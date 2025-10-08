English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

NIA मध्ये डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, क्लर्क पदाची भरती; बारावी उत्तीर्णांनी 'येथे' पाठवा अर्ज!

NIA Vacancy 2025: बारावी उत्तीर्ण असून चांगल्या पगाराची सरकारी नोकरी शोधताय? तर मग ही अपडेट तुमच्यासाठी अत्यंत महत्वाची आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 8, 2025, 02:01 PM IST
NIA मध्ये डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, क्लर्क पदाची भरती; बारावी उत्तीर्णांनी 'येथे' पाठवा अर्ज!
एनआयए पदभरती

NIA Vacancy 2025: बारावी उत्तीर्ण असून चांगल्या पगाराची सरकारी नोकरी शोधताय? तर मग ही अपडेट तुमच्यासाठी अत्यंत महत्वाची आहे. राष्ट्रीय तपास यंत्रणा म्हणजेच एनआयएमध्ये विविध पदांची भरती केली जाणार आहे. यासाठी अधिकृत वेबसाइटवर नोटिफिकेशन जारी करण्यात आले असून पदासाठी लागणारी शैक्षणिक अर्हता, वयोमर्यादा, अर्जाची शेवटची तारीख, पगार याचा सविस्तर तपशील देण्यात आलाय. 

Add Zee News as a Preferred Source

पदे आणि रिक्त जागा

भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयांतर्गत कार्यरत असलेल्या प्रतिष्ठित संस्था राष्ट्रीय तपास यंत्रणेत यंदा डाटा एंट्री ऑपरेटर (DEO) आणि लोअर डिव्हिजन क्लर्क (LDC) या पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवत आहे. ही भरती 40 रिक्त पदांसाठी असून देशातील दहशतवाद, राष्ट्रविरोधी कारवाया आणि गंभीर गुन्ह्यांचा तपास करणाऱ्या या यंत्रणेत सामील होण्याची ही उत्तम संधी आहे. एकूण 40 जागांसाठी ही भरती आहे. ज्यामध्ये डाटा एंट्री ऑपरेटर आणि लोअर डिव्हिजन क्लर्क पदांचा समावेश आहे. उमेदवारांना भारत सरकारच्या या महत्त्वपूर्ण संस्थेत काम करण्याची संधी मिळणार आहे.

पात्रता काय?

लोअर डिव्हिजन क्लर्क पदासाठी उमेदवाराने मान्यताप्राप्त मंडळातून 12वी उत्तीर्ण असावे आणि केंद्र/राज्य सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील नियमित पदावर कार्यरत असावे. डाटा एंट्री ऑपरेटरसाठी केंद्र/राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम किंवा स्वायत्त संस्थेत नियमित पदावर काम करणारे उमेदवार, ज्यांच्याकडे माहिती तंत्रज्ञानातील O किंवा A स्तरावरील प्रमाणपत्र आहे, अर्ज करू शकतात.

कशी असेल अर्ज प्रक्रिया?

उमेदवारांनी NIA च्या अधिकृत अधिसूचनेतून बायोडाटा/सीव्ही प्रपत्र डाउनलोड करावा. या प्रपत्रात जन्मतारीख, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव आणि सध्याच्या नोकरीची माहिती हस्तलिखित स्वरूपात भरावी. सर्व आवश्यक कागदपत्रे स्वयंप्रमाणित करून दिलेल्या पत्त्यावर 25 ऑक्टोबर 2025 पूर्वी पाठवावीत.

अर्जाची अंतिम मुदत

नोकरीचे नोटिफिकेशन प्रसिद्ध झाल्यापासून 45 दिवसांत अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. यानंतर प्राप्त अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत.  11 सप्टेंबर 2025 पासून ऑफलाइन अर्ज स्वीकारले जात आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 25 ऑक्टोबर 2025 आहे. या भरतीशी संबंधित तपशील आणि अधिसूचना NIA च्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. इच्छुकांनी त्वरित अर्ज करून ही संधी साधावी.

FAQ

प्रश्न: NIA भरती 2025 मध्ये कोणत्या पदांसाठी अर्ज करता येईल आणि अर्ज करण्याची अंतिम मुदत काय आहे?

उत्तर: NIA भरती 2025 अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर (DEO) आणि लोअर डिव्हिजन क्लर्क (LDC) या पदांसाठी एकूण 40 जागा उपलब्ध आहेत. अर्ज ऑफलाइन पद्धतीने स्वीकारले जात असून, अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 25 ऑक्टोबर 2025 आहे. अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून 45 दिवसांच्या आत अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.

प्रश्न: या भरतीसाठी पात्रता निकष काय आहेत?

उत्तर: लोअर डिव्हिजन क्लर्क (LDC) पदासाठी उमेदवाराने मान्यताप्राप्त मंडळातून 12वी उत्तीर्ण असावे आणि केंद्र/राज्य सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील संस्थेत नियमित पदावर कार्यरत असावे. डाटा एंट्री ऑपरेटर (DEO) पदासाठी केंद्र/राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम किंवा स्वायत्त संस्थेत नियमित पदावर कार्यरत असलेले उमेदवार, ज्यांच्याकडे माहिती तंत्रज्ञानातील O किंवा A स्तरावरील प्रमाणपत्र आहे, अर्ज करू शकतात. तपशीलासाठी अधिकृत अधिसूचना तपासावी.

प्रश्न: NIA भरतीसाठी अर्ज कसा करावा?

उत्तर: उमेदवारांनी NIA च्या अधिकृत अधिसूचनेतून बायोडाटा/सीव्ही प्रपत्र डाउनलोड करावे. यामध्ये जन्मतारीख, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव आणि सध्याच्या नोकरीची माहिती हस्तलिखित स्वरूपात भरावी. सर्व आवश्यक कागदपत्रे स्वयंप्रमाणित करून दिलेल्या पत्त्यावर 25 ऑक्टोबर 2025 पूर्वी पाठवावीत. अधिक माहितीसाठी NIA चे अधिकृत संकेतस्थळ पाहावे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
nia recruitment 2025 notification pdfdeputation jobs 2025 eligibilitynia vacancy 2025 salarynia jobs 2025 qualificationएनआयए भरती २०२५ अधिसूचना पीडीएफ

इतर बातम्या

Virat Kohli आणि Rohit Sharma ऑस्ट्रेलिया मालिकेनंतर करणार आ...

स्पोर्ट्स