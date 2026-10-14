/अंतर्वस्त्रात मृतदेह, चेहऱ्यावर लिप्स्टिक अन् सिगारेटचे डाग; शिव शर्मा हत्या प्रकरणात धक्कादायक ट्विस्ट, वडिलांचा मोठा दावा

लखनऊमधील हजरतगंज भागातील 'अवध ग्रीन अपार्टमेंट्स'च्या चौथ्या मजल्यावरून पडून 27 वर्षीय कॅफे मालक शिवा शर्मा याचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याने खळबळ उडाली आहे. त्याच्या कुटुंबीयांनी त्याची 'लिव्ह-इन पार्टनर' श्रद्धा दुबे आणि तिच्या साथीदारांवर हत्येचे व ब्लॅकमेलिंगचे गंभीर आरोप केले आहेत. शिवा शर्मा हत्या प्रकरणाच्या तपासात असे समोर आले आहे की, मुख्य आरोपी आणि मॉडेल असलेल्या श्रद्धा दुबेचे अंडरवर्ल्ड आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींशी घनिष्ठ संबंध आहे. ती गँगस्टर्सच्या प्रभावाचा वापर करून खंडणीचे रॅकेट चालवत असल्याचे पोलिसांच्या चौकशीत उघड झाले आहे. घटनेनंतर फरार असलेल्या श्रद्धा आणि इतर आरोपींच्या अटकेसाठी प्रत्येकी 25 हजार रुपयांचे बक्षीस जाहीर करण्यात आले आहे. दरम्यान, रायबरेली येथे राहणाऱ्या श्रद्धाच्या वडिलांनी तिला आपल्या कुटुंबातून बेदखल केले आहे.
प्रत्यक्षदर्शींच्या म्हणण्यानुसार, जेव्हा शिवा खाली पडला तेव्हा त्याने केवळ अंतर्वस्त्र परिधान केले होते; त्याच्या चेहऱ्यावर लिपस्टिकचे डाग होते आणि त्याच्या शरीरावर सिगारेटचे चटके दिल्यासारख्या अनेक जखमा होत्या. कुटुंबीयांनी गोंधळ घातल्यानंतरच पोलिसांनी या जखमांचा समावेश मृत्यूच्या प्राथमिक तपासणी अहवालात केला.
शिवा शर्मा हत्या प्रकरणातील फरार मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे ही मूळची रायबरेली जिल्ह्यातील आहे. तिचे घर 'सिटी कोतवाली' पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील बस्तेपूर (रामजीपुरम) भागात आहे. तिच्या वडिलांशी, एस.पी. दुबे यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी धक्कादायक आपल्या मुलीशी कोणताही संबंध नसल्याचे म्हटले आहे.
एस.पी. दुबे यांनी सांगितले की, श्रद्धाचे सुरुवातीचे शिक्षण रायबरेलीमध्ये झाले असले तरी, त्यानंतर तिचा त्यांच्याशी कोणताही संपर्क नव्हता. कौटुंबिक सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वडिलांनी दुसरे लग्न केल्यानंतर श्रद्धा आणि त्यांच्यात दुरावा निर्माण झाला होता. या वादामुळे श्रद्धाने जिल्हा सोडला आणि ती आपली बहीण रश्मीसोबत लखनऊला जाऊन राहू लागली.
वडील आणि मुलगी यांच्यातील दीर्घकाळापासून चाललेला वाद नुकताच मिटला होता आणि त्यानंतर श्रद्धा रायबरेली येथे आपल्या वडिलांना भेटायलाही गेली होती, अशी चर्चा आहे. मात्र, 'शिवा' हत्या प्रकरणात तिचे नाव समोर आल्यानंतर, तिचे वडील एस. पी. दुबे यांनी या विषयावर बोलण्यास स्पष्ट नकार दिला. श्रद्धाशी आपला कोणताही संबंध नाही आणि लखनौमधील शिवा शर्मा हत्या प्रकरणाबाबत आपल्याकडे कोणतीही माहिती नाही, असे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, गाजलेल्या शिवा शर्मा हत्या प्रकरणातील पोलीस कारवाईने वेग घेतला आहे. घटनेनंतरच मुख्य संशयित श्रद्धा दुबेसह सर्व आरोपी फरार आहेत. पोलीस पथके संशयित ठिकाणांवर सतत छापे टाकत आहेत. आरोपींना अटक करण्यात अपयश आल्यानंतर, पोलीस प्रशासनाने 13 तारखेला श्रद्धा आणि इतर आरोपींवर प्रत्येकी 25 हजार रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले. आरोपी नेपाळला पळून गेले असावेत, असाही संशय व्यक्त केला जात आहे.
विशेष म्हणजे, आरोपी मॉडेल श्रद्धा दुबेचे अंडरवर्ल्ड आणि कुख्यात गुन्हेगारांशी घनिष्ठ संबंध असल्याचे समोर आले आहे. गँगस्टर्सच्या प्रभावाचा वापर करून ती खंडणी आणि ब्लॅकमेलिंगचे रॅकेट चालवत असल्याचे पोलीस तपासात निष्पन्न झाले आहे. तिचे विविध राजकारणी, अधिकारी आणि गुन्हेगारांशी संबंध होते. दुसरीकडे, मृत शिवाच्या आईने श्रद्धावर हत्येचा आरोप केला असून तिला फाशीची शिक्षा व्हावी, अशी मागणी केली आहे.