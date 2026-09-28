Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /16 वर्षीय गरोदर पत्नीला रुग्णालयात घेऊन गेलेल्या मुस्लीम व्यक्तीविरुद्ध POCSO अंतर्गत गुन्हा दाखल; दिल्ली हायकोर्टाच्या आदेशानंतर कारवाई

16 वर्षीय गरोदर पत्नीला रुग्णालयात घेऊन गेलेल्या मुस्लीम व्यक्तीविरुद्ध POCSO अंतर्गत गुन्हा दाखल; दिल्ली हायकोर्टाच्या आदेशानंतर कारवाई

या प्रकरणामध्ये न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलं आहे. नेमका कोणता युक्तिवाद समोरुन करण्यात आला जाणून घ्या या प्रकरणामध्ये वैयक्तिक मुस्लीम कायदा काय म्हणतो आणि न्यायालयाने निकालात काय नमूद केलंय.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 28, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 02:41 PM IST
16 वर्षीय गरोदर पत्नीला रुग्णालयात घेऊन गेलेल्या मुस्लीम व्यक्तीविरुद्ध POCSO अंतर्गत गुन्हा दाखल; दिल्ली हायकोर्टाच्या आदेशानंतर कारवाई
Image Credit: उच्च न्यायालयाने दिला निकाल (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - रॉयटर्सवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'...तर आमच्या सोबत या', दोन्ही राष्ट्रवादींचं विलिनीकरण होणार? शरद पवार पहिल्यांदा सार्वजनिक मंचावरुन स्पष्टच बोलले
2
3
4
5