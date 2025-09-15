पत्नीचे प्रियकरासोबत लग्न लावून देणाऱ्या नवऱ्याच्या कहाणीमध्ये नवा ट्विस्ट; 'त्याचे दुसरा महिलेसोबत...', धक्कादायक सत्य उघड

उत्तर प्रदेशातील अमेठीमधून एक विचित्र घटना समोर आला आहे. कमरोली पोलीस स्टेशन परिसरातील दिना का पुरवा गावात राहणाऱ्या एका तरुणाने आपल्या पत्नीच्या प्रेमप्रकरण कळल्यानंतर धक्कादायक पाऊल उचललं. पतीने जे काही केलं ते ऐकून तुम्हाला धक्का बसेल. पतीने स्वतःच आपल्या पत्नीचे लग्न तिच्या प्रियकराशी मंदिरात लावून दिले आणि आनंदाने तिचा हात प्रियकराला सोपवला. पण आता या संपूर्ण घटनेत एक नवीन वळण समोर आलंय.
मिळालेल्या माहितीनुसार, शिवशंकर प्रजापती यांचं लग्न 2 मार्च 2025 रोजी कामरोली पोलीस स्टेशन परिसरातील उत्तर गावातील रहिवासी उमा प्रजापती यांच्याशी झालं होतं. लग्न मोठ्या थाटामाटात झालं, पण वैवाहिक जीवन सुरू झाल्यानंतर काही दिवसांतच समस्या येऊ लागल्या. लग्नानंतरही उमा तिच्या प्रियकराच्या संपर्कात राहिली असं म्हटलं जातंय. ती त्याच्याशी सतत फोनवर बोलत असे आणि त्याला अनेक वेळा भेटायलाही जात असे. ही गोष्ट दोघांच्या वैवाहिक जीवनात तणावाचे कारण बनत होतं.
सततच्या भांडणांमुळे आणि नात्यात वाढत्या दुरावा निर्माण झाल्यानंतर, पतीने असा निर्णय घेतला की सर्वांनाच धक्का बसला. शिवशंकरने आपल्या पत्नीच्या प्रियकराला बोलावून मंदिरात त्यांचं लग्न लावून दिले. प्रत्यक्षदर्शींच्या म्हणण्यानुसार, पतीने आपल्या डोळ्यासमोर आपल्या पत्नीला हार घातला आणि प्रियकराला आपल्या पत्नीच्या हातावर सिंदूर लावायला लावला. पती म्हणतो की त्याने आपले जीवन आणि सन्मान वाचवण्यासाठी हे पाऊल उचललंय. त्यानं सांगितलं की अशा घटनांमुळे अनेकदा रक्तपात होतो, म्हणून त्याने शांततेचा मार्ग निवडला जातो.
शिव शंकर म्हणतात की, त्यांनी समाज आणि स्वतःच्या सुरक्षिततेचा विचार करून हे पाऊल उचललंय. ते म्हणाले, "आजकाल अनेक घटनांमध्ये प्रियकराच्या आगमनामुळे पती-पत्नीमधील वाद इतका वाढतो की लोकांना आपला जीवही गमवावा लागतो. मला वाटले की जर पत्नीला तिच्या प्रियकरासोबत राहायचे असेल तर तिची इच्छा पूर्ण करावी. किमान माझा जीव वाचला आहे."
पण प्रकरण इथेच संपले नाही. लग्नानंतर पत्नीने पतीवर अनेक आरोप केले. उमा म्हणते की तिला तिचा पती शिवशंकरसोबत राहायचे आहे, पण तिच्या पतीचे दुसऱ्या महिलेशी संबंध आहेत. तिने पोलिसांवर गंभीर आरोप केले आणि पोलिसांच्या संगनमताने तिचे जबरदस्तीने लग्न करण्यात आल्याचा तिने आरोप केला आहे. उमा स्पष्ट शब्दात म्हणाली, पोलिसांनी दबाव आणून आमची फसवणूक केली आणि जबरदस्तीने आमच्या भावाशी लग्न लावले. माझ्या पतीचे दुसऱ्या मुलीशी प्रेमसंबंध आहेत, म्हणूनच तो मला अडकवत आहे.
