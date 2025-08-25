Nikki Murder Case : पत्नीला जिवंत जाळणाऱ्या आरोपी विपिनचा दावा ऐकून रक्त खवळून उठेल, 'मला कोणताच पश्चाताप नाही'

गौतम बुद्ध नगर जिल्ह्यातील ग्रेटर नोएडा येथील निक्की हत्याकांडातील मुख्य आरोपी आणि मृताचा पती विपिन पोलिस चकमकीत गोळी लागून जखमी झाला. सिरसा चौकाजवळ पोलिस आणि आरोपींमध्ये ही चकमक झाली. जखमी झाल्यानंतर पोलिसांनी त्याला अटक करून रुग्णालयात दाखल केले. पोलिसांचे म्हणणे आहे की विपिन कोठडीतून पळून जाण्याचा प्रयत्न करत होता.
दरम्यान, रुग्णालयात दाखल असलेल्या विपिन भाटीने स्पष्ट केले की त्याने निक्कीला मारले नाही. त्याच्या मते, "मी काहीही केले नाही, तिने स्वतः आत्महत्या केली. पती-पत्नीमधील भांडणे ही नवीन गोष्ट नाही..."
कासना पोलीस ठाण्यात आरोपी पती विपिन भाटी याला घटनेत वापरलेले ज्वलनशील पदार्थ जप्त करण्यासाठी ताब्यात घेण्यात येत होते. आरोपीने उपनिरीक्षकाकडून पिस्तूल हिसकावून घेतले आणि पळून गेला आणि मारण्याच्या उद्देशाने पोलिस पथकावर गोळीबार केला. पोलिसांनी स्वसंरक्षणार्थ प्रत्युत्तरात गोळीबार केला. प्रत्युत्तरात विपिन भाटी गोळीने जखमी झाला. जखमीला उपचारासाठी खाजगी रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहे.
उत्तर प्रदेशातील गौतम बुद्ध नगर जिल्ह्यातील कासना कोतवाली भागातील सिरसा गावात हुंड्याच्या मागणीवरून एका विवाहित महिलेची निर्घृण हत्या करण्यात आली. सासरच्या लोकांनी विवाहित महिलेला बेदम मारहाण केली आणि नंतर तिच्यावर ज्वलनशील पदार्थ ओतून तिला जिवंत जाळले. ती गंभीरपणे भाजल्यानंतर, महिलेच्या बहिणीने शेजाऱ्यांच्या मदतीने तिला रुग्णालयात नेले, दोन रुग्णालये बदलण्यात आली, परंतु उपचारादरम्यान महिलेचा मृत्यू झाला. हृदयद्रावक घटनेनंतर, मृत महिलेच्या बहिणीने आणि नातेवाईकांनी सासरच्या लोकांवर गंभीर आरोप केले आहेत.
रूपबास गावातील रहिवासी भिकारी सिंह यांनी सांगितले की, त्यांची मुलगी कांचन (२९) आणि निक्की (२७) यांचे लग्न डिसेंबर २०१६ मध्ये सिरसा गावातील रहिवासी रोहित आणि त्याचा भाऊ विपिन यांच्याशी हिंदू रितीरिवाजानुसार झाले होते. लग्नात एक स्कॉर्पिओ कार आणि सर्व सामान देण्यात आले होते, परंतु लग्नानंतर सासरच्यांनी ३५ लाख रुपयांची मागणी करण्यास सुरुवात केली.
लग्नापासून पती विपिन भाटी, मेहुणा रोहित भाटी, सासू दया आणि सासरे सत्यवीर सतत ३५ लाख रुपयांचा अतिरिक्त हुंडा मागत होते. पीडितेच्या कुटुंबाने आरोपीची मागणी पूर्ण करण्यासाठी दुसरी गाडीही दिली, परंतु छळ सुरूच राहिला. दोन्ही बहिणींना त्यांच्या सासरच्यांनी मारहाण केली. अनेक वेळा पंचायतीद्वारे तोडगा काढण्यात आला. परंतु आरोपीने तोडगा काढण्यास सहमती दर्शवली नाही.
दरम्यान, मृत निकीची मोठी बहीण कांचन हिने आरोप केला आहे की तिची सासू दया आणि मेहुणा विपिन यांनी मिळून गुरुवारी संध्याकाळी ५:३० वाजता हा गुन्हा केला. असा आरोप आहे की सासू दयाने हातात ज्वलनशील पदार्थ घेतला आणि तो विपिनला दिला. विपिनने तो पीडितेच्या बहिणी निक्कीवर ओतला. त्याने बहिणीच्या मानेवरही हल्ला केला. तिला बेदम मारहाण करण्यात आली. त्यानंतर तिची बहीण बेशुद्ध पडली. आरोपीने तिला जिवंत जाळले. तिने तिच्या बहिणीला वाचवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु आरोपीने तिचे ऐकले नाही. कांचनने विरोध केला तेव्हा तिलाही मारहाण करण्यात आली. यादरम्यान कांचनने आरोपींना मारहाण करून जाळून टाकतानाचा व्हिडिओ बनवला.
निकीला ताबडतोब फोर्टिस आणि नंतर दिल्लीतील सफदरजंग रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. जिथे तिचा मृत्यू झाला. घटनेच्या वेळी कांचनचा पती रोहित भाटी आणि सासरे सत्यवीर देखील उपस्थित होते असा आरोप आहे. कांचनच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी चारही आरोपींविरुद्ध खुनाच्या कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे.