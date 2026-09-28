Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /16 लाख फॉलोवर्स, कोट्यवधी व्ह्यू, प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुअन्सर तरुणीचा संशयास्पद मृत्यू, एक फोन आला अन् रात्री...

16 लाख फॉलोवर्स, कोट्यवधी व्ह्यू, प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुअन्सर तरुणीचा संशयास्पद मृत्यू, एक फोन आला अन् रात्री...

सोशल मीडिया इन्फ्लुअन्सर निधी तिवारी हिच्या मृत्यूने एकच खळबळ उडाली आहे. तिच्या शेवटच्या पोस्टही चांगलीच चर्चा रंगली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 28, 2026, 11:08 AM IST|Updated: Sep 28, 2026, 11:08 AM IST
16 लाख फॉलोवर्स, कोट्यवधी व्ह्यू, प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुअन्सर तरुणीचा संशयास्पद मृत्यू, एक फोन आला अन् रात्री...
Image Credit: nidhi tiwari influencer

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
भाजपाचं स्टिकर असलेल्या धावत्या SUV मधून आधी पानाची पिचकारी, मग गुळण्या अन् नंतर बाटलीच...; मुंबईतला किळसवाणा Video
2
3
4
5