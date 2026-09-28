/16 लाख फॉलोवर्स, कोट्यवधी व्ह्यू, प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुअन्सर तरुणीचा संशयास्पद मृत्यू, एक फोन आला अन् रात्री...

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर निधी तिवारी हिच्या मृत्यूने मोठी खळबळ उडाली आहे. मध्य प्रदेशच्या सिंगरोली जिल्ह्यातील रहिवाशी असलेल्या निधीने गळफास घेत आत्महत्या केली आहे. अवघ्या वयाच्या 30 व्या वर्षी निधीने हे पाऊल उचललं आहे. निधी तिवारीच्या सोशल मीडियावर 6 लाख फॉलोअर्स होते. त्यावरुनच तिच्या लोकप्रियतेचा अंदाज बांधता येतो. इतका चांगला फॅन फॉलेविंग असतानाही निधीने आत्महत्या का केली, असा सवाल सध्या उपस्थित होत आहे. या घटनेचा तपास सध्या पोलिसांकडून करण्यात येत आहे.
कुटुंबीयांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवारी रात्री 8.20च्या सुमारास निधी तिच्या खोलीत होती. खोलीत असताना ही सोनु सिंह नावाच्या व्यक्तीसोबत फोनवर बोलत होती. सोनू हा पंजाबचा असून तो एनसीएलच्या एका कंपनीत इंजिनिअर म्हणून काम करत असल्याचे समजतंय. निधीच्या नातेवाईकांनी केलेल्या दाव्यानुसार, निधी आणि सोनु यांच्यात वाद झाला त्यानंतर तिने खोलीचा दरवाजा बंद करुन घेतला.
निधी रागाने खोलीत गेल्यानंतर काहीच वेळात सोनने निधीच्या आईला फोन करुन सांगितले की ती गळफास घेतेय. त्यानंतर लगेचच तिची आई वरच्या खोलीत गेली मात्र दरवाजा आतून बंद होता. तिने आरडोओरडा केल्यानंतर नातेवाईकांना बोलवण्यात आले व त्यांनी दरवाजा तोडला. तेव्हा निधीने पंख्याला लटकून आत्महत्या केली होती. कुटुंबीयांनी तिला लगेचच रुग्णालयात दाखल केले मात्र तोपर्यंत तिचा मृत्यू झाला होता.
निधी तिवारी सोशल मीडियावर चांगलीच सक्रीय होती. तिला सोशल मीडिया इन्फ्लुएसर बनायचं होतं. तिच्या सोशल मीडिया प्रोफाइलवर मोठ्या संख्येने रील्स आणि व्हिडिओ होते. ती स्थानिक कार्यक्रमातदेखील सहभाग होत होती. त्याव्यतिरिक्त ती वेगवेगळ्या ब्युटी कॉन्टेस्टमध्ये भाग घेतला होता. तिने अनेक पुरस्कारही प्राप्त केले आहेत.
निधी तिवारीच्या मृत्यूनंतर तिच्या सोशल मीडियावरील स्टेटसची आता चर्चा होत आहे. व्हायरल पोस्टमध्ये तिने आत्मनिर्भरता, स्वतःवर प्रेम करा आणि स्वतःला शोधण्याचा प्रयत्न करा, असं म्हटलं आहे. आता या पोस्टचा संदर्भ तिच्या आत्महत्येशी जोडण्यात येत आहे.
पोलिसांनी सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या पोस्ट, व्हिडिओ आणि फोन कॉल रेकॉर्डच्या घटनेच्या आधारे या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. निधी आणखी कोणाच्या संपर्कात होती व तिची मानसिक अवस्था काय होती. याचा तपासही पोलिसांकडून करण्यात येत आहे.