चार वर्षांनी घरात पाळणा हलला, पण बेडरुममध्ये असं अघटीत घडलं अन् 23 दिवसांचा बाळ... घरात एकच शोककळा

उत्तर प्रदेशातील अमरोहा जिल्ह्यात एक दुःखद घटना समोर आली आहे. बाळाच्या जन्मानंतर चार वर्षांनी पालकांना बाळाचा आशीर्वाद मिळाला, पण एका साध्या दुर्लक्षामुळे त्यांचा आनंद हिरावून घेतला गेला. 23 दिवसांच्या बाळाचा झोपेत असताना पलंगाखाली चिरडून मृत्यू झाला. संपूर्ण गावावर शोककळा पसरली आहे. वृत्तानुसार, अमरोहाच्या गजरौला पोलिस स्टेशन हद्दीतील सिहाली जागीर गावात राहणारे हे जोडपे त्यांच्या २३ दिवसांच्या बाळासह एकाच पलंगावर झोपले होते. रात्री बाळ त्यांच्या पायाखाली चिरडले गेले हे त्यांना कळले नाही. जेव्हा पालक जागे झाले तेव्हा त्यांना बाळ गतिहीन आढळले. घाबरून त्यांनी त्याला ताबडतोब गजरौला येथील सामुदायिक आरोग्य केंद्रात (सीएचसी) ने नेले.
तपासणीनंतर, सीएचसीचे प्रभारी डॉ. योगेंद्र सिंह यांनी असे ठरवले की बाळाचा मृत्यू गुदमरल्याने होतो. त्यांनी पुढे सांगितले की हिवाळ्याच्या काळात असे अपघात अधिक सामान्य असतात कारण लोक त्यांच्या बाळांना त्यांच्या जवळ झोपवू देतात आणि झोपेत लक्ष केंद्रित करत नाहीत.
मुलाच्या मृत्यूची पुष्टी होताच, पालकांमध्ये भांडण सुरू झाले. दोघेही एकमेकांवर निष्काळजीपणाचा आरोप करू लागले. दुःख आणि धक्क्याने परिस्थिती आणखी भावनिक झाली.
दुर्घटनेची तीव्रता असूनही, जोडप्याने पोलिस तक्रार दाखल केली नाही किंवा कोणतीही कायदेशीर कारवाई केली नाही. ते त्यांच्या मुलाच्या मृतदेहासह घरी परतले, मनाने दुखावले. या घटनेची गावात चर्चा होत आहे आणि लोक त्यांच्या दुःखात कुटुंबासोबत उभे आहेत.
डॉक्टरांनी सर्व पालकांना इशारा दिला आहे की, नवजात बाळाला एकमेकांच्या मध्ये किंवा खूप जवळ झोपू देणे धोकादायक असू शकते. झोपताना बाळावर लक्ष ठेवणे महत्वाचे आहे. थंड हवामानात, मुलाला वेगळ्या, सुरक्षित ठिकाणी झोपवणे चांगले. बाळ खूप लहान आहे, म्हणून थोडीशी निष्काळजीपणा देखील मोठी दुर्घटना घडवू शकते.