English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

धक्कादायक! केरळात 14 जणांकडून मुलावर लैंगिक अत्याचार! राजकीय नेताही अटकेत, पोलीस घेतायत Gay अ‍ॅपचा शोध

Kerala Sexual Assault: केरळमधील एका 16 वर्षीय मुलावर सामूहिक लैंगिक अत्याचार करण्यात आले आहेत. याप्रकरणी राजकीय नेता, दोन सरकारी कर्मचारी आणि एका फुटबॉल प्रशिक्षकासह नऊ जणांना अटक करण्यात आली आहे.  

शिवराज यादव | Updated: Sep 16, 2025, 06:24 PM IST
धक्कादायक! केरळात 14 जणांकडून मुलावर लैंगिक अत्याचार! राजकीय नेताही अटकेत, पोलीस घेतायत Gay अॅपचा शोध

Kerala Sexual Assault: एका 16 वर्षांच्या मुलावर वारंवार लैंगिक अत्याचार करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. केरळ पोलिसांनी याप्रकरणी 9 जणांना अटक केली असून त्यामध्ये एक राजकारणी, दोन सरकारी कर्मचारी आणि एका फुटबॉल प्रशिक्षकाचा समावेश आहे. संशयितांनी समलैंगिक डेटिंग अॅपवरुन किशोरवयीन मुलाशी मैत्री केल्याची प्राथमिक माहिती आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

कासरगोडच्या पोलीस प्रमुख विजया भरत रेड्डी म्हणाले की, दहावीच्या विद्यार्थ्याने दोन वर्षांपूर्वी हे अॅप डाउनलोड केले होते. मागील दोन वर्षात कासरगोड, कन्नूर, कोझिकोड आणि एर्नाकुलममधील एकूण 14 पुरूषांनी त्याच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा संशय आहे. 

"मुलाच्या घरी आणि इतर जिल्ह्यांमध्ये विविध ठिकाणी नेऊन त्याच्यावर अत्याचार करण्यात आले. एके दिवशी मुलाच्या आईला आपण घरी आल्यानंतर एका पुरूषाला पळून जाताना पाहून संशय आला. तिने मुलाला विचारलं तेव्हा त्याने काय घडलं ते सांगितलं. आईने ताबडतोब मुलांशी संबंधित  हेल्पलाइनशी संपर्क साधला, ज्यांनी नंतर पोलिसांना कळवले," अशी माहिती रेड्डी यांनी दिली.

मुलाच्या जबाबानंतर, पोलिसांनी 16 जणांविरुद्ध लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (POCSO) कायदा, 2012 अंतर्गत 14 वेगवेगळे गुन्हे दाखल केले आहेत.

कासरगोड जिल्ह्यात घडलेल्या आठ प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी पोलिस उपअधीक्षक आणि चार निरीक्षकांच्या नेतृत्वाखाली एक विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात आलं आहे. उर्वरित सहा प्रकरणं तपासासाठी कोझिकोड आणि कन्नूर जिल्ह्यांमध्ये हस्तांतरित करण्यात आली आहेत.

14 संशयितांचं वय 25 ते 51वयोगटातील आहेत. आरोपींपैकी एक रेल्वे कर्मचारी असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे पोलीस अ‍ॅप देखील तपासत आहेत, जिथे सेल्फ रिपोर्टिंग आणि वय पडताळणीची तरतूद होती, जेणेकरून अल्पवयीन मुलाचे लैंगिक शोषण होण्यासाठी त्यातील त्रुटी कारणीभूत ठरल्या असाव्यात. 

 

FAQ

1) केरळमधील बालक बलात्कार प्रकरण म्हणजे काय?
केरळमधील कासरगोड जिल्ह्यात १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलाची दोन वर्षांपासून १४ पुरुषांनी बलात्कार आणि लैंगिक शोषण केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. आरोपींनी LGBTQ समुदायासाठी असलेल्या मोबाइल अॅपद्वारे मुलाशी मैत्री केली आणि त्याला पैशाने लालू करून कासरगोड, कन्नूर आणि कोझिकोड जिल्ह्यांत घेऊन जाऊन शोषण केले. ही घटना १५ सप्टेंबर २०२५ रोजी उघडकीस आली.

2) घटना कशी उघडकीस आली?
मुलाची आईने घरात एका पुरुषाला पाहिले आणि तो पळून गेला. आईने मुलाला विचारले तेव्हा त्याने सांगितले की, असे अनेकदा घडले आहे. आईने चाइल्डलाइनशी संपर्क साधला, ज्याने पोलिसांना कळवले. मुलाच्या निवेदनावरून १४ वेगवेगळ्या प्रकरणांची नोंद झाली.

3) किती आरोपी अटक झाले आहेत आणि ते कोण आहेत?
१६ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत नऊ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे, ज्यात दोन सरकारी कर्मचारी (सरकारी नोकरीतील) आहेत. उर्वरित पाच आरोपींना शोधण्यात पोलिस गुंतले आहेत. आरोपी कासरगोड, कन्नूर आणि कोझिकोड जिल्ह्यांतील आहेत.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
crimerapeSexual assault

इतर बातम्या

‘जत्रा 2’बद्दल दिग्दर्शक केदार शिंदे म्हणाले, 'मनापासू...

मनोरंजन