुविधा उपलब्ध नाही. त्यामुळे भाड्याच्या मालमत्तेसाठी नवीन करप्रणाली तुलनेने मर्यादित लाभ देते.
गृहकर्ज घेणाऱ्या नागरिकांना पूर्वी अनेक करसवलती उपलब्ध होत्या. उदाहरणार्थ: कलम 80C अंतर्गत मूळ रकमेच्या परतफेडीवर 1.5 लाख रुपयांपर्यंत सवलत.कलम 80EE अंतर्गत प्रथमच घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी अतिरिक्त सवलत,कलम 80EEA अंतर्गत परवडणाऱ्या घरांसाठी अतिरिक्त व्याज सवलत मात्र नवीन करप्रणाली स्वीकारणाऱ्या करदात्यांना या बहुतांश सवलतींचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे ज्यांचे गृहकर्ज मोठे आहे आणि जे नियमितपणे या सवलतींचा वापर करत होते, त्यांनी नवीन करप्रणाली निवडताना काळजीपूर्वक गणित मांडणे आवश्यक आहे.
ज्यांचे गृहकर्जाचे व्याज दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात भरले जाते, तसेच ज्यांच्याकडे पीपीएफ, जीवन विमा, ईपीएफ, एनपीएस किंवा इतर करबचत गुंतवणूक आहे, त्यांना जुनी करप्रणाली अधिक फायदेशीर ठरू शकते.दुसरीकडे, ज्यांच्याकडे फारशा करसवलती नाहीत आणि ज्यांना सोपी करप्रक्रिया हवी आहे, त्यांच्यासाठी नवीन करप्रणाली फायदेशीर ठरू शकते. त्यामुळे करप्रणालीची निवड करताना केवळ करदर न पाहता उपलब्ध वजावटींचा एकत्रित परिणाम तपासणे महत्त्वाचे आहे.
करतज्ज्ञांच्या मते, गृहकर्ज असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी दोन्ही करप्रणालींची तुलना करावी. अनेक वेळा नवीन करप्रणालीतील कमी करदर आकर्षक वाटतात; मात्र गृहकर्जावरील व्याज, मूळ रक्कम परतफेड आणि इतर गुंतवणुकीवरील करसवलती गमावल्यामुळे एकूण करभार वाढू शकतो.विशेषतः पहिल्यांदाच घर खरेदी करणारे, मोठ्या गृहकर्जाचे हप्ते भरणारे आणि भाडे उत्पन्न मिळवणारे नागरिक यांनी कर नियोजन करताना चार्टर्ड अकाउंटंट किंवा करसल्लागाराचा सल्ला घेणे अधिक योग्य ठरू शकते.
नवीन आयकर प्रणालीमध्ये स्वतः राहण्यासाठी असलेल्या घरावरील गृहकर्जाच्या व्याजावर करसवलत उपलब्ध नाही. मात्र भाड्याने दिलेल्या मालमत्तेसाठी काही प्रमाणात व्याज वजावट मिळू शकते. त्यामुळे गृहकर्जधारकांनी करप्रणालीची निवड करताना केवळ करदर न पाहता उपलब्ध सवलती, व्याज खर्च आणि एकूण करबचतीचे गणित तपासणे आवश्यक आहे. योग्य नियोजन केल्यास हजारो रुपयांची अतिरिक्त करबचत करणे शक्य होऊ शकते.