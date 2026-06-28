/पुण्यातील घराबाहेरच्या उंदरांमुळे पोलिसांना लागला सुगावा, मोहरममध्ये विषारी कॅप्सूल वाटणाऱ्या फय्याजचं चक्रावून टाकणारं प्लानिंग उघड!

मुंबईतील मोहरम मिरवणुकीदरम्यान संशयास्पद कॅप्सूल वाटप प्रकरणाच्या तपासात पोलिसांना महत्त्वाची माहिती मिळाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या प्रकरणातील अटकेत असलेला संशयित फय्याज प्रेमजी याच्याबाबत तपासादरम्यान अनेक बाबी समोर आल्या असून, त्याच्या राहत्या घराजवळ मोठ्या प्रमाणात उंदरांचा वावर असल्याचे पोलिसांना आढळल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. याच धाग्यावरून तपासाला नवे वळण मिळाले असून, जप्त करण्यात आलेल्या झिंक फॉस्फाईड कॅप्सूलच्या वापराबाबतही चौकशी सुरू आहे.
पोलिस सूत्रांच्या माहितीनुसार, संशयिताच्या पुण्यातील घराबाहेर मोठ्या प्रमाणात उंदीर आढळले. त्यामुळे उंदरांचा बंदोबस्त करण्यासाठी तो नियमितपणे झिंक फॉस्फाईडचा वापर करत असल्याचा तपास यंत्रणांचा प्राथमिक अंदाज आहे. या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी झिंक फॉस्फाईडची खरेदी, साठवण आणि वापर यासंदर्भातील पुरावे गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे. तपास अद्याप सुरू असून, सर्व बाबींची शहानिशा केली जात आहे.
तपासादरम्यान पोलिसांना मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, झिंक फॉस्फाईडचे प्रमाण, त्याचे मानवी शरीरावर होणारे परिणाम आणि त्यासंबंधीची माहिती संशयिताने इंटरनेट, गुगल आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच एआय साधनांच्या माध्यमातून शोधल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. या संदर्भातील डिजिटल पुरावे तपासले जात असून, फॉरेन्सिक तज्ज्ञांचीही मदत घेतली जात आहे. मात्र या बाबींवर अंतिम निष्कर्ष तपास पूर्ण झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
पोलिस सूत्रांच्या माहितीनुसार, संशयिताचे काही नातेवाईक इराकमध्ये वास्तव्यास आहेत. त्याचा भाऊ तेथे नोकरी करत होता, तर आई आणि बहीणही इराकमध्ये स्थायिक असल्याची माहिती समोर आली आहे. संशयित पूर्वी अनेक वेळा नातेवाईकांना भेटण्यासाठी इराकला गेल्याची माहिती तपासात पुढे आली असून, त्याच्या अलीकडील परदेश दौऱ्यांचीही चौकशी केली जात आहे. या प्रवासांचा सद्य प्रकरणाशी काही संबंध आहे का, याबाबत तपास यंत्रणा माहिती पडताळून पाहत आहेत.
या कारवाईदरम्यान पोलिसांनी अंदाजे 14 हजार झिंक फॉस्फाईडयुक्त उंदीर मारण्याच्या गोळ्या जप्त केल्याची माहिती दिली आहे. प्राथमिक चौकशीनुसार, संशयित काही मोजक्या व्यक्तींनाच या कॅप्सूल देऊ शकला होता. या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या संशयिताव्यतिरिक्त त्याचे काही कथित साथीदार फरार असून, त्यांचा शोध सुरू आहे. जप्त करण्यात आलेल्या साहित्याची प्रयोगशाळेत तपासणी करण्यात येत आहे.
पोलिस उपायुक्त जयंत मीना यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मोहरम मिरवणुकीदरम्यान भायखळा परिसरात एक व्यक्ती लोकांना कॅप्सूल वाटत असल्याचे पोलिसांच्या निदर्शनास आले. चौकशीदरम्यान त्याने त्या वेदनाशामक कॅप्सूल असल्याचा दावा केला. मात्र कोणतीही अधिकृत परवानगी नसताना सार्वजनिक ठिकाणी औषधांचे वाटप होत असल्याने पोलिसांनी तातडीने संपूर्ण साठा जप्त करून संबंधित व्यक्तीला ताब्यात घेतले. त्यानंतर तपासात झिंक फॉस्फाईडशी संबंधित बाबी समोर आल्या असून, प्रकरणाचा अधिक तपास सुरू आहे.