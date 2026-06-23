/भारतात नवीन प्रकारचे पेट्रोल आणि डिझेल, किंमत फक्त 32 रुपये प्रति लिटर! कुठे आणि कधी मिळणार हे स्वस्त पेट्रोल डिझेल

Plastic Waste to Petrol Diesel: इराण आणि अमेरिका इस्त्रायल युद्धामुळे जगात भीषण इंधन टंचाई निर्माण झाली आहे. परिणामी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती वाढल्या आहेत. पेट्रोलियम उत्पादनांच्या आयातीमुळे राष्ट्रीय तिजोरीवर भार पडत आहे. यामुळे इंधनांच्या नवीन पर्यायांचा शोध घेतला जात आहे. इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलनंतर, देशात एका नवीन प्रकारच्या पेट्रोल आणि डिझेलचा विकास करण्यात आला आहे. भारतात नवीन प्रकारचे पेट्रोल आणि डिझेल उपलब्ध होणार आहे. हे पेट्रोल डिझेल फक्त 32 रुपये प्रति लिटर दरात मिळणार आहे.
भारतात एक भन्नाट शोध लागला आहे, प्लास्टिक कचऱ्यापासून पेट्रोल आणि डिझेल तयार केले जाणार आहे. यामुळे नवीन आणि स्वस्त इंधन पर्यायच उपलब्ध होणार नाही, तर प्लास्टिक कचऱ्याची समस्याही सुटणार आहे. वडोदरा येथील गती शक्ती विद्यापीठातील (जीएसव्ही) शास्त्रज्ञांनी हा भन्नाट शोध लावला आहे.
मिश्र प्लास्टिक कचऱ्याचे पेट्रोल आणि डिझेलसारख्या इंधनात यशस्वीपणे रूपांतर केले आहे. हा प्रयोग फक्त प्रयोगशाळेत मर्यादित नाही कर याची मोटरसायकलवर चाचणी घेण्यात आली आहे. भारतातील आघाडीच्या दुचाकी उत्पादकाच्या तीन मोटरसायकल कोणत्याही बदलांशिवाय या 'पेस्टो पेट्रोल'वर चालवण्यात आल्या.
प्लास्टिक पेट्रोलवर बाईकला 60 चे मायलेज मिळाले. याचे मायलेज जवळपास सामान्य पेट्रोलइतकेच आहे. सामान्य पेट्रोलवर 62 चे सरासरी मायलेज देणारी 100 सीसीची बाईक, प्लास्टिकपासून बनवलेल्या एका लिटर पेट्रोलवर 60 किलोमीटर धावली. हे पेट्रोल प्लास्टिकपासून तयार करण्यात येत असले तरी हे पेट्रोल प्रदूषण मुक्त असल्याचा दावा केला जात आहे. प्लास्टिक पेट्रोलवर चालणाऱ्या मोटरसायकलना 'प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र' (Pollution Under Control certificate) सुद्धा मिळाले आहे.
100 किलो प्लास्टिकच्या कचऱ्यापासून 32 किलो इंधनाची निर्मिती करता येऊ शकते. 100 किलो कचऱ्यावर प्रक्रिया केल्यास अंदाजे 50 किलोग्रॅम इंधन काढता येते. कच्च्या तेलाचे उत्पादन 24 रुपये प्रति लिटर दराने करता येते, तर प्रक्रिया केल्यानंतर त्याची किंमत 32 रुपये प्रति लिटर होईल. शास्त्रज्ञांच्या मते, या तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार केलेले इंधन 90 टक्के सामान्य पेट्रोल आणि डिझेलसारखेच असते.
पेस्ट्रो पेट्रोलची क्षमता पाहता विमान वाहतूक क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी एअरबसदेखील जीएसव्हीसोबत काम करत आहे. प्लास्टिक कचऱ्यापासून विमानासाठी इंधन विकसित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ज्या भागांमध्ये प्लास्टिक कचऱ्याची मोठी समस्या आहे आणि इंधनाची उपलब्धताही तितकीच कठीण आहे, तिथे प्लास्टिक-आधारित पेट्रोलचे इंधनात रूपांतर करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाऊ शकते. लेह, लडाख, केदारनाथ आणि बद्रीनाथ यांसारख्या ठिकाणी युनिट्स उभारण्याचा विचार सुरू आहे. हे झाशी रेल्वे लोकोमोटिव्ह शेड आणि कोलकाता कॅन्टोन्मेंट येथेही केले जाऊ शकते. अनेक मंत्रालयांमध्ये यावर चर्चा सुरू आहे.