या प्रकरणात एक नवीन वळण आले जेव्हा उमाचा कथित प्रियकर विशालनेही पोलिसांवर गंभीर आरोप केले. विशालने सांगितले की, पोलिसांनी त्याला जबरदस्तीने उचलून लग्न करण्यास भाग पाडले. त्याने सांगितले की पोलिसांनी त्याचे वाहन जप्त केले आणि त्याच्यावर चोरीचा खोटा आरोप केला. विशाल म्हणाला, माझ्यावर जबरदस्तीने दबाव आणण्यात आला. पोलिसांनी आम्हाला मारहाण केली आणि आमचे लग्न करून दिले. मी किंवा ती मुलगी लग्न करू इच्छित नव्हते.
या संपूर्ण वादावर कामरोली पोलिस स्टेशनचे प्रभारी मुकेश यांनी एक निवेदन जारी केले. त्यांनी सांगितले की, मुलीने स्वतःच्या इच्छेने लग्न केले आहे आणि याची पुष्टी करण्यासाठी तिने एक शपथपत्र देखील दिले आहे. पोलिस स्टेशनचे प्रभारी म्हणतात की पती-पत्नीचे आरोप निराधार आहेत आणि तपासात हे स्पष्ट होईल की कोण खरे बोलले आणि कोण खोटे बोलले.
ही बाब संपूर्ण परिसरात चर्चेचा विषय बनली आहे. प्रत्येक गावातील लोक या घटनेबद्दल वेगवेगळ्या प्रकारे बोलत आहेत. काही जण पतीच्या निर्णयाला शहाणपणा म्हणत आहेत तर काही जण याला असहाय्यता म्हणत आहेत. त्याच वेळी, पत्नी आणि प्रियकराच्या आरोपांमुळे ही घटना अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे.
1. अमेठी प्रकरण नेमके काय आहे?
उत्तर प्रदेशातील अमेठी जिल्ह्यातील कमरोली पोलीस स्टेशन परिसरातील दिना का पुरवा गावात राहणाऱ्या शिवशंकर प्रजापती यांनी आपल्या पत्नी उमा प्रजापती यांच्या प्रियकराशी लग्न लावून दिले. ही घटना 14 सप्टेंबर 2025 रोजी अॅडिटी बिरला मंदिरात घडली. शिवशंकर यांनी स्वतः पत्नीला हार घातला आणि प्रियकराला तिच्या हातात सिंदूर लावायला लावला. हे पाऊल त्यांनी स्वतःच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने उचलले असल्याचे सांगितले.
2. शिवशंकर आणि उमा प्रजापती यांचे लग्न कधी झाले?
शिवशंकर प्रजापती आणि उमा प्रजापती यांचे लग्न 2 मार्च 2025 रोजी मोठ्या थाटामाटात झाले. उमा ही उत्तर गावातील रहिवासी आहे. लग्नानंतर वैवाहिक जीवन सुरळीत चालले नाही, कारण उमा तिच्या प्रियकराशी संपर्कात राहिली.
3. प्रियकर कोण आहे आणि लग्न कसे घडले?
उमाचा प्रियकर विशाल आहे. शिवशंकर यांना उमाचा प्रियकराशी सतत फोन आणि भेटी असल्याची माहिती मिळाली. भांडण वाढल्यावर शिवशंकर यांनी विशालला बोलावून मंदिरात लग्न लावले. प्रत्यक्षदर्शींच्या म्हणण्यानुसार, शिवशंकर यांनी उमाला हार घातला आणि विशालला सिंदूर लावायला सांगितले. हे पाऊल त्यांनी रक्तपात टाळण्यासाठी घेतले.