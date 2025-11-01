एकादशीच्या दिवशी वेंकटेश्वर मंदिरात मोठी दुर्घटना! चेंगराचेंगरीत 9 भाविकांचा मृत्यू

आंध्र प्रदेशातील श्रीकाकुलम येथील एका मंदिरात चेंगराचेंगरी होऊन दुर्घटना घडली आहे. या चेंगराचेंगरीत 9 भाविकांचा मृत्यू झाला आहे. यामध्ये बहुतेक महिला आणि मुलांचा समावेश आहे. हिंदूंसाठी शुभ असलेल्या एकादशीनिमित्त कासीबुग्गा येथील वेंकटेश्वर स्वामी मंदिरात प्रचंड गर्दी झाली होती. समोर आलेल्या व्हिडीओंमधून मैदानात तुफान गर्दी झाल्याचं दिसत आहे. शेकडो महिला स्वतःला वाचवण्यासाठी पायऱ्यावंर धडपडत असल्याचंही दिसत आहे. यानंतर मंदिर परिसरात अनेक मृतदेह विखुरलेले दिसले. नंतर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणली.
मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी या दुर्घटनेबद्दल शोक व्यक्त केला आहे आणि भाविकांच्या मृत्यूची दुर्घटना मन हेलावणारी असल्याचं म्हटलं आहे. "श्रीकाकुलम जिल्ह्यातील काशीबुग्गा येथील वेंकटेश्वर मंदिरात झालेल्या चेंगराचेंगरीच्या घटनेने धक्का बसला आहे. या दुःखद घटनेत भाविकांचा मृत्यू अत्यंत हृदयद्रावक आहे. मी मृतांच्या कुटुंबियांबद्दल तीव्र संवेदना व्यक्त करतो. जखमींना जलद आणि योग्य उपचार देण्याच्या सूचना मी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत," असं नायडू म्हणाले आहेत.
त्यांनी स्थानिक अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींना घटनास्थळी जात उपाययोजनांवर लक्ष ठेवण्यास सांगितलं आहे.
मंत्री नारा लोकेश यांनी मृतांबद्दल शोक व्यक्त केला असून आपल्याला या घटनेने खूप धक्का बसल्याचं सांगितलं आहे. "या एकादशीच्या दिवशी आम्हाला खूप दुःख झालं आहे. ज्यांनी आपला जीव गमावला त्यांच्या कुटुंबियांबद्दल मी माझ्या तीव्र संवेदना व्यक्त करतो. चेंगराचेंगरीत जखमी झालेल्यांना सरकार चांगले वैद्यकीय उपचार देत आहे," असं ते म्हणाले आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांशी आणि स्थानिक आमदारांशी बोलून बाधित व्यक्तींना मदत करण्याचे निर्देश दिले असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे.
FAQ
1) श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिरात चेंगराचेंगरीत काय घडले?
आज, १ नोव्हेंबर २०२५ रोजी (शनिवार), आंध्र प्रदेशातील श्रीकाकुलम जिल्ह्यातील काशीबुग्गा येथील श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिरात भक्तांच्या गर्दीत स्टॅम्पेड झाली. हे मंदिर १२ एकर क्षेत्रात पसरलेले असून, भक्तदार दूरवरून येतात. ही घटना एकादशीच्या दिवशी सकाळी घडली.
2) किती लोकांचा मृत्यू आणि जखमी झाले आहेत?
किमान ९ जणांचा मृत्यू झाला, ज्यात २ मुले समाविष्ट आहेत. अनेक जण जखमी झाले असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. मृत्यूसंख्येत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
3) चेंगराचेंगरीचे मुख्य कारण काय होते?
शनिवार आणि एकादशीमुळे मंदिरात भक्तांची अतिशय गर्दी होती. रांगेतील एक रेलिंग तुटली, ज्यामुळे भक्त एकमेकांवर पडले आणि स्टॅम्पेड झाली. हे वर्षात तिसरे असे प्रमाण आहे.