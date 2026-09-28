/16 वर्षीय गरोदर पत्नीला रुग्णालयात घेऊन गेलेल्या मुस्लीम व्यक्तीविरुद्ध POCSO अंतर्गत गुन्हा दाखल; दिल्ली हायकोर्टाच्या आदेशानंतर कारवाई

मुस्लीम वैयक्तिक कायद्यानुसार विवाह वैध असल्याचा दावा केला तरी, 18 वर्षांखालील पत्नीशी लैंगिक संबंध ठेवणाऱ्या प्रौढ व्यक्तीला फौजदारी कायद्यातून संरक्षण मिळू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे. अशा प्रकरणात बाल लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण कायदा, पॉक्सो आणि भारतीय न्याय संहितेतील तरतुदी लागू होऊ शकतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती संजीव नरुला यांनी हे निरीक्षण नोंदवले. मुस्लीम वैयक्तिक कायद्यानुसार झालेल्या विवाहाचा दाखला सादर करून 18 वर्षांखालील मुलीशी लैंगिक संबंधांबाबतची फौजदारी कारवाई टाळता आली, तर बाल लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण कायद्याची मूलभूत रचना कमकुवत होईल, असे न्यायालयाने म्हटले. केरळ उच्च न्यायालयानेही मागील महिन्यात म्हणजेच ऑगस्ट 2026 मध्ये मुस्लीम रीतीने निकाह झाला असला आणि मुलगी १७ वर्षांची असली तरीही पोस्को लागू होतो. वैयक्तिक कायद्यानुसार लग्न वैध असले तरी फौजदारी जबाबदारी सुटत नाही.
या प्रकरणातील मुलीचे लग्न झाले तेव्हा तिचे वय 16 वर्षे 3 महिने होते. पुरुषाचे वय 28 वर्षे होते. त्यानंतर मुलगी गर्भवती राहिली. गर्भधारणेदरम्यान ती सरकारी रुग्णालयात गेल्यानंतर तिचे वय समोर आले. रुग्णालय प्रशासनाने पोलिसांना माहिती दिल्यानंतर तिच्या पती विरोधात पॉक्सो गुन्हा दाखल झाला. मुलीने दोन्ही कुटुंबांच्या संमतीने विवाह झाल्याचे सांगितले. न्यायालयाच्या निकालामुळे आता या प्रकरणातील पतीविरोधात पॉस्को कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुस्लीम कायद्यानुसार मुलगी यौवनप्राप्तीनंतर (सामान्यतः 15 वर्षे वय गृहीत धरले जाते) निकाह करू शकते. निकाह वैध मानला गेल्यास पती-पत्नी यांच्यात शारीरिक संबंध वैध समजले जात होते. मात्र हे वैयक्तिक कायद्यातील नागरी बाब आहे.
पोस्को कायदा 2012 आणि भारतीय न्याय संहितेनुसार 18 वर्षांखालील व्यक्ती ही 'मूल' आहे. अशा मुलाशी (पत्नी असली तरी) लैंगिक संबंध हा गुन्हा आहे. सहमती किंवा लग्न यामुळे हा गुन्हा रद्द होत नाही. 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने Independent Thought vs Union of India प्रकरणात स्पष्ट केले की 18 वर्षांखालील पत्नीशी शारीरिक संबंध बलात्कार आहे. आयपीसी कलम 375 मधील वैवाहिक अपवाद (15-18 वर्षे वयोगटासाठी) रद्द करण्यात आला. हा निर्णय सर्व धर्मांसाठी लागू आहे. वैयक्तिक कायदा फौजदारी कायद्यातील बालसंरक्षण तरतुदींना मागे सारू शकत नाही, असं न्यायालयाने ताज्या निकालातून स्पष्ट केलं आहे.